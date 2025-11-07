MotoGP Portugal 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Portimao
Hasil latihan Jumat MotoGP Portugal 2025 di Portimao, putaran ke-21 dari 22.
Alex Marquez mengawali putaran MotoGP Portugal 2025 dengan penampilan dominan pada FP1 di Portimao.
Pembalap Gresini, yang merayakan posisi kedua di kejuaraan dunia dengan kemenangan di Malaysia, tetap menggunakan ban depan Medium dan ban belakang Soft yang sama.
Marco Bezzecchi dari Aprilia melesat ke posisi kedua (+0,196 detik) dengan ban depan Soft baru. Jack Miller meraih posisi ketiga untuk Pramac Yamaha setelah memasang ban baru, depan dan belakang, di menit-menit terakhir.
Johann Zarco dari LCR Honda (ban lama), Pol Espargaro dari Tech3 KTM (baru), dan Franco Morbidelli dari VR46 Ducati (lama) melengkapi enam besar.
Bulega di depan Bagnaia
,
Setiap akhir pekan MotoGP terasa seperti lompatan ke dunia yang belum diketahui bagi Francesco Bagnaia, dan Portimao memulai balapan dengan pembalap pabrikan Ducati itu hanya di posisi ke-17 - dan di belakang rekan setim barunya, Nicolo Bulega.
Runner-up WorldSBK 2025 itu memulai akhir pekan MotoGP pertamanya dengan impresif di posisi ke-14 (dari 22 pembalap) dan terpaut satu detik dari Alex Marquez.
Waktu terbaik Bulega diraih pada putaran ke-21 sekaligus terakhir sesi tersebut, dengan ban depan lunak yang telah menempuh 11 putaran dan ban belakang medium dengan 21 putaran penuh.
Bagnaia menggunakan ban Medium yang sama, baik depan maupun belakang, di sepanjang sesi.
,
Miguel Oliveira berada di posisi ke-20 pada awal akhir pekan kandang terakhirnya sebagai pebalap MotoGP.
Espargaro adalah pembalap pertama yang terjatuh di akhir pekan itu, di Tikungan 2. Pemenang Phillip Island, Raul Fernandez, kemudian dilarikan ke pusat medis setelah terhuyung-huyung menjauh dari kecelakaan besar di tikungan pertama yang mengerikan.
Rookie LCR, Somkiat Chantra, berhasil menyelamatkan diri dari wheelie besar yang tidak disengaja di lintasan lurus utama.
Alokasi ban sama seperti putaran Maret tahun lalu, ketika ban depan keras menjadi favorit di kedua balapan, dikombinasikan dengan ban belakang lunak di Sprint dan ban belakang medium di grand prix.
Hujan menjadi ancaman sepanjang hari Jumat, menambah urgensi pekerjaan FP1, dengan bendera hujan muncul sebentar di tahap akhir.
MotoGP Portugal 2025 - Portimao - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|1'39.145s
|7/19
|344k
|2
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+0.196s
|20/20
|342k
|3
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.233s
|18/19
|343k
|4
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.349s
|6/17
|345k
|5
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.361s
|18/18
|343k
|6
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|+0.389s
|15/18
|343k
|7
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.404s
|15/19
|346k
|8
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.405s
|16/16
|344k
|9
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.521s
|18/18
|343k
|10
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|+0.540s
|6/17
|340k
|11
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.587s
|17/19
|338k
|12
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.592s
|11/16
|343k
|13
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|+0.841s
|18/19
|341k
|14
|Nicolo Bulega
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+0.928s
|21/21
|339k
|15
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.040s
|19/21
|346k
|16
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.076s
|17/20
|340k
|17
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+1.161s
|16/18
|345k
|18
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|+1.204s
|7/11
|338k
|19
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.255s
|18/19
|344k
|20
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.712s
|17/18
|341k
|21
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|+2.118s
|14/18
|341k
|22
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Factory (RS-GP25)
|+2.375s
|5/18
|342k
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Portimao:
Lap tercepat: Enea Bastianini, Ducati, 1m 38.685s (2024)
Lap balapan tercepat: Marc Marquez, Honda, 1m 37.226s (2023)