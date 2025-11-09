Kemajuan dari Pemulihan Marc Marquez Diungkapkan sang Manajer

Pemulihan cedera Marc Marquez berjalan baik, menurut manajernya.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Indonesian MotoGP
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Indonesian MotoGP
© Gold and Goose

Proses pemulihan cedera bahu Marc Marquez  "berjalan lancar", menurut manajernya, yang yakin ia akan segera kembali membalap.

Pebalap berusia 32 tahun itu mengalami cedera bahu kanan yang rumit akibat bersenggolan dengan pebalap Aprilia, Marco Bezzecchi, di lap pembuka Grand Prix Indonesia.

Meskipun awalnya dianggap tidak perlu menjalani operasi, Marc Marquez akhirnya harus menjalani operasi untuk mempercepat pemulihan dan telah dinyatakan absen dari sisa musim 2025.

Jadwal pemulihan Marquez diperkirakan akan berlangsung hingga awal tes pramusim pada tahun 2026, "tetapi semuanya berjalan lancar", kata manajernya, Jaime Martinez.

Mengenai kapan Marquez bisa kembali mengendarai motor untuk berlatih, Martinez yakin itu akan segera terjadi, meskipun mengakui "itu tergantung pada dokter".

"Pemulihannya berjalan dengan baik, selangkah demi selangkah," ujar Martinez kepada World Feed MotoGP pada hari Minggu di Grand Prix Portugal.

"Kami mengikuti semua saran dokter dengan saksama, dan kami benar-benar mengikuti jadwal yang kami miliki. Tapi semuanya berjalan dengan sangat baik."

Ketika ditanya kapan Marquez akan kembali mengendarai motor, ia menjawab: "Itu lebih tergantung pada dokter.

"Yang pasti, kami hanya akan menyadari bahwa ini adalah cedera parah yang membutuhkan kesabaran.

"Dan segera setelah dokter memberi lampu hijau, dia akan langsung naik motor.

"Dia berusaha untuk pulih setiap hari dan berusaha untuk membuat cederanya semakin membaik. Tapi saya pikir dia akan segera kembali mengendarai motor."

Medical Officer MotoGP, Dr. Angel Charte, baru-baru ini mengatakan bahwa Marquez telah mengambil keputusan yang tepat untuk mengakhiri musim 2025 lebih awal, karena mencoba kembali terlalu cepat akan membahayakan kariernya.

Cedera Marquez terjadi hanya seminggu setelah ia meraih gelar juara dunia MotoGP ketujuhnya dan yang pertama dalam enam tahun.

Meskipun cedera bahu kanannya cukup rumit, cedera tersebut tidak memperparah cedera serius yang sudah ada di tulang lengan bawahnya yang dideritanya pada tahun 2020.

Marquez akan digantikan oleh bintang Ducati World Superbike, Nicolo Bulega, pada dua putaran terakhir musim ini di Portugal dan Valencia.

Sang juara bertahan akan hadir di Valencia minggu depan untuk menghadiri gala penghargaan pascamusim.

In this article

Kemajuan dari Pemulihan Marc Marquez Diungkapkan sang Manajer
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Kemajuan dari Pemulihan Marc Marquez Diungkapkan sang Manajer
28s ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Indonesian MotoGP
F1 News
Gagal ke Q3, Hamilton Anggap Akhir Pekan Sao Paulo "Sudah Selesai"
1h ago
Lewis Hamilton
F1 News
Max Verstappen Akui MotoGP sebagai 'Plan-B' Jika Gagal ke F1
1h ago
Verstappen loves MotoGP
MotoGP News
Franco Morbidelli Tanggapi Kritik atas Gaya Balap Agresifnya
1h ago
Franco Morbidelli, VR46 Ducati, 2025 Portuguese MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Portugal 2025: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Portimao
2h ago
Marco Bezzecchi, 2025 Portimao MotoGP

More News

Moto2 Results
Moto2 Portugal 2025: Moreira Perkuat Asa Gelar dengan Pole
17h ago
Diogo Moreira, Moto2, Pole Position, Portuguese GP, 2025
Moto3 Results
Moto3 Portugal 2025: Kelso Maksimalkan Posisi Trek untuk Pole
17h ago
Joel Kelso, Moto3, 2025, pole position, Portugal
F1 Results
F1 GP Sao Paulo 2025: Norris Pole, Verstappen Tersingkir di Q1
17h ago
Norris claimed his second pole in as many days
MotoGP Results
Klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race Portimao
20h ago
2025 Portimao MotoGP Sprint race
F1 Results
F1 GP Sao Paulo 2025: Norris Menangi Sprint Race, Piastri Tersingkir
21h ago
Lando Norris