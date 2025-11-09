Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Portugal di Portimao

Francesco Bagnaia, 2025 Portimao MotoGP
Marco Bezzecchi berpeluang mempersembahkan tiga besar untuk Aprilia di klasemen MotoGP 2025 setelah kemenangan Grand Prix Portugal yang dibarengi tersingkirnya Francesco Bagnaia dari Ducati.

Bagnaia kini tertinggal 35 poin dari Bezzecchi dengan hanya 37 poin tersisa di balapan terakhir di Valencia - tetapi juga terancam kehilangan posisi keempat, hanya unggul tiga poin dari Pedro Acosta dari KTM.

Sementara itu, Aprilia kini telah memastikan posisi kedua terbaiknya di klasemen konstruktor, di belakang Ducati.

Alex Marquez dari Gresini, yang sebelumnya berada di posisi kedua klasemen di belakang saudaranya yang cedera, Marc Marquez, finis kedua pada hari Minggu, sementara Acosta di posisi ketiga.

Lebih jauh di belakang, Fabio di Giannantonio unggul 11 ​​poin atas rekan setimnya di VR46, Franco Morbidelli, dalam perebutan posisi keenam, setelah Morbidelli mengalami kecelakaan di awal balapan di Portimao.

Pebalap pengganti Ducati, Nicolo Bulega, meraih poin MotoGP pertamanya di akhir pekan pertamanya.

Putaran penutup MotoGP Valencia akan digelar minggu depan di Sirkuit Ricardo Tormo.

Klasemen MotoGP 2025 - Grand Prix Portugal

Pos PembalapNATTimPoinSelisih
1=Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)545 
2=Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)445(-100)
3=Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)323(-222)
4=Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)288(-257)
5=Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)285(-260)
6=Fabio di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)239(-306)
7=Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)227(-318)
8=Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*203(-342)
9=Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)198(-347)
10=Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)146(-399)
11^1Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)145(-400)
12˅1Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)144(-401)
13=Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)133(-412)
14=Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)106(-439)
15=Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)93(-452)
16=Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*88(-457)
17=Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)72(-473)
18=Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)72(-473)
19=Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)66(-479)
20=Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)38(-507)
21=Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)34(-511)
22=Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)29(-516)
23=Takaaki NakagamiJPNHonda Test Rider (RC213V)10(-535)
24=Lorenzo SavadoriITAAprilia Factory (RS-GP25)8(-537)
25=Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)8(-537)
26=Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*7(-538)
27N/ANicolo BulegaITADucati Lenovo (GP25)1(-544)

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti sebelumnya di klasemen.
˅X Pembalap kehilangan X posisi di klasemen.
* Rookie

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

