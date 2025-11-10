Acosta Tegaskan Tiga Besar Klasemen Bukan Targetnya di 2025

Pedro Acosta tidak memikirkan peluang dirinya finis di posisi keempat klasemen MotoGP 2025.

Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2025 Portuguese MotoGP
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2025 Portuguese MotoGP
Harapan Pedro Acosta untuk finis ketiga di klasemen MotoGP 2025 telah resmi berakhir, tetapi ia tidak terganggu oleh hal ini, dengan menyatakan "target kami bukan P3 atau P4".

Pembalap KTM Factory itu memasuki Grand Prix Portugal dengan selisih 31 poin dari Marco Bezzecchi yang berada di posisi ketiga di klasemen.

Meskipun finis kedua di Sprint Race dan ketiga di Grand Prix, kemenangan dominan Bezzecchi dari Aprilia telah membuat peluang Acosta untuk P3 klasemen sirna.

Bezzecchi kini unggul 35 poin dari Pecco Bagnaia yang berada di posisi keempat menjelang putaran terakhir musim ini.

Acosta masih berpeluang mengamankan posisi keempat klasemen, karena ia hanya tertinggal tiga poin dari Bagnaia dari Ducati.

Namun, pebalap KTM tersebut acuh tak acuh terhadap kemungkinan ini, dan menegaskan bahwa ia di sini untuk memperjuangkan lebih dari itu.

"Yah, akhir pekan yang kompetitif, itu sudah pasti," ujarnya pada hari Minggu di Portugal. "Kami sudah berusaha sebaik mungkin, seperti biasa.

"Kami tahu kami masih belum meraih kemenangan ini, tetapi kami melakukan pekerjaan yang sangat baik.

"Mari kita coba untuk terus melaju. Setiap kali kita semakin dekat dengan kemenangan itu. Untuk itu, mari kita coba untuk tetap tenang dan terus melaju.

"Yah, target kami bukan P3 atau P4. Kami hanya harus melakukan balapan yang bagus. Saat ini, sejak jeda musim panas, kami melakukan balapan yang benar, tidak membuat kesalahan. Kami harus terus melaju."

Portugal menandai putaran kelima berturut-turut di mana Acosta berhasil naik podium, baik di sprint maupun Grand Prix, sementara ia kini memiliki dua podium berturut-turut.

Ia telah jauh melampaui perolehan poinnya di musim rookie-nya, dengan Acosta saat ini mengoleksi 285 poin, dibandingkan dengan 215 poin dengan satu putaran tersisa.

Terlepas dari apakah Acosta finis di posisi kelima atau keempat klasemen, itu akan menjadi hasil kejuaraan terbaiknya di MotoGP.

