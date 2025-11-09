Acosta Ungkap Nasihat Pedrosa di Balik Podium MotoGP Portugal

Pembalap KTM MotoGP, Pedro Acosta, menjelaskan bagaimana Pedro Acosta membantunya meraih podium di Grand Prix Portugal hari Minggu.

Pebalap berusia 21 tahun itu berjuang keras untuk meraih kemenangan pada Sprint Race hari Sabtu, hanya terpaut 0,120 detik dari Alex Marquez dari Gresini untuk meraih kemenangan perdananya.

Hal ini membuka jalan baginya untuk meraih kemenangan dalam grand prix 25 lap tersebut, meskipun hal itu tidak pernah terwujud karena ia dengan cepat terlempar ke posisi ketiga.

Acosta berhasil mengejar ketertinggalan di akhir balapan untuk menekan Marquez demi posisi kedua, tetapi harus puas dengan podium terakhir.

Di parc ferme, Acosta memuji pembalap tes KTM dan pemenang 31 kali balapan MotoGP, Dani Pedrosa, atas masukannya menuju GP Portugal.

Ketika ditanya bagaimana, Acosta mengatakan kepada TNT Sport: “Ya, maksud saya Dani punya banyak pengalaman dan kami baru saja membicarakan balapan kemarin dan mencoba mengelolanya dengan cara yang berbeda.

“Pada akhirnya, ini masih musim kedua saya di MotoGP, saya masih memiliki banyak hal yang mungkin ketika saya terlalu bersemangat atau ingin berada di depan, seperti kemarin, saya membuat kesalahan-kesalahan kecil.

“Kami tahu bahwa kami memiliki banyak kelemahan, dan untuk ini, ini tentang menjadi pembalap yang lebih baik.

“Dani, jika bukan yang terbaik, salah satu yang terbaik untuk hal-hal itu. Dia melakukan pekerjaan yang hebat.”

Ia kemudian menambahkan dalam konferensi pers: "Sekarang saya mungkin lebih sering menggunakannya daripada tahun lalu. Tapi sangat bersyukur memilikinya dan atas pekerjaan yang ia lakukan untuk saya."

Acosta menjelaskan bahwa kurangnya kecepatannya di tahap awal grand prix disebabkan oleh kurangnya cengkeraman, yang membaik terlambat sehingga ia tidak dapat merebut posisi kedua dari Marquez.

"Yah, sulit untuk bertarung ketika cengkeraman kami sudah berkurang sejak awal," katanya. "Memang benar di akhir saya cukup cepat, seperti kemarin, tetapi kami kehilangan banyak hal di awal.

"Itu sesuatu yang harus kami pikirkan, karena bahkan hari ini saya kehilangan satu putaran untuk menjadi yang kedua.

"Tapi, kami harus senang. Sekali lagi, podium berturut-turut, kami menunjukkan potensi yang baik bahkan dalam balapan yang sulit."