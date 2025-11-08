MotoGP Portugal 2025: Bezzecchi Pole, Alex Marquez Terjatuh
Hasil lengkap kualifikasi dan Starting Grid untuk Sprint Race dan Grand Prix MotoGP Portugal 2025 di Portimao, putaran ke-21 dari 22.
Marco Bezzecchi memberi Aprilia pole position pertamanya di Portimao, dengan Pedro Acosta (KTM) dan Fabio Quartararo (Yamaha) melengkapi baris depan pada kualifikasi MotoGP Portugal yang sengit di Portimao.
Berkendara di trek yang lembab setelah hujan semalaman, pemimpin hari Jumat, Alex Marquez, mempertahankan posisi pole menjelang putaran terakhir.
Bezzecchi kemudian melesat dengan keunggulan setengah detik, membuat kru Aprilia bersorak merayakan kemenangan, sebelum Acosta dan Johann Zarco dari LCR mendorong Marquez keluar dari barisan depan.
Alex merespon, tapi catatan waktunya justru dikalahkan Quartararo. Sebuah kecelakaan kemudian mengakhiri harapan pembalap Gresini itu menempati baris depan, dengan Pedro Acosta meraih hasil kualifikasi terbaiknya musim ini.
Francesco Bagnaia mengamankan posisi keempat dan memimpin Ducati di putaran terakhirnya dan akan start bersama Marquez dan Zarco di baris kedua.
Pembalap Yamaha Quartararo dan Jack Miller mencapai Kualifikasi 2 dengan memimpin Q1, mengalahkan rival terdekat Luca Marini dan Brad Binder.
Pembalap pengganti Ducati, Nicolo Bulega, juga bersaing untuk memperebutkan tempat transfer Q2 di menit-menit terakhir, tetapi ia justru menabrak gravel dan akan menjalani debut MotoGP-nya dari posisi grid ke-18.
Raul Fernandez dari Trackhouse Aprilia, yang mengalami dislokasi bahu parsial pada hari Jumat, absen di kualifikasi dan telah mengundurkan diri dari sisa akhir pekan.
Sprint 12 putaran dimulai pukul 15.00 waktu setempat, atau pukul 11:00 malam Waktu Indonesia Barat.
MotoGP Portugal 2025 - Portimao - Hasil Kualifikasi Lengkap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|1'37.556s
|6/8
|345k
|2
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.150s
|7/8
|343k
|3
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.304s
|6/8
|335k
|4
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+0.379s
|8/8
|346k
|5
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|+0.431s
|6/6
|342k
|6
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.503s
|6/8
|343k
|7
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.621s
|7/8
|342k
|8
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.661s
|6/8
|340k
|9
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.869s
|6/8
|344k
|10
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.893s
|7/7
|343k
|11
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|+0.936s
|6/8
|338k
|12
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|+0.969s
|7/9
|338k
|Qualifying 1:
|13
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|1'39.003s
|6/7
|345k
|14
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|1'39.360s
|6/6
|338k
|15
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|1'39.380s
|7/8
|338k
|16
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|1'39.635s
|7/7
|338k
|17
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|1'39.654s
|6/7
|333k
|18
|Nicolo Bulega
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|1'39.674s
|7/7
|338k
|19
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|1'39.869s
|6/6
|336k
|20
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Factory (RS-GP25)
|1'39.903s
|6/7
|340k
|21
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|1'40.201s
|7/8
|335k
* Rookie
Rekor resmi MotoGP di Portimao:
Lap tercepat: Marc Marquez, Honda, 1m 37.226s (2023)
Lap balapan tercepat: Enea Bastianini, Ducati, 1m 38.685s (2024)
Juara kedua WorldSBK, Nicolo Bulega, akan menjalani debut MotoGP-nya, menggantikan juara dunia Marc Marquez yang cedera di tim pabrikan Ducati, untuk putaran tersisa di Portimao dan Valencia.
Maverick Vinales dan Jorge Martin - masing-masing pemenang Portimao Sprint dan Grand Prix 2024 - juga masih absen karena cedera. Mereka kembali digantikan oleh pebalap penguji KTM, Pol Espargaro, dan pebalap penguji Aprilia, Lorenzo Savadori.
Sementara Marc dan Alex Marquez dipastikan berada di posisi pertama dan kedua klasemen kejuaraan dunia, Marco Bezzecchi memulai putaran kedua terakhir dengan keunggulan tipis lima poin atas Francesco Bagnaia di posisi ketiga.
Honda akan naik dari D ke C dalam peringkat konsesi, bersama Aprilia dan KTM, jika meraih 19 poin konstruktor tambahan di akhir musim.