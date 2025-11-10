Oliveira Ceritakan Luapan Emosi setelah Pre-Race GP Portugal

Miguel Oliveira finis di posisi ke-14 pada penampilan kandang terakhirnya di MotoGP.

Miguel Oliveira, Pramac Yamaha, 2025 Portuguese MotoGP
Miguel Oliveira, Pramac Yamaha, 2025 Portuguese MotoGP
© Gold and Goose

Pembalap Pramac Yamaha MotoGP, Miguel Oliveira, mengaku sempat "bertanya-tanya bagaimana saya bisa balapan" setelah penghormatan emosional sebelum Grand Prix Portugal untuknya.

Pemenang lima kali MotoGP ini berlaga di Grand Prix kandang terakhirnya akhir pekan lalu menjelang peralihannya ke World Superbike bersama BMW pada tahun 2026.

Sebelum Grand Prix hari Minggu, penghormatan diberikan kepada Miguel Oliveira dalam upacara pra-balapan, dengan putrinya menyerahkan bendera Portugal di lintasan lurus utama.

Oliveira mengakui momen emosional itu membuatnya sulit fokus untuk balapan, di mana ia finis di posisi ke-14.

“Itu sangat berarti, tentu saja,” katanya. “Sangat simbolis bagi putri saya untuk memberi saya bendera, dan saya mempertanyakan diri sendiri bagaimana saya bisa balapan, memakai helm, dan melaju kencang.

“Tapi, kurang lebih, saya berhasil melakukannya. Saya finis dengan kuat di balapan. Saya mendapatkan kecepatan yang bagus pada akhirnya, finis dekat dengan dua Yamaha di depan saya.

“Kami mengalami kesulitan teknis yang kami antisipasi sebelum balapan.

“Tapi, ya, kami berharap di Valencia kami mendapatkan akhir pekan yang lebih baik dan kami bisa sedikit lebih kompetitif, dan sedikit lebih bersenang-senang.”

"Kesulitan teknis" yang dimaksud Oliveira adalah kurangnya traksi pada motor Yamaha-nya, yang membuat motornya "tidak stabil".

"Saya sangat senang dengan balapan saya, terutama mengingat di mana kami memulai hari Jumat," tambahnya. "Kami berhasil tetap dekat dengan Yamaha lainnya, di akhir pekan yang kami tahu akan sulit.

"Balapannya tidak mudah — sulit untuk mengendalikan putaran belakang, dan ketika cengkeramannya sedikit lebih kuat, motornya terasa sangat tidak stabil.

"Situasi membaik menjelang akhir, dan saya mampu memacu dan melakukan beberapa putaran cepat. Sejujurnya, itu adalah yang terbaik yang bisa saya lakukan."

Oliveira Ceritakan Luapan Emosi setelah Pre-Race GP Portugal
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Oliveira Ceritakan Luapan Emosi setelah Pre-Race GP Portugal
30m ago
Miguel Oliveira, Pramac Yamaha, 2025 Portuguese MotoGP
F1 News
Red Bull Ambil Risiko untuk Verstappen Naik Podium GP Sao Paulo
40m ago
Verstappen charged from the pitlane to the podium
MotoGP News
Jorge Martin Berangkat ke Valencia, Menunggu Keputusan Medis
49m ago
Jorge Martin, Aprilia Factory Racing, 2025 Japanese MotoGP
F1 News
Chairman Ferrari Desak Kedua Pembalapnya "Fokus Balapan"
57m ago
Lewis Hamilton and Charles Leclerc
MotoGP News
Fabio Quartararo Jelaskan Apa yang Kurang di MotoGP Portugal
1h ago
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2025 Portuguese MotoGP

More News

MotoGP News
Ducati Sudah Melakukan Segalanya agar Bagnaia Nyaman dengan GP25
1h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Portuguese MotoGP
MotoGP News
Acosta Tegaskan Tiga Besar Klasemen Bukan Targetnya di 2025
1h ago
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2025 Portuguese MotoGP
F1 News
Ferrari Ungkap Seberapa Parah Kerusakan Mobil Lewis Hamilton
1h ago
Hamilton had a nightmare race in Brazil
F1 News
Verstappen Memuji Sikap Pantang Menyerah Red Bull di GP Sao Paulo
1h ago
Max Verstappen
WSS News
Aldi Satya Mahendra Pindah ke AS Yamaha untuk Musim WorldSSP 2026
2h ago
Aldi Satya Mahendra AS Yamaha WorldSSP 2026