Raul Fernandez Dibawa ke Rumah Sakit setelah Kecelakaan FP1

Raul Fernandez dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan setelah kecelakaan FP1 di MotoGP Portugal.

Raul Fernandez, Trackhouse Aprilia, 2025 Portuguese MotoGP
Raul Fernandez, Trackhouse Aprilia, 2025 Portuguese MotoGP
© Gold and Goose

Pemenang balapan terbaru MotoGP Raul Fernandez dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan setelah mengalami kecelakaan parah di FP1 Grand Prix Portugal.

Pembalap Spanyol itu terjatuh dari motor satelit Aprilia miliknya di Tikungan 1 dengan sisa waktu kurang dari 20 menit di sesi FP1 Jumat pagi.

Motornya terbanting hingga menyentuh pagar udara, sementara Raul Fernandez berhasil berdiri - meskipun terlihat terguncang akibat benturan.

Ia kemudian dibawa ke pusat medis sirkuit untuk pemeriksaan, dan Trackhouse mengonfirmasi bahwa ia akan dirujuk ke rumah sakit setempat untuk menjalani CT scan.

"Setelah kecelakaan Raul di Tikungan 1, ia menjalani pemeriksaan di pusat medis di sini dan kini sedang dipindahkan ke rumah sakit setempat untuk menjalani CT scan," demikian pernyataan singkat dari tim. "Kami akan memberi tahu lebih lanjut nanti dan akan terus memberi kabar terbaru."

Absen di sisa akhir pekan Portimao akan menjadi pukulan telak bagi Fernandez, yang datang ke Portugal setelah penampilan gemilangnya di trek-trek flyaway.

Pembalap Spanyol itu meraih podium pertamanya di Sprint Race Indonesia, sebelum meraih kemenangan Grand Prix pertamanya di Australia dua minggu kemudian.

Aprilia juga memiliki performa yang baik di Portimao, dengan Maverick Vinales memenangkan Sprint Race untuk tim pabrikan tahun lalu dan nyaris meraih podium Grand Prix jika bukan karena masalah teknis.

Pabrikan Italia itu diganggu oleh cedera tahun ini, dengan juara dunia 2024 Jorge Martin absen setelah mengalami patah tulang bahu di Jepang.

Itu menandai cedera serius keempatnya musim ini, sementara di Indonesia, Aprilia hanya mampu bersaing dengan 50% anggota timnya karena rookie Trackhouse, Ai Ogura, terpaksa menepi.

Alex Marquez dari Gresini memimpin FP1 pagi ini di Portugal, sementara Marco Bezzecchi dari Aprilia membuka akhir pekan dengan kuat di posisi kedua.

Fernandez tertahan di posisi ke-18 akibat kecelakaan yang dialaminya.

Pol Espargaro dari KTM, yang menggantikan Maverick Vinales yang cedera di Tech3, juga mengalami kecelakaan pada Jumat pagi, untungnya tidak menimbulkan dampak buruk bagi pembalap Spanyol tersebut.

In this article

Raul Fernandez Dibawa ke Rumah Sakit setelah Kecelakaan FP1
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Raul Fernandez Dibawa ke Rumah Sakit setelah Kecelakaan FP1
29m ago
Raul Fernandez, Trackhouse Aprilia, 2025 Portuguese MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Portugal 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Portimao
1h ago
Alex Marquez, 2025 Portimao MotoGP
F1 News
Verstappen "Butuh Sedikit Keberuntungan" untuk Kalahkan Duo McLaren
2h ago
Max Verstappen
MotoGP News
MotoGP "Kehilangan Kredibilitasnya" atas Laporan Insiden Moto3
4h ago
2025 Moto3 Malaysian Grand Prix
F1 News
Hamilton Meminta Transparansi setelah Kontroversi Penalti Meksiko
5h ago
Lewis Hamilton

More News

MotoGP News
Alex Marquez Merasa Bisa Ambil Risiko Lebih di GP Portugal
20h ago
Alex Marquez, Gresini Ducati, 2025 Portuguese MotoGP
MotoGP News
Ducati Luncurkan Panigale V2 Edisi Marc Marquez dan Pecco Bagnaia
21h ago
MM93, PB63 Ducati Panigale V2 S. Credit: Ducati.
MotoGP News
Shoei Merilis Replika Helm Super-Langka Milik Marc Marquez
21h ago
Marc Marquez, 2025 MotoGP Japanese Grand Prix, cooldown lap. Credit: Gold and Goose.
F1 News
Sebastian Vettel Muncul di Paddock F1 untuk GP Sao Paulo
21h ago
Sebastian Vettel
F1 News
Lawson Terkejut Dirinya Disalahkan atas Insiden Steward di Mexico City
22h ago
Lawson was involved in a scary near-miss with marshals in Mexico