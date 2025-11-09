MotoGP Portugal 2025: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Portimao

Marco Bezzecchi unggul setengah detik atas Aprilia-nya pada sesi warm-up untuk MotoGP Portimao 2025.

Setelah memakai ban Soft belakang di Sprint Race, semua pembalap memakai ban belakang Medium untuk persiapan Grand Prix 25 putaran siang ini.

Bezzecchi, yang finis ketiga Alex Marquez dan Pedro Acosta dalam pertarungan tiga pembalap yang menegangkan di Sprint Race, mencatat waktu terbaiknya di putaran kelima dari enam putaran.

Acosta menjadi yang terbaik berikutnya untuk KTM, diikuti oleh Franco Morbidelli dari VR46, Fermin Aldeguer dari Gresini, Joan Mir dari Honda, dan pemenang Sprint Race kemarin, Marquez.

Francesco Bagnaia berada di posisi ketujuh pagi ini, dengan pembalap pengganti Ducati, Nicolo Bulega, di posisi ke-19.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Fabio Quartararo tampak mengalami masalah bahu ketika Yamaha-nya mulai agresif saat keluar tikungan.

Balapan MotoGP dimulai lebih awal dari biasanya, yakni pukul 1 siang, dengan perubahan jadwal balapan Moto2-MotoGP-Moto3 pada hari Minggu.

MotoGP Portugal 2025 - Portimao - Hasil Sesi Warm-Up Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap Lap Top Speed 1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) 1'38.292s 5/6 353k 2 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.544s 5/6 350k 3 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +0.620s 5/6 340k 4 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* +0.628s 5/6 339k 5 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.707s 4/6 346k 6 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.779s 6/6 346k 7 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) +0.823s 5/6 343k 8 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.894s 6/6 338k 9 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.159s 6/6 344k 10 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* +1.252s 5/6 346k 11 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +1.331s 4/6 343k 12 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +1.347s 6/6 347k 13 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.500s 6/6 347k 14 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.550s 6/6 346k 15 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.561s 4/6 350k 16 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.598s 6/6 348k 17 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.677s 6/6 346k 18 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.848s 6/6 343k 19 Nicolo Bulega ITA Ducati Lenovo (GP25) +2.146s 5/6 346k 20 Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* +2.510s 3/6 341k 21 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Factory (RS-GP25) +2.513s 4/6 339k

* Rookie

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Official Portimao MotoGP Records:

Best lap: Marc Marquez, Honda, 1m 37.226s (2023)

Fastest race lap: Enea Bastianini, Ducati, 1m 38.685s (2024)

Raul Fernandez menderita dislokasi bahu parsial pada hari Jumat dan telah mengundurkan diri dari sisa akhir pekan.

Runner-up WorldSBK 2025, Bulega, akan menjalani debut MotoGP-nya, menggantikan juara dunia Marc Marquez yang cedera di tim pabrikan Ducati, untuk sisa putaran Portimao dan Valencia.

Maverick Vinales dan Jorge Martin - masing-masing pemenang Portimao Sprint dan Grand Prix 2024 - juga masih absen karena cedera. Mereka kembali digantikan oleh pebalap penguji KTM, Pol Espargaro, dan pebalap penguji Aprilia, Lorenzo Savadori.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Sementara Marc dan Alex Marquez dipastikan berada di posisi pertama dan kedua klasemen kejuaraan dunia, Marco Bezzecchi bersaing dengan Francesco Bagnaia untuk memperebutkan posisi ketiga.

Honda akan naik dari D ke C dalam peringkat konsesi, bersama Aprilia dan KTM, jika meraih 16 poin konstruktor tambahan di akhir musim.