MotoGP Portugal 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Portimao

Alex Marquez mengawali putaran MotoGP Portugal 2025 dengan penampilan dominan pada FP1 di Portimao.

Pembalap Gresini, yang merayakan posisi kedua di kejuaraan dunia dengan kemenangan di Malaysia, tetap menggunakan ban depan Medium dan ban belakang Soft yang sama.

Marco Bezzecchi dari Aprilia melesat ke posisi kedua (+0,196 detik) dengan ban depan Soft baru. Jack Miller meraih posisi ketiga untuk Pramac Yamaha setelah memasang ban baru, depan dan belakang, di menit-menit terakhir.

Johann Zarco dari LCR Honda (ban lama), Pol Espargaro dari Tech3 KTM (baru), dan Franco Morbidelli dari VR46 Ducati (lama) melengkapi enam besar.

Nicolo Bulega, 2025 Portimao MotoGP

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Bulega di depan Bagnaia

,

Setiap akhir pekan MotoGP terasa seperti lompatan ke dunia yang belum diketahui bagi Francesco Bagnaia, dan Portimao memulai balapan dengan pembalap pabrikan Ducati itu hanya di posisi ke-17 - dan di belakang rekan setim barunya, Nicolo Bulega.

Runner-up WorldSBK 2025 itu memulai akhir pekan MotoGP pertamanya dengan impresif di posisi ke-14 (dari 22 pembalap) dan terpaut satu detik dari Alex Marquez.

Waktu terbaik Bulega diraih pada putaran ke-21 sekaligus terakhir sesi tersebut, dengan ban depan lunak yang telah menempuh 11 putaran dan ban belakang medium dengan 21 putaran penuh.

Bagnaia menggunakan ban Medium yang sama, baik depan maupun belakang, di sepanjang sesi.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

,

Miguel Oliveira berada di posisi ke-20 pada awal akhir pekan kandang terakhirnya sebagai pebalap MotoGP.

Espargaro adalah pembalap pertama yang terjatuh di akhir pekan itu, di Tikungan 2. Pemenang Phillip Island, Raul Fernandez, kemudian dilarikan ke pusat medis setelah terhuyung-huyung menjauh dari kecelakaan besar di tikungan pertama yang mengerikan.

Rookie LCR, Somkiat Chantra, berhasil menyelamatkan diri dari wheelie besar yang tidak disengaja di lintasan lurus utama.

Alokasi ban sama seperti putaran Maret tahun lalu, ketika ban depan keras menjadi favorit di kedua balapan, dikombinasikan dengan ban belakang lunak di Sprint dan ban belakang medium di grand prix.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Hujan menjadi ancaman sepanjang hari Jumat, menambah urgensi pekerjaan FP1, dengan bendera hujan muncul sebentar di tahap akhir.

MotoGP Portugal 2025 - Portimao - Hasil Free Practice 1 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap Lap Top Speed 1 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) 1'39.145s 7/19 344k 2 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.196s 20/20 342k 3 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.233s 18/19 343k 4 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.349s 6/17 345k 5 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.361s 18/18 343k 6 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +0.389s 15/18 343k 7 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.404s 15/19 346k 8 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.405s 16/16 344k 9 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.521s 18/18 343k 10 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* +0.540s 6/17 340k 11 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.587s 17/19 338k 12 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.592s 11/16 343k 13 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* +0.841s 18/19 341k 14 Nicolo Bulega ITA Ducati Lenovo (GP25) +0.928s 21/21 339k 15 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.040s 19/21 346k 16 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.076s 17/20 340k 17 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) +1.161s 16/18 345k 18 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +1.204s 7/11 338k 19 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.255s 18/19 344k 20 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.712s 17/18 341k 21 Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* +2.118s 14/18 341k 22 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Factory (RS-GP25) +2.375s 5/18 342k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Portimao:

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Lap tercepat: Enea Bastianini, Ducati, 1m 38.685s (2024)

Lap balapan tercepat: Marc Marquez, Honda, 1m 37.226s (2023)