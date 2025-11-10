Ducati Sudah Melakukan Segalanya agar Bagnaia Nyaman dengan GP25

Menjelang akhir musim 2025, Francesco Bagnaia menghadapi prospek nyata finis di posisi kelima klasemen setelah Grand Prix Portugal yang sulit.

Juara dunia dua kali ini kesulitan untuk finis di posisi kedelapan dalam sprint, dan langsung terlempar dari perebutan podium di posisi keempat pada balapan utama hari Minggu sebelum mengalami kecelakaan di lap ke-11 dari 25 lap.

Bagnaia kini tertinggal 35 poin dari Marco Bezzecchi yang berada di posisi ketiga dan hanya unggul tiga poin dari Pedro Acosta menjelang Grand Prix Valencia akhir pekan ini.

Ducati tidak bisa memberikan feeling serupa seperti yang didapat Bagnaia di Grand Prix Jepang sejak saat itu, dengan Tardozzi mencatat bahwa Pecco "kurang percaya" pada GP25.

Meskipun ia membela kecepatan Bagnaia, ia mengakui Ducati kini telah melakukan semua yang bisa dilakukan untuk membuat motornya lebih baik.

"Kecepatan Bagnaia tidak pernah diragukan; kurangnya kepercayaan pada motor inilah yang menyulitkannya," ujarnya kepada Sky Italy.

"Kami telah melakukan semua yang kami bisa untuk mengembalikannya ke kondisi yang sama seperti tahun lalu atau balapan Jepang.

"Kami yakin kami telah melakukan semua yang kami bisa; jika masih ada yang kurang, kami harus berbicara satu sama lain dan mengklarifikasi mengapa dan bagaimana mencapai kesimpulan."

Kesulitan Bagnaia telah menimbulkan ketegangan di Ducati tahun ini, terutama dengan rekan setimnya Marc Marquez tampil dominan dan meraih gelar juara dunia ketujuhnya musim ini.

Pebalap Italia itu yakin feeling-nya terhadap motor telah membaik, tetapi mengakui pada hari Minggu di Portugal bahwa Ducati masih merupakan motor terbaik di grid dan ia tidak memanfaatkannya.

“Saya tahu apa yang bisa saya lakukan dan apa yang bisa dilakukan tim,” ujarnya. “Sayangnya, kami masih kekurangan sesuatu, dan kami harus menemukan solusi untuk masa depan.

“Ini cukup sulit untuk dipahami, dan tim sedang berupaya mengatasinya. Saya pikir kami melakukan pekerjaan dengan baik akhir pekan ini, seperti di Sepang.

“Kami harus terus seperti ini, tetapi ini bukanlah hasil yang kami inginkan. Kami ingin berjuang untuk kemenangan.”

Ia menambahkan: "Tidak, saya pikir motor terbaik tetap Ducati, dalam segala aspek; keandalan, kemudahan berkendara, aerodinamika.

"Tapi tahun ini saya kesulitan memaksimalkan potensi motor ini."

