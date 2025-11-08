MotoGP Portugal 2025: Bezzecchi Pole, Alex Marquez Terjatuh

Hasil lengkap kualifikasi dan Starting Grid untuk Sprint Race dan Grand Prix MotoGP Portugal 2025 di Portimao, putaran ke-21 dari 22.

Marco Bezzecchi, Alex Marquez, 2025 Portimao MotoGP
Marco Bezzecchi, Alex Marquez, 2025 Portimao MotoGP

Marco Bezzecchi memberi Aprilia pole position pertamanya di Portimao, dengan Pedro Acosta (KTM) dan Fabio Quartararo (Yamaha) melengkapi baris depan pada kualifikasi MotoGP Portugal yang sengit di Portimao.

Berkendara di trek yang lembab setelah hujan semalaman, pemimpin hari Jumat, Alex Marquez, mempertahankan posisi pole menjelang putaran terakhir.

Bezzecchi kemudian melesat dengan keunggulan setengah detik, membuat kru Aprilia bersorak merayakan kemenangan, sebelum Acosta dan Johann Zarco dari LCR mendorong Marquez keluar dari barisan depan.

Alex merespon, tapi catatan waktunya justru dikalahkan Quartararo. Sebuah kecelakaan kemudian mengakhiri harapan pembalap Gresini itu menempati baris depan, dengan Pedro Acosta meraih hasil kualifikasi terbaiknya musim ini.

Francesco Bagnaia mengamankan posisi keempat dan memimpin Ducati di putaran terakhirnya dan akan start bersama Marquez dan Zarco di baris kedua.

Pembalap Yamaha Quartararo dan Jack Miller mencapai Kualifikasi 2 dengan memimpin Q1, mengalahkan rival terdekat Luca Marini dan Brad Binder.

Pembalap pengganti Ducati, Nicolo Bulega, juga bersaing untuk memperebutkan tempat transfer Q2 di menit-menit terakhir, tetapi ia justru menabrak gravel dan akan menjalani debut MotoGP-nya dari posisi grid ke-18.

Raul Fernandez dari Trackhouse Aprilia, yang mengalami dislokasi bahu parsial pada hari Jumat, absen di kualifikasi dan telah mengundurkan diri dari sisa akhir pekan.

Sprint 12 putaran dimulai pukul 15.00 waktu setempat, atau pukul 11:00 malam Waktu Indonesia Barat.

MotoGP Portugal 2025 - Portimao - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/GapLapTop Speed
1Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)1'37.556s6/8345k
2Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.150s7/8343k
3Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.304s6/8335k
4Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)+0.379s8/8346k
5Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)+0.431s6/6342k
6Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.503s6/8343k
7Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.621s7/8342k
8Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+0.661s6/8340k
9Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.869s6/8344k
10Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.893s7/7343k
11Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*+0.936s6/8338k
12Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*+0.969s7/9338k
 Qualifying 1:     
13Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)1'39.003s6/7345k
14Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)1'39.360s6/6338k
15Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)1'39.380s7/8338k
16Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)1'39.635s7/7338k
17Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)1'39.654s6/7333k
18Nicolo BulegaITADucati Lenovo (GP25)1'39.674s7/7338k
19Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)1'39.869s6/6336k
20Lorenzo SavadoriITAAprilia Factory (RS-GP25)1'39.903s6/7340k
21Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*1'40.201s7/8335k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP di Portimao:

Lap tercepat: Marc Marquez, Honda, 1m 37.226s (2023)
Lap balapan tercepat: Enea Bastianini, Ducati, 1m 38.685s (2024)

Juara kedua WorldSBK, Nicolo Bulega, akan menjalani debut MotoGP-nya, menggantikan juara dunia Marc Marquez yang cedera di tim pabrikan Ducati, untuk putaran tersisa di Portimao dan Valencia.

Maverick Vinales dan Jorge Martin - masing-masing pemenang Portimao Sprint dan Grand Prix 2024 - juga masih absen karena cedera. Mereka kembali digantikan oleh pebalap penguji KTM, Pol Espargaro, dan pebalap penguji Aprilia, Lorenzo Savadori.

Sementara Marc dan Alex Marquez dipastikan berada di posisi pertama dan kedua klasemen kejuaraan dunia, Marco Bezzecchi memulai putaran kedua terakhir dengan keunggulan tipis lima poin atas Francesco Bagnaia di posisi ketiga.

Honda akan naik dari D ke C dalam peringkat konsesi, bersama Aprilia dan KTM, jika meraih 19 poin konstruktor tambahan di akhir musim.

MotoGP Portugal 2025: Bezzecchi Pole, Alex Marquez Terjatuh
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
Hamilton Lolos dari Penalti untuk Pelanggaran Bendera Kuning
1h ago
Lewis Hamilton
MotoGP Results
MotoGP Portugal 2025: Bezzecchi Pole, Alex Marquez Terjatuh
2h ago
Marco Bezzecchi, Alex Marquez, 2025 Portimao MotoGP
F1 News
Verstappen Kembali Bergulat dengan Mobilnya di Interlagos
17h ago
Verstappen was frustrated with his RB21
F1 News
Piastri Menjawab Kritik saat Status Penantang Gelarnya Diragukan
19h ago
Piastri is just a point behind Norris
F1 Results
F1 GP Sao Paulo 2025: Norris Pole Position, Piastri Ketiga
19h ago
Norris secured his first ever sprint pole in F1

More News

F1 News
Peringatan Siklon Ekstratropis Dikeluarkan Jelang F1 GP Sao Paulo 2025
20h ago
Torrential rain forced qualifying to be postponed in 2024
F1 Results
F1 GP Sao Paulo 2025: Hasil Free Practice dari Sirkuit Interlagos
21h ago
Lando Norris
MotoGP Results
MotoGP Portugal 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Portimao
22h ago
Alex Marquez, 2025 Portimao MotoGP
F1 News
RESMI: Alpine Pertahankan Franco Colapinto untuk Musim F1 2026
23h ago
Colapinto will stay on for 2026
MotoGP News
Raul Fernandez Dibawa ke Rumah Sakit setelah Kecelakaan FP1
07/11/25
Raul Fernandez, Trackhouse Aprilia, 2025 Portuguese MotoGP