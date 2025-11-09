Kemajuan dari Pemulihan Marc Marquez Diungkapkan sang Manajer

Proses pemulihan cedera bahu Marc Marquez "berjalan lancar", menurut manajernya, yang yakin ia akan segera kembali membalap.

Pebalap berusia 32 tahun itu mengalami cedera bahu kanan yang rumit akibat bersenggolan dengan pebalap Aprilia, Marco Bezzecchi, di lap pembuka Grand Prix Indonesia.

Meskipun awalnya dianggap tidak perlu menjalani operasi, Marc Marquez akhirnya harus menjalani operasi untuk mempercepat pemulihan dan telah dinyatakan absen dari sisa musim 2025.

Jadwal pemulihan Marquez diperkirakan akan berlangsung hingga awal tes pramusim pada tahun 2026, "tetapi semuanya berjalan lancar", kata manajernya, Jaime Martinez.

Mengenai kapan Marquez bisa kembali mengendarai motor untuk berlatih, Martinez yakin itu akan segera terjadi, meskipun mengakui "itu tergantung pada dokter".

"Pemulihannya berjalan dengan baik, selangkah demi selangkah," ujar Martinez kepada World Feed MotoGP pada hari Minggu di Grand Prix Portugal.

"Kami mengikuti semua saran dokter dengan saksama, dan kami benar-benar mengikuti jadwal yang kami miliki. Tapi semuanya berjalan dengan sangat baik."

Ketika ditanya kapan Marquez akan kembali mengendarai motor, ia menjawab: "Itu lebih tergantung pada dokter.

"Yang pasti, kami hanya akan menyadari bahwa ini adalah cedera parah yang membutuhkan kesabaran.

"Dan segera setelah dokter memberi lampu hijau, dia akan langsung naik motor.

"Dia berusaha untuk pulih setiap hari dan berusaha untuk membuat cederanya semakin membaik. Tapi saya pikir dia akan segera kembali mengendarai motor."

Medical Officer MotoGP, Dr. Angel Charte, baru-baru ini mengatakan bahwa Marquez telah mengambil keputusan yang tepat untuk mengakhiri musim 2025 lebih awal, karena mencoba kembali terlalu cepat akan membahayakan kariernya.

Cedera Marquez terjadi hanya seminggu setelah ia meraih gelar juara dunia MotoGP ketujuhnya dan yang pertama dalam enam tahun.

Meskipun cedera bahu kanannya cukup rumit, cedera tersebut tidak memperparah cedera serius yang sudah ada di tulang lengan bawahnya yang dideritanya pada tahun 2020.

Marquez akan digantikan oleh bintang Ducati World Superbike, Nicolo Bulega, pada dua putaran terakhir musim ini di Portugal dan Valencia.

Sang juara bertahan akan hadir di Valencia minggu depan untuk menghadiri gala penghargaan pascamusim.