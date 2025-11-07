Raul Fernandez Dibawa ke Rumah Sakit setelah Kecelakaan FP1

Pemenang balapan terbaru MotoGP Raul Fernandez dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan setelah mengalami kecelakaan parah di FP1 Grand Prix Portugal.

Pembalap Spanyol itu terjatuh dari motor satelit Aprilia miliknya di Tikungan 1 dengan sisa waktu kurang dari 20 menit di sesi FP1 Jumat pagi.

Motornya terbanting hingga menyentuh pagar udara, sementara Raul Fernandez berhasil berdiri - meskipun terlihat terguncang akibat benturan.

Ia kemudian dibawa ke pusat medis sirkuit untuk pemeriksaan, dan Trackhouse mengonfirmasi bahwa ia akan dirujuk ke rumah sakit setempat untuk menjalani CT scan.

"Setelah kecelakaan Raul di Tikungan 1, ia menjalani pemeriksaan di pusat medis di sini dan kini sedang dipindahkan ke rumah sakit setempat untuk menjalani CT scan," demikian pernyataan singkat dari tim. "Kami akan memberi tahu lebih lanjut nanti dan akan terus memberi kabar terbaru."

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Absen di sisa akhir pekan Portimao akan menjadi pukulan telak bagi Fernandez, yang datang ke Portugal setelah penampilan gemilangnya di trek-trek flyaway.

Pembalap Spanyol itu meraih podium pertamanya di Sprint Race Indonesia, sebelum meraih kemenangan Grand Prix pertamanya di Australia dua minggu kemudian.

Aprilia juga memiliki performa yang baik di Portimao, dengan Maverick Vinales memenangkan Sprint Race untuk tim pabrikan tahun lalu dan nyaris meraih podium Grand Prix jika bukan karena masalah teknis.

Pabrikan Italia itu diganggu oleh cedera tahun ini, dengan juara dunia 2024 Jorge Martin absen setelah mengalami patah tulang bahu di Jepang.

Itu menandai cedera serius keempatnya musim ini, sementara di Indonesia, Aprilia hanya mampu bersaing dengan 50% anggota timnya karena rookie Trackhouse, Ai Ogura, terpaksa menepi.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Alex Marquez dari Gresini memimpin FP1 pagi ini di Portugal, sementara Marco Bezzecchi dari Aprilia membuka akhir pekan dengan kuat di posisi kedua.

Fernandez tertahan di posisi ke-18 akibat kecelakaan yang dialaminya.

Pol Espargaro dari KTM, yang menggantikan Maverick Vinales yang cedera di Tech3, juga mengalami kecelakaan pada Jumat pagi, untungnya tidak menimbulkan dampak buruk bagi pembalap Spanyol tersebut.