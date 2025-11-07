MotoGP Portugal 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Portimao

Hasil latihan Jumat MotoGP Portugal 2025 di Portimao, putaran ke-21 dari 22.

Alex Marquez, 2025 Portimao MotoGP
Alex Marquez mengawali putaran MotoGP Portugal 2025 dengan penampilan dominan pada FP1 di Portimao.

Pembalap Gresini, yang merayakan posisi kedua di kejuaraan dunia dengan kemenangan di Malaysia, tetap menggunakan ban depan Medium dan ban belakang Soft yang sama.

Marco Bezzecchi dari Aprilia melesat ke posisi kedua (+0,196 detik) dengan ban depan Soft baru. Jack Miller meraih posisi ketiga untuk Pramac Yamaha setelah memasang ban baru, depan dan belakang, di menit-menit terakhir.

Johann Zarco dari LCR Honda (ban lama), Pol Espargaro dari Tech3 KTM (baru), dan Franco Morbidelli dari VR46 Ducati (lama) melengkapi enam besar.

Nicolo Bulega, 2025 Portimao MotoGP
Bulega di depan Bagnaia

Setiap akhir pekan MotoGP terasa seperti lompatan ke dunia yang belum diketahui bagi Francesco Bagnaia, dan Portimao memulai balapan dengan pembalap pabrikan Ducati itu hanya di posisi ke-17 - dan di belakang rekan setim barunya, Nicolo Bulega.

Runner-up WorldSBK 2025 itu memulai akhir pekan MotoGP pertamanya dengan impresif di posisi ke-14 (dari 22 pembalap) dan terpaut satu detik dari Alex Marquez.

Waktu terbaik Bulega diraih pada putaran ke-21 sekaligus terakhir sesi tersebut, dengan ban depan lunak yang telah menempuh 11 putaran dan ban belakang medium dengan 21 putaran penuh.

Bagnaia menggunakan ban Medium yang sama, baik depan maupun belakang, di sepanjang sesi.

Miguel Oliveira berada di posisi ke-20 pada awal akhir pekan kandang terakhirnya sebagai pebalap MotoGP.

Espargaro adalah pembalap pertama yang terjatuh di akhir pekan itu, di Tikungan 2. Pemenang Phillip Island, Raul Fernandez, kemudian dilarikan ke pusat medis setelah terhuyung-huyung menjauh dari kecelakaan besar di tikungan pertama yang mengerikan.

Rookie LCR, Somkiat Chantra, berhasil menyelamatkan diri dari wheelie besar yang tidak disengaja di lintasan lurus utama.

Alokasi ban sama seperti putaran Maret tahun lalu, ketika ban depan keras menjadi favorit di kedua balapan, dikombinasikan dengan ban belakang lunak di Sprint dan ban belakang medium di grand prix.

Hujan menjadi ancaman sepanjang hari Jumat, menambah urgensi pekerjaan FP1, dengan bendera hujan muncul sebentar di tahap akhir.

MotoGP Portugal 2025 - Portimao - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/GapLapTop Speed
1Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)1'39.145s7/19344k
2Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)+0.196s20/20342k
3Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+0.233s18/19343k
4Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.349s6/17345k
5Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.361s18/18343k
6Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)+0.389s15/18343k
7Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.404s15/19346k
8Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.405s16/16344k
9Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.521s18/18343k
10Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*+0.540s6/17340k
11Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.587s17/19338k
12Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.592s11/16343k
13Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*+0.841s18/19341k
14Nicolo BulegaITADucati Lenovo (GP25)+0.928s21/21339k
15Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+1.040s19/21346k
16Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.076s17/20340k
17Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)+1.161s16/18345k
18Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)+1.204s7/11338k
19Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.255s18/19344k
20Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)+1.712s17/18341k
21Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*+2.118s14/18341k
22Lorenzo SavadoriITAAprilia Factory (RS-GP25)+2.375s5/18342k

 

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Portimao:

Lap tercepat: Enea Bastianini, Ducati, 1m 38.685s (2024)
Lap balapan tercepat: Marc Marquez, Honda, 1m 37.226s (2023)

