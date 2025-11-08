MotoGP Portugal 2025: Alex Marquez Menangi Thriller Sprint Race
Hasil balapan Sprint Race MotoGP Portugal 2025 di Portimao, putaran ke-21 dari 22.
Alex Marquez memenangkan pertarungan seru melawan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi pada Sprint Race MotoGP Portugal 2025 di Portimao.
Setelah menyalip pole-sitter Bezzecchi memimpin di lap ke-3, Acosta dengan gigih mempertahankan keunggulannya melawan Marquez.
Pembalap Gresini Ducati itu telah menunjukkan kecepatan yang luar biasa sejak Jumat, tetapi Acosta berhasil memberi perlawanan setiap kali Marquez menyalip di depan di lintasan lurus utama.
Marquez akhirnya berhasil menyalip KTM dengan empat lap tersisa, tetapi ketiganya hanya terpaut setengah detik di garis finis.
Fabio Quartararo (Yamaha), Fabio di Giannantonio (VR46), dan Fermin Aldeguer (Gresini) melengkapi enam besar.
Francesco Bagnaia turun dari posisi keempat ke posisi kedelapan, di belakang Johann Zarco dari LCR Honda. Dengan demikian, Bezzecchi memperlebar jaraknya dari Bagnaia untuk posisi ketiga dalam klasemen kejuaraan dunia.
Runner-up WorldSBK 2025, Nicolo Bulega, terjatuh dari posisi ke-17 di lap ke-5 balapan MotoGP pertamanya. Joan Mir mundur setelah mengalami masalah teknis di awal balapan.
Kombinasi ban depan keras dan belakang lunak tahun lalu kembali menjadi pilihan utama sore ini, kecuali ban depan medium untuk Somkiat Chantra.
Raul Fernandez mengalami dislokasi bahu parsial pada hari Jumat dan telah mengundurkan diri dari sisa balapan akhir pekan ini.
MotoGP Portugal 2025 - Portimao - Hasil Sprint Race
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|1
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|12 Laps
|2
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.120s
|3
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+0.637s
|4
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+5.276s
|5
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+6.088s
|6
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|+8.864s
|7
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+8.886s
|8
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+8.898s
|9
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+9.052s
|10
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+10.121s
|11
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|+10.290s
|12
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+12.016s
|13
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+13.469s
|14
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+13.900s
|15
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|+14.520s
|16
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+15.289s
|17
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+22.861s
|18
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Factory (RS-GP25)
|+25.456s
|Nicolo Bulega
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|DNF
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|DNF
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|DNF
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Portimao:
Lap tercepat: Enea Bastianini, Ducati, 1m 38.685s (2024)
Lap balapan tercepat: Marc Marquez, Honda, 1m 37.226s (2023)
Bulega menjalani debut MotoGP-nya sebagai pengganti juara dunia Marc Marquez yang cedera di tim pabrikan Ducati untuk putaran Portimao dan Valencia.
Maverick Vinales dan Jorge Martin - masing-masing pemenang Portimao Sprint dan Grand Prix Portugal tahun lalu - juga masih absen karena cedera. Mereka kembali digantikan oleh pembalap penguji KTM, Pol Espargaro, dan pembalap penguji Aprilia, Lorenzo Savadori.
Honda akan naik dari D ke C dalam peringkat konsesi, bersama Aprilia dan KTM, jika meraih 19 poin konstruktor tambahan di akhir musim.