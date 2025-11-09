Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Portugal di Portimao

Marco Bezzecchi berpeluang mempersembahkan tiga besar untuk Aprilia di klasemen MotoGP 2025 setelah kemenangan Grand Prix Portugal yang dibarengi tersingkirnya Francesco Bagnaia dari Ducati.

Bagnaia kini tertinggal 35 poin dari Bezzecchi dengan hanya 37 poin tersisa di balapan terakhir di Valencia - tetapi juga terancam kehilangan posisi keempat, hanya unggul tiga poin dari Pedro Acosta dari KTM.

Sementara itu, Aprilia kini telah memastikan posisi kedua terbaiknya di klasemen konstruktor, di belakang Ducati.

Alex Marquez dari Gresini, yang sebelumnya berada di posisi kedua klasemen di belakang saudaranya yang cedera, Marc Marquez, finis kedua pada hari Minggu, sementara Acosta di posisi ketiga.

Lebih jauh di belakang, Fabio di Giannantonio unggul 11 ​​poin atas rekan setimnya di VR46, Franco Morbidelli, dalam perebutan posisi keenam, setelah Morbidelli mengalami kecelakaan di awal balapan di Portimao.

Pebalap pengganti Ducati, Nicolo Bulega, meraih poin MotoGP pertamanya di akhir pekan pertamanya.

Putaran penutup MotoGP Valencia akan digelar minggu depan di Sirkuit Ricardo Tormo.

Klasemen MotoGP 2025 - Grand Prix Portugal Pos Pembalap NAT Tim Poin Selisih 1 = Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25) 545 2 = Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) 445 (-100) 3 = Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) 323 (-222) 4 = Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) 288 (-257) 5 = Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) 285 (-260) 6 = Fabio di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) 239 (-306) 7 = Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) 227 (-318) 8 = Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* 203 (-342) 9 = Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 198 (-347) 10 = Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) 146 (-399) 11 ^1 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 145 (-400) 12 ˅1 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) 144 (-401) 13 = Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 133 (-412) 14 = Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 106 (-439) 15 = Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) 93 (-452) 16 = Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* 88 (-457) 17 = Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 72 (-473) 18 = Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 72 (-473) 19 = Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 66 (-479) 20 = Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) 38 (-507) 21 = Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP25) 34 (-511) 22 = Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 29 (-516) 23 = Takaaki Nakagami JPN Honda Test Rider (RC213V) 10 (-535) 24 = Lorenzo Savadori ITA Aprilia Factory (RS-GP25) 8 (-537) 25 = Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) 8 (-537) 26 = Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* 7 (-538) 27 N/A Nicolo Bulega ITA Ducati Lenovo (GP25) 1 (-544)

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.

= Posisi pembalap sama seperti sebelumnya di klasemen.

˅X Pembalap kehilangan X posisi di klasemen.

* Rookie