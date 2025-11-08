MotoGP Portugal 2025: Bezzecchi Pole, Alex Marquez Terjatuh

Marco Bezzecchi memberi Aprilia pole position pertamanya di Portimao, dengan Pedro Acosta (KTM) dan Fabio Quartararo (Yamaha) melengkapi baris depan pada kualifikasi MotoGP Portugal yang sengit di Portimao.

Berkendara di trek yang lembab setelah hujan semalaman, pemimpin hari Jumat, Alex Marquez, mempertahankan posisi pole menjelang putaran terakhir.

Bezzecchi kemudian melesat dengan keunggulan setengah detik, membuat kru Aprilia bersorak merayakan kemenangan, sebelum Acosta dan Johann Zarco dari LCR mendorong Marquez keluar dari barisan depan.

Alex merespon, tapi catatan waktunya justru dikalahkan Quartararo. Sebuah kecelakaan kemudian mengakhiri harapan pembalap Gresini itu menempati baris depan, dengan Pedro Acosta meraih hasil kualifikasi terbaiknya musim ini.

Francesco Bagnaia mengamankan posisi keempat dan memimpin Ducati di putaran terakhirnya dan akan start bersama Marquez dan Zarco di baris kedua.

Pembalap Yamaha Quartararo dan Jack Miller mencapai Kualifikasi 2 dengan memimpin Q1, mengalahkan rival terdekat Luca Marini dan Brad Binder.

Pembalap pengganti Ducati, Nicolo Bulega, juga bersaing untuk memperebutkan tempat transfer Q2 di menit-menit terakhir, tetapi ia justru menabrak gravel dan akan menjalani debut MotoGP-nya dari posisi grid ke-18.

Raul Fernandez dari Trackhouse Aprilia, yang mengalami dislokasi bahu parsial pada hari Jumat, absen di kualifikasi dan telah mengundurkan diri dari sisa akhir pekan.

Sprint 12 putaran dimulai pukul 15.00 waktu setempat, atau pukul 11:00 malam Waktu Indonesia Barat.