Bagnaia "Memaksakan Diri" saat Terjatuh dari P4 di GP Portugal

Francesco Bagnaia menjelaskan kecelakaan yang dialaminya saat keluar dari posisi keempat di MotoGP Portugal.

Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Portuguese MotoGP
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Portuguese MotoGP
Francesco Bagnaia mengalami akhir pekan yang mengecewakan di Portimao, karena ia merosot ke posisi kedelapan di Sprint Race sebelum akhirnya tersingkir dari perebutan podium di Grand Prix hari Minggu.

Saat berada di posisi keempat, sekitar tiga detik dari podium, Bagnaia mengalami kecelakaan pada Lap 11 dari 25, menandai DNF Grand Prix keempat beruntun.

Bagnaia mengatakan kecelakaan itu terjadi karena ia berusaha keras mengejar dengan Pedro Acosta di posisi ketiga, meski ia yakin itu adalah "akhir pekan yang lebih baik" secara keseluruhan dalam hal perasaannya di GP25.

"Saya berusaha keras untuk mengamankan posisi keempat," katanya. "Terlalu cepat untuk merasa nyaman, jadi saya berusaha keras, mencoba mengejar Pedro.

"Saya tahu itu sulit karena mereka jauh lebih cepat dari saya.

"Jadi, saya hanya berusaha melakukan yang terbaik, dan saya terjatuh karena saya memaksakan diri. Itu sesuatu yang bisa terjadi.

"Jadi, tentu saja itu adalah akhir pekan yang lebih baik. Hasilnya, kurang lebih, sama saja.

"Kami hanya perlu fokus untuk balapan terakhir. Dan saya benar-benar ingin menjalani akhir pekan yang sangat baik di sana, dengan hasil yang baik."

Ketika ditanya apakah rasanya senang terjatuh saat berusaha meraih hasil terbaik, ia mengatakan bahwa itu "lebih baik" daripada terjatuh dari posisi di luar 10 besar di Australia dan Indonesia: "Sejujurnya, saya tidak ikut dalam perebutan podium.

"Tapi tentu saja lebih baik seperti ini daripada di Phillip Island atau Indonesia.

"Jadi, kami berusaha untuk terus bekerja seperti itu. Saya pikir kami melakukan pekerjaan dengan baik, meskipun kecepatannya kurang. Tapi kami hanya perlu tetap tenang dan bekerja dengan baik."

Kecelakaan Bagnaia terbukti merugikan dalam perebutan posisi ketiga klasemen, karena pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi, memenangkan grand prix tersebut.

Dengan hanya meraih dua poin dari akhir pekan di Portimao, Bagnaia kini tertinggal 35 poin dari Bezzecchi dan hanya unggul tiga poin dari Acosta.

