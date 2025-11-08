MotoGP Portugal 2025: Alex Marquez Menangi Thriller Sprint Race

Alex Marquez memenangkan pertarungan seru melawan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi pada Sprint Race MotoGP Portugal 2025 di Portimao.

Setelah menyalip pole-sitter Bezzecchi memimpin di lap ke-3, Acosta dengan gigih mempertahankan keunggulannya melawan Marquez.

Pembalap Gresini Ducati itu telah menunjukkan kecepatan yang luar biasa sejak Jumat, tetapi Acosta berhasil memberi perlawanan setiap kali Marquez menyalip di depan di lintasan lurus utama.

Marquez akhirnya berhasil menyalip KTM dengan empat lap tersisa, tetapi ketiganya hanya terpaut setengah detik di garis finis.

Fabio Quartararo (Yamaha), Fabio di Giannantonio (VR46), dan Fermin Aldeguer (Gresini) melengkapi enam besar.

Francesco Bagnaia turun dari posisi keempat ke posisi kedelapan, di belakang Johann Zarco dari LCR Honda. Dengan demikian, Bezzecchi memperlebar jaraknya dari Bagnaia untuk posisi ketiga dalam klasemen kejuaraan dunia.

Runner-up WorldSBK 2025, Nicolo Bulega, terjatuh dari posisi ke-17 di lap ke-5 balapan MotoGP pertamanya. Joan Mir mundur setelah mengalami masalah teknis di awal balapan.

Kombinasi ban depan keras dan belakang lunak tahun lalu kembali menjadi pilihan utama sore ini, kecuali ban depan medium untuk Somkiat Chantra.

Raul Fernandez mengalami dislokasi bahu parsial pada hari Jumat dan telah mengundurkan diri dari sisa balapan akhir pekan ini.

MotoGP Portugal 2025 - Portimao - Hasil Sprint Race Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap 1 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) 12 Laps 2 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.120s 3 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.637s 4 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +5.276s 5 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +6.088s 6 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* +8.864s 7 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +8.886s 8 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) +8.898s 9 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +9.052s 10 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +10.121s 11 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* +10.290s 12 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +12.016s 13 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +13.469s 14 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +13.900s 15 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +14.520s 16 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +15.289s 17 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +22.861s 18 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Factory (RS-GP25) +25.456s Nicolo Bulega ITA Ducati Lenovo (GP25) DNF Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) DNF Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* DNF

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Portimao:

Lap tercepat: Enea Bastianini, Ducati, 1m 38.685s (2024)

Lap balapan tercepat: Marc Marquez, Honda, 1m 37.226s (2023)

Bulega menjalani debut MotoGP-nya sebagai pengganti juara dunia Marc Marquez yang cedera di tim pabrikan Ducati untuk putaran Portimao dan Valencia.

Maverick Vinales dan Jorge Martin - masing-masing pemenang Portimao Sprint dan Grand Prix Portugal tahun lalu - juga masih absen karena cedera. Mereka kembali digantikan oleh pembalap penguji KTM, Pol Espargaro, dan pembalap penguji Aprilia, Lorenzo Savadori.

Honda akan naik dari D ke C dalam peringkat konsesi, bersama Aprilia dan KTM, jika meraih 19 poin konstruktor tambahan di akhir musim.