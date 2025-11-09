MotoGP Portugal 2025: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Portimao

Hasil sesi warm-up MotoGP Portugal 2025 di Sirkuit Portimao, putaran ke-21 dari 22.

Marco Bezzecchi, 2025 Portimao MotoGP
Marco Bezzecchi, 2025 Portimao MotoGP

Marco Bezzecchi unggul setengah detik atas Aprilia-nya pada sesi warm-up untuk MotoGP Portimao 2025.

Setelah memakai ban Soft belakang di Sprint Race, semua pembalap memakai ban belakang Medium untuk persiapan Grand Prix 25 putaran siang ini.

Bezzecchi, yang finis ketiga  Alex Marquez dan Pedro Acosta dalam pertarungan tiga pembalap yang menegangkan di Sprint Race, mencatat waktu terbaiknya di putaran kelima dari enam putaran.

Acosta menjadi yang terbaik berikutnya untuk KTM, diikuti oleh Franco Morbidelli dari VR46, Fermin Aldeguer dari Gresini, Joan Mir dari Honda, dan pemenang Sprint Race kemarin, Marquez.

Francesco Bagnaia berada di posisi ketujuh pagi ini, dengan pembalap pengganti Ducati, Nicolo Bulega, di posisi ke-19.

Fabio Quartararo tampak mengalami masalah bahu ketika Yamaha-nya mulai agresif saat keluar tikungan.

Balapan MotoGP dimulai lebih awal dari biasanya, yakni pukul 1 siang, dengan perubahan jadwal balapan Moto2-MotoGP-Moto3 pada hari Minggu.

MotoGP Portugal 2025 - Portimao - Hasil Sesi Warm-Up

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/GapLapTop Speed
1Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)1'38.292s5/6353k
2Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.544s5/6350k
3Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)+0.620s5/6340k
4Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*+0.628s5/6339k
5Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.707s4/6346k
6Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)+0.779s6/6346k
7Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)+0.823s5/6343k
8Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.894s6/6338k
9Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.159s6/6344k
10Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*+1.252s5/6346k
11Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+1.331s4/6343k
12Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+1.347s6/6347k
13Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.500s6/6347k
14Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+1.550s6/6346k
15Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.561s4/6350k
16Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.598s6/6348k
17Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)+1.677s6/6346k
18Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.848s6/6343k
19Nicolo BulegaITADucati Lenovo (GP25)+2.146s5/6346k
20Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*+2.510s3/6341k
21Lorenzo SavadoriITAAprilia Factory (RS-GP25)+2.513s4/6339k

 

* Rookie

Official Portimao MotoGP Records:

Best lap: Marc Marquez, Honda, 1m 37.226s (2023)
Fastest race lap: Enea Bastianini, Ducati, 1m 38.685s (2024)

Raul Fernandez menderita dislokasi bahu parsial pada hari Jumat dan telah mengundurkan diri dari sisa akhir pekan.

Runner-up WorldSBK 2025, Bulega, akan menjalani debut MotoGP-nya, menggantikan juara dunia Marc Marquez yang cedera di tim pabrikan Ducati, untuk sisa putaran Portimao dan Valencia.

Maverick Vinales dan Jorge Martin - masing-masing pemenang Portimao Sprint dan Grand Prix 2024 - juga masih absen karena cedera. Mereka kembali digantikan oleh pebalap penguji KTM, Pol Espargaro, dan pebalap penguji Aprilia, Lorenzo Savadori.

Sementara Marc dan Alex Marquez dipastikan berada di posisi pertama dan kedua klasemen kejuaraan dunia, Marco Bezzecchi bersaing dengan Francesco Bagnaia untuk memperebutkan posisi ketiga.

Honda akan naik dari D ke C dalam peringkat konsesi, bersama Aprilia dan KTM, jika meraih 16 poin konstruktor tambahan di akhir musim.

