RESMI: Maverick Vinales Kembali untuk Grand Prix Valencia

Tech3 KTM mengkonfirmasi bahwa Maverick Vinales akan kembali beraksi untuk putaran terakhir musim 2025 di Grand Prix Valencia.

Pemenang balapan MotoGP 10 kali mengalami cedera bahu dalam kecelakaan kualifikasi di Grand Prix Jerman pada awal Juli.

Dia duduk di sisa putaran Jerman dan keseluruhan Grand Prix Ceko, sebelum mencoba comeback di Austria.

Dia akhirnya mundur dari putaran Red Bull Ring setelah latihan dan melewatkan Grand Prix Hungaria, sebelum berkompetisi di Barcelona, Misano dan Motegi.

Dia telah absen sejak mengundurkan diri dari Grand Prix Indonesia untuk fokus pada pemulihan.

Tech3 sekarang telah mengkonfirmasi Vinales akan kembali tampil untuk putaran final Valencia akhir pekan ini, serta tes pasca-musim yang sangat penting.

"Setelah melewatkan tiga balapan terakhir untuk fokus pada pemulihan bahu, Maverick Vinales akhirnya siap untuk kembali balapan di Valencia minggu ini untuk yang terakhir musim ini," bunyi pernyataan tim.

"Selamat datang kembali, Mav!"

Sebelum cedera, Vinales menjadi pembalap utama KTM untuk sebagian besar paruh pertama musim, dengan pembalap Spanyol itu finis kedua di Grand Prix Qatar.

Hukuman tekanan ban menjatuhkannya ke posisi ke-14, tetapi Vinales berhasil mencapai lima besar berturut-turut dalam dua putaran berikutnya di Prancis dan Inggris, serta sepasang enam besar di Assen.

Pembalap uji coba KTM Pol Espargaro telah menggantikan Vinales selama absen.

Espargaro telah mencetak poin di semua kecuali satu dari penampilan itu, dengan yang terbaik kedelapan di Grand Prix Hongaria.

Dia finis ke-10 akhir pekan lalu di Grand Prix Portugal.

Vinales telah merosot ke urutan ke-17 dalam klasemen dengan 72 poin sebagai akibat dari absen lamanya karena cedera.

Cedera bahunya mirip dengan yang telah membuat juara dunia 2025 Marc Marquez absen dari sisa musim terjatuh di Grand Prix Indonesia.

