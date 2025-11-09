Alex Marquez Akui Bezzecchi "Tak Terkalahkan" di Grand Prix Portugal

Harapan Alex Marquez meraih double pertamanya pupus saat Marco Bezzecchi menunjukkan kecepatan luar biasa di sesi Warm-Up Minggu pagi, yang dibawanya untuk memenangi MotoGP Portugal.

Marquez mengalahkan Bezzecchi dan Pedro Acosta dalam pertarungan tiga arah yang epic pada Sprint Race Sabtu, dan kecepatan hari Jumat dengan ban belakang Medium - yang jadi pilihan untuk Grand Prix - menunjukkan #73 akan mendominasi Grand Prix di Portimao.

Namun Aprilia menemukan terobosan pada hari Minggu, dengan Bezzecchi melesat setengah detik di depan para pembalap lain saat pemanasan.

"Sejujurnya, Marco lebih cepat dari kami hari ini," kata Marquez. "Sejak warm-up, saya melihatnya melesat dan berkata, 'Wow, ini akan sulit.' Tapi oke, tidak ada ruginya, kami akan mencoba untuk mengikutinya."

Marquez menyalip Acosta untuk posisi kedua di belakang Bezzecchi pada putaran kedua grand prix, tetapi pembalap Italia itu memiliki kecepatan yang lebih unggul sejak putaran kesepuluh dan seterusnya:

“Kecepatannya sangat cepat. Akhirnya, ban depan saya di sisi kanan rusak.”

Portimao MotoGP lap times: Marco Bezzecchi, Alex Marquez, Pedro Acosta

Hal itu juga memungkinkan Acosta mendekat, dengan pebalap KTM itu hampir berada dalam jarak serang saat bendera finis.

“Saya berjuang keras untuk mempertahankan posisi kedua dari Pedro,” kata Marquez. “Pokoknya, saya sudah berusaha sebaik mungkin. Kemarin, kami yang tercepat di trek, tetapi hari ini Marco jauh lebih baik dari kami.

“Saya berharap Marco dan Aprilia akan sangat cepat di sini setelah tahun lalu bersama Vinales. Mereka berhasil pada hari Minggu, mereka tak terkalahkan.”

Pembalap Gresini itu menambahkan: “Marco khususnya memiliki kemampuan masuk tikungan yang lebih baik, ia mampu mempertahankan garis finis, dan karena alasan itu, ban depan saya lebih rusak.

“Saya mengalami graining yang parah karena saya perlu terlalu memaksakan motor di tikungan terakhir. Marco lebih cepat daripada saya.”