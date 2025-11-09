Franco Morbidelli Tanggapi Kritik atas Gaya Balap Agresifnya

Tunggangan Franco Morbidelli kembali menjadi sorotan pada Sabtu di MotoGP Portugal

Franco Morbidelli dari VR46 menjawab kritik terhadap gaya balapnya menyusul insiden di kualifikasi Grand Prix Portugal, dengan menegaskan "Saya tidak berbahaya".

Pemenang Grand Prix MotoGP tiga kali ini menuai banyak kecaman musim ini atas sejumlah insiden di trek, dan dia juga sudah menerima ultimatum dari Steward FIM di Grand Prix San Marino kepada Franco Morbidelli.

Hukuman Morbidelli berikutnya atas insiden yang dianggapnya sebagai kesalahannya adalah start di pitlane, sementara jika ia melakukan insiden lagi setelahnya, ia akan menghadapi risiko larangan balapan.

Sejak saat itu, Morbidelli terhindar dari sanksi Steward, meskipun aksi balapnya yang agresif tetap menjadi sorotan.

Pada hari Sabtu di Grand Prix Portugal, ia terlihat hampir menyapu Miguel Oliveira saat melakukan flying lap, yang diselidiki oleh Steward, tetapi tidak ada tindakan yang diambil.

Insiden tersebut menuai kritik di media sosial, dan Morbidelli membela aksi balapnya.

"Saya mengerti bahwa saya sedang disorot, karena saya sudah berkali-kali mendatangi ke Steward," katanya seperti dilansir oleh GPOne.

"Baik karena menghalangi seseorang atau karena menyalip [agresif]. Kesalahan terbesar yang terpikirkan oleh saya adalah dengan Maverick [Vinales, di Mugello]. Saya tidak ingat yang lain.

"Ada pembalap lain, yang namanya tidak akan saya sebutkan, yang terlibat dalam insiden balapan lebih banyak daripada saya tahun ini dan dihukum lebih berat daripada saya, hanya karena insiden balapan.

"Namun, entah kenapa, saya menjadi sorotan karena foto-foto dan unggahannya di media sosial.

"Namun, saya akui itu. Ada hal-hal yang jauh lebih serius daripada menyalip di batas kecepatan dan ada hal-hal yang lebih penting bagi saya yang perlu saya perbaiki dan fokuskan."

Ia menambahkan: “Saya bukan pebalap yang lebih kalem, melainkan pebalap yang lebih agresif: jika terjadi pertarungan, saya akan ikut terlibat, karena saya sangat menikmatinya.

“Tapi saya tidak berbahaya dan tidak buruk. Seperti yang sudah saya katakan, saya memiliki lebih sedikit insiden yang diizinkan balapan dibandingkan pebalap lain yang berlomba di sini, dan saya rasa saya bukan orang jahat.

“Saya di sini untuk olahraga favorit saya dan saya tidak ingin menyakiti siapa pun. Saya hanya berusaha untuk melaju sejauh mungkin.”

