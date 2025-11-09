Bezzecchi Pelajari Alex Marquez untuk Kemenangan MotoGP Portugal

Kemenangan MotoGP Portugal didapat setelah Marco Bezzecchi finis ketiga di Sprint Race, yang dijadikan pelajaran untuk dibawa ke Grand Prix hari Minggu.

Bezzecchi memimpin di awal Sprint, tetapi tertinggal di belakang Pedro Acosta dan Alex Marquez secara berurutan, dan setelah itu ia mengakui bahwa ia langsung menyadari bahwa Marquez adalah "yang terkuat" di antara para pesaing podium selama 12 putaran.

Hari Minggu situasinya jauh berbeda, Bezzecchi langsung memimpin di awal dan membuka keunggulan sekitar setengah detik dari #73 di fase awal. Keunggulan itu bertambah sampai empat detik lebih, sebelum akhirnya Bezzecchi melambat dan finis 2,5 detik di garis finis.

Berbicara setelah Grand Prix, Bezzecchi menjelaskan bahwa ia mempelajari pendekatan Marquez di sektor terakhir Portimao – di mana pebalap Gresini tersebut jelas merupakan pebalap terkuat sepanjang akhir pekan – untuk perbaikan di hari Minggu.

“Bisa dibilang, saya memang berkesempatan melihat Alex [Marquez] di banyak putaran kemarin dan garis saya bukanlah yang terbaik,” ujar Marco Bezzecchi dalam konferensi pers mengenai perbaikannya di sektor empat untuk hari Minggu.

“Tapi yang pasti, para pembalap juga melakukan sesuatu untuk membantu saya, agar tidak terlalu agresif di atas motor, untuk mencoba sedikit lebih santai.

“Pokoknya, saya memiliki kepercayaan diri yang baik di bagian depan, setelah melakukan modifikasi ini, semuanya mulai sedikit lebih baik.

“Jadi, saya pikir ini adalah perpaduan antara semua hal ini.”

"Belum berada di level" Marquez bersaudara

Seperti halnya Raul Fernandez di Australia, kemenangan Bezzecchi di Portimao mengonfirmasi peningkatan Aprilia sepanjang musim 2025, yang khususnya terlihat setelah libur musim panas.

Bezzecchi mengatakan bahwa Aprilia bekerja baik tahun ini untuk meningkatkan RS-GP, tapi dia merasa "belum berada di level" Marc Marquez and Alex Marquez, yang masing-masing mengamankan P1 dan P2 klasemen di 2025.

"Bisa dibilang kami mampu, hari demi hari, untuk meningkatkan performa," kata Bezzecchi. "Tentu saja, saya selalu percaya pada proyek ini dan saya selalu percaya diri dengan motor saya.

"Para teknisi dan seluruh pabrikan di Noale selalu bekerja dengan sangat baik, dan memang benar bahwa di awal kami sedikit kesulitan, tetapi kemudian kami mampu meningkatkan performa.

"Yang pasti, saat ini kami belum selevel Marc [Marquez], Alex [Marquez]. Saya pikir kami bisa bersaing dengan Pedro [Acosta], tentu saja, itu juga sangat bagus di paruh kedua musim ini.

"Tetapi kami harus bekerja keras lagi, kami harus terus meningkatkan performa dan semoga kami dapat segera mencapai level mereka."