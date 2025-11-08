MotoGP Portugal 2025: Alex Marquez Menangi Thriller Sprint Race

Hasil balapan Sprint Race MotoGP Portugal 2025 di Portimao, putaran ke-21 dari 22.

Alex Marquez memenangkan pertarungan seru melawan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi pada Sprint Race MotoGP Portugal 2025 di Portimao.

Setelah menyalip pole-sitter Bezzecchi memimpin di lap ke-3, Acosta dengan gigih mempertahankan keunggulannya melawan Marquez.

Pembalap Gresini Ducati itu telah menunjukkan kecepatan yang luar biasa sejak Jumat, tetapi Acosta berhasil memberi perlawanan setiap kali Marquez menyalip di depan di lintasan lurus utama.

Marquez akhirnya berhasil menyalip KTM dengan empat lap tersisa, tetapi ketiganya hanya terpaut setengah detik di garis finis.

Fabio Quartararo (Yamaha), Fabio di Giannantonio (VR46), dan Fermin Aldeguer (Gresini) melengkapi enam besar.

Francesco Bagnaia turun dari posisi keempat ke posisi kedelapan, di belakang Johann Zarco dari LCR Honda. Dengan demikian, Bezzecchi memperlebar jaraknya dari Bagnaia untuk posisi ketiga dalam klasemen kejuaraan dunia.

Runner-up WorldSBK 2025, Nicolo Bulega, terjatuh dari posisi ke-17 di lap ke-5 balapan MotoGP pertamanya. Joan Mir mundur setelah mengalami masalah teknis di awal balapan.

Kombinasi ban depan keras dan belakang lunak tahun lalu kembali menjadi pilihan utama sore ini, kecuali ban depan medium untuk Somkiat Chantra.

Raul Fernandez mengalami dislokasi bahu parsial pada hari Jumat dan telah mengundurkan diri dari sisa balapan akhir pekan ini.

MotoGP Portugal 2025 - Portimao - Hasil Sprint Race

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)12 Laps
2Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.120s
3Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)+0.637s
4Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+5.276s
5Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+6.088s
6Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*+8.864s
7Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+8.886s
8Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)+8.898s
9Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+9.052s
10Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+10.121s
11Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*+10.290s
12Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+12.016s
13Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+13.469s
14Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+13.900s
15Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)+14.520s
16Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)+15.289s
17Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+22.861s
18Lorenzo SavadoriITAAprilia Factory (RS-GP25)+25.456s
 Nicolo BulegaITADucati Lenovo (GP25)DNF
 Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)DNF
 Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*DNF

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Portimao:

Lap tercepat: Enea Bastianini, Ducati, 1m 38.685s (2024)
Lap balapan tercepat: Marc Marquez, Honda, 1m 37.226s (2023)

Bulega menjalani debut MotoGP-nya sebagai pengganti juara dunia Marc Marquez yang cedera di tim pabrikan Ducati untuk putaran Portimao dan Valencia.

Maverick Vinales dan Jorge Martin - masing-masing pemenang Portimao Sprint dan Grand Prix Portugal tahun lalu - juga masih absen karena cedera. Mereka kembali digantikan oleh pembalap penguji KTM, Pol Espargaro, dan pembalap penguji Aprilia, Lorenzo Savadori.

Honda akan naik dari D ke C dalam peringkat konsesi, bersama Aprilia dan KTM, jika meraih 19 poin konstruktor tambahan di akhir musim.

