Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Portugal di Portimao
Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Portugal di Sirkuit Portimao, putaran ke-21 dari 22.
Marco Bezzecchi berpeluang mempersembahkan tiga besar untuk Aprilia di klasemen MotoGP 2025 setelah kemenangan Grand Prix Portugal yang dibarengi tersingkirnya Francesco Bagnaia dari Ducati.
Bagnaia kini tertinggal 35 poin dari Bezzecchi dengan hanya 37 poin tersisa di balapan terakhir di Valencia - tetapi juga terancam kehilangan posisi keempat, hanya unggul tiga poin dari Pedro Acosta dari KTM.
Sementara itu, Aprilia kini telah memastikan posisi kedua terbaiknya di klasemen konstruktor, di belakang Ducati.
Alex Marquez dari Gresini, yang sebelumnya berada di posisi kedua klasemen di belakang saudaranya yang cedera, Marc Marquez, finis kedua pada hari Minggu, sementara Acosta di posisi ketiga.
Lebih jauh di belakang, Fabio di Giannantonio unggul 11 poin atas rekan setimnya di VR46, Franco Morbidelli, dalam perebutan posisi keenam, setelah Morbidelli mengalami kecelakaan di awal balapan di Portimao.
Pebalap pengganti Ducati, Nicolo Bulega, meraih poin MotoGP pertamanya di akhir pekan pertamanya.
Putaran penutup MotoGP Valencia akan digelar minggu depan di Sirkuit Ricardo Tormo.
Klasemen MotoGP 2025 - Grand Prix Portugal
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Poin
|Selisih
|1
|=
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|545
|2
|=
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|445
|(-100)
|3
|=
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|323
|(-222)
|4
|=
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|288
|(-257)
|5
|=
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|285
|(-260)
|6
|=
|Fabio di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|239
|(-306)
|7
|=
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|227
|(-318)
|8
|=
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|203
|(-342)
|9
|=
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|198
|(-347)
|10
|=
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|146
|(-399)
|11
|^1
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|145
|(-400)
|12
|˅1
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|144
|(-401)
|13
|=
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|133
|(-412)
|14
|=
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|106
|(-439)
|15
|=
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|93
|(-452)
|16
|=
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|88
|(-457)
|17
|=
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|72
|(-473)
|18
|=
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|72
|(-473)
|19
|=
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|66
|(-479)
|20
|=
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|38
|(-507)
|21
|=
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|34
|(-511)
|22
|=
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|29
|(-516)
|23
|=
|Takaaki Nakagami
|JPN
|Honda Test Rider (RC213V)
|10
|(-535)
|24
|=
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Factory (RS-GP25)
|8
|(-537)
|25
|=
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)
|8
|(-537)
|26
|=
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|7
|(-538)
|27
|N/A
|Nicolo Bulega
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|1
|(-544)
^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti sebelumnya di klasemen.
˅X Pembalap kehilangan X posisi di klasemen.
* Rookie