Oliveira Ceritakan Luapan Emosi setelah Pre-Race GP Portugal

Pembalap Pramac Yamaha MotoGP, Miguel Oliveira, mengaku sempat "bertanya-tanya bagaimana saya bisa balapan" setelah penghormatan emosional sebelum Grand Prix Portugal untuknya.

Pemenang lima kali MotoGP ini berlaga di Grand Prix kandang terakhirnya akhir pekan lalu menjelang peralihannya ke World Superbike bersama BMW pada tahun 2026.

Sebelum Grand Prix hari Minggu, penghormatan diberikan kepada Miguel Oliveira dalam upacara pra-balapan, dengan putrinya menyerahkan bendera Portugal di lintasan lurus utama.

Oliveira mengakui momen emosional itu membuatnya sulit fokus untuk balapan, di mana ia finis di posisi ke-14.

“Itu sangat berarti, tentu saja,” katanya. “Sangat simbolis bagi putri saya untuk memberi saya bendera, dan saya mempertanyakan diri sendiri bagaimana saya bisa balapan, memakai helm, dan melaju kencang.

“Tapi, kurang lebih, saya berhasil melakukannya. Saya finis dengan kuat di balapan. Saya mendapatkan kecepatan yang bagus pada akhirnya, finis dekat dengan dua Yamaha di depan saya.

“Kami mengalami kesulitan teknis yang kami antisipasi sebelum balapan.

“Tapi, ya, kami berharap di Valencia kami mendapatkan akhir pekan yang lebih baik dan kami bisa sedikit lebih kompetitif, dan sedikit lebih bersenang-senang.”

"Kesulitan teknis" yang dimaksud Oliveira adalah kurangnya traksi pada motor Yamaha-nya, yang membuat motornya "tidak stabil".

"Saya sangat senang dengan balapan saya, terutama mengingat di mana kami memulai hari Jumat," tambahnya. "Kami berhasil tetap dekat dengan Yamaha lainnya, di akhir pekan yang kami tahu akan sulit.

"Balapannya tidak mudah — sulit untuk mengendalikan putaran belakang, dan ketika cengkeramannya sedikit lebih kuat, motornya terasa sangat tidak stabil.

"Situasi membaik menjelang akhir, dan saya mampu memacu dan melakukan beberapa putaran cepat. Sejujurnya, itu adalah yang terbaik yang bisa saya lakukan."