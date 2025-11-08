Klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race Portimao
Pembaruan klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race Grand Prix Portugal di Sirkuit Portimao, putaran ke-21 dari 22.
Lima posisi teratas klasemen MotoGP 2025 tetap tidak berubah setelah sprint Portimao hari Sabtu.
Saat Marc Marquez dan pemenang Sprint Race Alex Marquez telah mengunci posisi pertama dan kedua klasemen akhir, Marco Bezzecchi memperkuat keunggulannya atas Francesco Bagnaia untuk posisi ketiga.
Pembalap Aprilia tersebut berhasil meraih posisi ketiga yang ketat di sprint, tetapi Bagnaia melorot ke posisi kedelapan saat bendera finis.
Pedro Acosta dari KTM kini terpaut 19 poin dari Bagnaia setelah bersaing ketat dengan Alex Marquez untuk meraih kemenangan di sprint.
Finis kelima bagi Fabio di Giannantonio membuatnya kembali unggul atas rekan setimnya, Franco Morbidelli, untuk posisi keenam di kejuaraan dunia...
Klasemen MotoGP 2025 - Sprint Race Portimao
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Poin
|Selisih
|1
|=
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|545
|2
|=
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|425
|(-120)
|3
|=
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|298
|(-247)
|4
|=
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|288
|(-257)
|5
|=
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|269
|(-276)
|6
|^1
|Fabio di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|231
|(-314)
|7
|˅1
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|227
|(-318)
|8
|=
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|190
|(-355)
|9
|=
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|188
|(-357)
|10
|=
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|146
|(-399)
|11
|=
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|137
|(-408)
|12
|=
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|134
|(-411)
|13
|=
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|128
|(-417)
|14
|=
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|106
|(-439)
|15
|=
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|93
|(-452)
|16
|=
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|79
|(-466)
|17
|=
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|72
|(-473)
|18
|=
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|68
|(-477)
|19
|=
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|63
|(-482)
|20
|=
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|36
|(-509)
|21
|=
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|34
|(-511)
|22
|=
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|23
|(-522)
|23
|=
|Takaaki Nakagami
|JPN
|Honda Test Rider (RC213V)
|10
|(-535)
|24
|=
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Factory (RS-GP25)
|8
|(-537)
|25
|=
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)
|8
|(-537)
|26
|=
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|7
|(-538)
^X Rider has improved X championship positions.
= Rider has the same championship position as previous race.
˅X Rider has dropped X championship positions.
* Rookie