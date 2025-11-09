MotoGP Portugal 2025: Bezzecchi Tak Terhentikan di Grand Prix
Hasil balapan MotoGP Portugal 2025 di Portimao, putaran ke-21 dari 22.
Marco Bezzecchi mendominasi MotoGP Portugal 2025 sebagai kemenangan Grand Prix keduanya musim ini.
Alex Marquez dan Pedro Acosta kembali bergabung dengan pembalap Italia itu di podium. Tapi berbeda dengan pertarungan sengit di Sprint Race, Bezzecchi nyaris tak tersentuh pada hari Minggu.
Bezzecchi mengalahkan Acosta di Tikungan 1, sementara Marquez - yang meraih kemenangan tipis atas Acosta dan Bezzecchi pada hari Sabtu - menyalip pembalap KTM itu satu putaran kemudian.
Bezzecchi langsung meninggalkan Marquez dan Acosta dengan keunggulan sampai empat detik di suatu titik. Namun, akhirnya ia melintasi garis finis dengan keunggulan 2,583 detik di garis finis.
Berbeda dari Sprint Race yang menegangkan dan penuh aksi overtake, Grand Prix 25 lap di Portimao cenderung datar saat Marquez dan Acosta masing-masing finis kedua dan ketiga.
Dengan Francesco Bagnaia yang terjatuh dari posisi keempat, Bezzecchi kini hanya unggul satu tangan atas posisi ketiga di kejuaraan dunia menjelang akhir musim.
Fermin Aldeguer mengalami senggolan keras dengan Brad Binder saat ia melesat dari posisi kesebelas untuk mengambil alih posisi keempat. Fabio Quartararo dari Yamaha berhasil mengalahkan Ai Ogura dan Fabio di Giannantonio untuk posisi keenam.
Pebalap tuan rumah Miguel Oliveira disambut meriah di grid sebelum balapan MotoGP kandang terakhirnya, yang berakhir di posisi ke-14.
Setelah mengalami kecelakaan di awal Sprint, runner-up gelar WorldSBK, Nicolo Bulega, menyelesaikan akhir pekan MotoGP pertamanya dengan mencetak poin di posisi ke-15.
Franco Morbidelli melebar di lap pembuka, lalu terjatuh setelah bersenggolan saat berbelok beberapa saat kemudian. Kedua pebalap Tech3, plus Ogura, terlibat dalam insiden tersebut, dengan Enea Bastianini kemudian melakukan pit stop.
Di lap pembuka, Joan Mir kembali tersingkir karena masalah teknis Honda yang terjadi lebih awal.
Setelah ban belakang lunak untuk Sprint, para pebalap beralih ke ban belakang sedang untuk grand prix, yang kembali dipasangkan dengan ban depan keras. Satu-satunya pengecualian adalah Alex Rins, yang menggunakan ban depan sedang.
MotoGP Portugal 2025 - Portimao - Hasil Balapan
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|25 Laps
|2
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|+2.583s
|3
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+3.188s
|4
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|+12.860s
|5
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+16.327s
|6
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+18.442s
|7
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|+19.255s
|8
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+20.612s
|9
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+21.040s
|10
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+26.517s
|11
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+28.226s
|12
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+29.717s
|13
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+30.372s
|14
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+31.621s
|15
|Nicolo Bulega
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+32.072s
|16
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Factory (RS-GP25)
|+39.869s
|17
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|+61.999s
|18
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+2 laps
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|DNF
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|DNF
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|DNF
* Rookie
Raul Fernandez mengalami dislokasi bahu parsial pada hari Jumat dan harus meninggalkan sisa akhir pekan ini untuk beristirahat di Valencia.
River-up gelar juara WorldSBK dua kali, Bulega, menjalani debut MotoGP-nya menggantikan juara dunia Marc Marquez yang cedera di tim pabrikan Ducati.
Maverick Vinales dan Jorge Martin - masing-masing pemenang Portimao Sprint dan Grand Prix 2024 - juga harus menepi karena cedera.
Mereka kembali digantikan oleh pembalap penguji KTM, Pol Espargaro, dan pembalap penguji Aprilia, Lorenzo Savadori.
Babak terakhir musim MotoGP Valencia akan berlangsung akhir pekan depan.