MotoGP Portugal 2025: Bezzecchi Tak Terhentikan di Grand Prix

Marco Bezzecchi mendominasi MotoGP Portugal 2025 sebagai kemenangan Grand Prix keduanya musim ini.

Alex Marquez dan Pedro Acosta kembali bergabung dengan pembalap Italia itu di podium. Tapi berbeda dengan pertarungan sengit di Sprint Race, Bezzecchi nyaris tak tersentuh pada hari Minggu.

Bezzecchi mengalahkan Acosta di Tikungan 1, sementara Marquez - yang meraih kemenangan tipis atas Acosta dan Bezzecchi pada hari Sabtu - menyalip pembalap KTM itu satu putaran kemudian.

Bezzecchi langsung meninggalkan Marquez dan Acosta dengan keunggulan sampai empat detik di suatu titik. Namun, akhirnya ia melintasi garis finis dengan keunggulan 2,583 detik di garis finis.

Berbeda dari Sprint Race yang menegangkan dan penuh aksi overtake, Grand Prix 25 lap di Portimao cenderung datar saat Marquez dan Acosta masing-masing finis kedua dan ketiga.

Dengan Francesco Bagnaia yang terjatuh dari posisi keempat, Bezzecchi kini hanya unggul satu tangan atas posisi ketiga di kejuaraan dunia menjelang akhir musim.

Fermin Aldeguer mengalami senggolan keras dengan Brad Binder saat ia melesat dari posisi kesebelas untuk mengambil alih posisi keempat. Fabio Quartararo dari Yamaha berhasil mengalahkan Ai Ogura dan Fabio di Giannantonio untuk posisi keenam.

Pebalap tuan rumah Miguel Oliveira disambut meriah di grid sebelum balapan MotoGP kandang terakhirnya, yang berakhir di posisi ke-14.

Setelah mengalami kecelakaan di awal Sprint, runner-up gelar WorldSBK, Nicolo Bulega, menyelesaikan akhir pekan MotoGP pertamanya dengan mencetak poin di posisi ke-15.

Franco Morbidelli melebar di lap pembuka, lalu terjatuh setelah bersenggolan saat berbelok beberapa saat kemudian. Kedua pebalap Tech3, plus Ogura, terlibat dalam insiden tersebut, dengan Enea Bastianini kemudian melakukan pit stop.

Di lap pembuka, Joan Mir kembali tersingkir karena masalah teknis Honda yang terjadi lebih awal.

Setelah ban belakang lunak untuk Sprint, para pebalap beralih ke ban belakang sedang untuk grand prix, yang kembali dipasangkan dengan ban depan keras. Satu-satunya pengecualian adalah Alex Rins, yang menggunakan ban depan sedang.

MotoGP Portugal 2025 - Portimao - Hasil Balapan Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap 1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) 25 Laps 2 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +2.583s 3 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +3.188s 4 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* +12.860s 5 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +16.327s 6 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +18.442s 7 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* +19.255s 8 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +20.612s 9 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +21.040s 10 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +26.517s 11 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +28.226s 12 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +29.717s 13 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +30.372s 14 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +31.621s 15 Nicolo Bulega ITA Ducati Lenovo (GP25) +32.072s 16 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Factory (RS-GP25) +39.869s 17 Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* +61.999s 18 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +2 laps Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) DNF Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) DNF Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) DNF

* Rookie

Raul Fernandez mengalami dislokasi bahu parsial pada hari Jumat dan harus meninggalkan sisa akhir pekan ini untuk beristirahat di Valencia.

River-up gelar juara WorldSBK dua kali, Bulega, menjalani debut MotoGP-nya menggantikan juara dunia Marc Marquez yang cedera di tim pabrikan Ducati.

Maverick Vinales dan Jorge Martin - masing-masing pemenang Portimao Sprint dan Grand Prix 2024 - juga harus menepi karena cedera.

Mereka kembali digantikan oleh pembalap penguji KTM, Pol Espargaro, dan pembalap penguji Aprilia, Lorenzo Savadori.

Babak terakhir musim MotoGP Valencia akan berlangsung akhir pekan depan.

