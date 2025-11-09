MotoGP Portugal 2025: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Portimao
Hasil sesi warm-up MotoGP Portugal 2025 di Sirkuit Portimao, putaran ke-21 dari 22.
Marco Bezzecchi unggul setengah detik atas Aprilia-nya pada sesi warm-up untuk MotoGP Portimao 2025.
Setelah memakai ban Soft belakang di Sprint Race, semua pembalap memakai ban belakang Medium untuk persiapan Grand Prix 25 putaran siang ini.
Bezzecchi, yang finis ketiga Alex Marquez dan Pedro Acosta dalam pertarungan tiga pembalap yang menegangkan di Sprint Race, mencatat waktu terbaiknya di putaran kelima dari enam putaran.
Acosta menjadi yang terbaik berikutnya untuk KTM, diikuti oleh Franco Morbidelli dari VR46, Fermin Aldeguer dari Gresini, Joan Mir dari Honda, dan pemenang Sprint Race kemarin, Marquez.
Francesco Bagnaia berada di posisi ketujuh pagi ini, dengan pembalap pengganti Ducati, Nicolo Bulega, di posisi ke-19.
Fabio Quartararo tampak mengalami masalah bahu ketika Yamaha-nya mulai agresif saat keluar tikungan.
Balapan MotoGP dimulai lebih awal dari biasanya, yakni pukul 1 siang, dengan perubahan jadwal balapan Moto2-MotoGP-Moto3 pada hari Minggu.
MotoGP Portugal 2025 - Portimao - Hasil Sesi Warm-Up
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|1'38.292s
|5/6
|353k
|2
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.544s
|5/6
|350k
|3
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|+0.620s
|5/6
|340k
|4
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|+0.628s
|5/6
|339k
|5
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.707s
|4/6
|346k
|6
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|+0.779s
|6/6
|346k
|7
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+0.823s
|5/6
|343k
|8
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.894s
|6/6
|338k
|9
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.159s
|6/6
|344k
|10
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|+1.252s
|5/6
|346k
|11
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+1.331s
|4/6
|343k
|12
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+1.347s
|6/6
|347k
|13
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.500s
|6/6
|347k
|14
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.550s
|6/6
|346k
|15
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.561s
|4/6
|350k
|16
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.598s
|6/6
|348k
|17
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.677s
|6/6
|346k
|18
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.848s
|6/6
|343k
|19
|Nicolo Bulega
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+2.146s
|5/6
|346k
|20
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|+2.510s
|3/6
|341k
|21
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Factory (RS-GP25)
|+2.513s
|4/6
|339k
* Rookie
Official Portimao MotoGP Records:
Best lap: Marc Marquez, Honda, 1m 37.226s (2023)
Fastest race lap: Enea Bastianini, Ducati, 1m 38.685s (2024)
Raul Fernandez menderita dislokasi bahu parsial pada hari Jumat dan telah mengundurkan diri dari sisa akhir pekan.
Runner-up WorldSBK 2025, Bulega, akan menjalani debut MotoGP-nya, menggantikan juara dunia Marc Marquez yang cedera di tim pabrikan Ducati, untuk sisa putaran Portimao dan Valencia.
Maverick Vinales dan Jorge Martin - masing-masing pemenang Portimao Sprint dan Grand Prix 2024 - juga masih absen karena cedera. Mereka kembali digantikan oleh pebalap penguji KTM, Pol Espargaro, dan pebalap penguji Aprilia, Lorenzo Savadori.
Sementara Marc dan Alex Marquez dipastikan berada di posisi pertama dan kedua klasemen kejuaraan dunia, Marco Bezzecchi bersaing dengan Francesco Bagnaia untuk memperebutkan posisi ketiga.
Honda akan naik dari D ke C dalam peringkat konsesi, bersama Aprilia dan KTM, jika meraih 16 poin konstruktor tambahan di akhir musim.