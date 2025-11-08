Klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race Portimao

Pembaruan klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race Grand Prix Portugal di Sirkuit Portimao, putaran ke-21 dari 22.

2025 Portimao MotoGP Sprint race
2025 Portimao MotoGP Sprint race

Lima posisi teratas klasemen MotoGP 2025 tetap tidak berubah setelah sprint Portimao hari Sabtu.

Saat Marc Marquez dan pemenang Sprint Race Alex Marquez telah mengunci posisi pertama dan kedua klasemen akhir, Marco Bezzecchi memperkuat keunggulannya atas Francesco Bagnaia untuk posisi ketiga.

Pembalap Aprilia tersebut berhasil meraih posisi ketiga yang ketat di sprint, tetapi Bagnaia melorot ke posisi kedelapan saat bendera finis.

Pedro Acosta dari KTM kini terpaut 19 poin dari Bagnaia setelah bersaing ketat dengan Alex Marquez untuk meraih kemenangan di sprint.

Finis kelima bagi Fabio di Giannantonio membuatnya kembali unggul atas rekan setimnya, Franco Morbidelli, untuk posisi keenam di kejuaraan dunia...

Klasemen MotoGP 2025 - Sprint Race Portimao

Pos PembalapNATTim (Motor)PoinSelisih
1=Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)545 
2=Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)425(-120)
3=Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)298(-247)
4=Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)288(-257)
5=Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)269(-276)
6^1Fabio di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)231(-314)
7˅1Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)227(-318)
8=Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*190(-355)
9=Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)188(-357)
10=Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)146(-399)
11=Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)137(-408)
12=Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)134(-411)
13=Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)128(-417)
14=Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)106(-439)
15=Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)93(-452)
16=Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*79(-466)
17=Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)72(-473)
18=Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)68(-477)
19=Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)63(-482)
20=Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)36(-509)
21=Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)34(-511)
22=Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)23(-522)
23=Takaaki NakagamiJPNHonda Test Rider (RC213V)10(-535)
24=Lorenzo SavadoriITAAprilia Factory (RS-GP25)8(-537)
25=Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)8(-537)
26=Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*7(-538)

 

^X Rider has improved X championship positions.
= Rider has the same championship position as previous race.
˅X Rider has dropped X championship positions.
* Rookie
 

