Fabio Quartararo Jelaskan Apa yang Kurang di MotoGP Portugal

Fabio Quartararo mengatakan ia "kehilangan segalanya" saat berjuang keras untuk mempertahankan posisi enam besar di Grand Prix MotoGP Portugal.

Juara dunia 2021 itu berhasil melewati Q1 dalam kualifikasi pada hari Sabtu untuk menempatkan Yamaha-nya di barisan terdepan.

Ia berhasil mengonversi posisi ini menjadi posisi keempat yang nyaman di Sprint Race, tetapi menghadapi tantangan yang lebih besar di Grand Prix saat menghadapi Fermin Aldeguer, Brad Binder, dan Johann Zarco.

Quartararo tak berdaya menghentikan Aldeguer dan Binder, tetapi berhasil mempertahankan posisi keenam saat bendera finis.

Pembalap Prancis itu mengaku "tidak benar-benar mengendalikan" ban saat melaju selama 25 lap, tetapi "kehilangan sedikit" di beberapa area dengan Yamaha-nya.

"Saya terus memacu dari putaran pertama hingga akhir, tentu saja, dengan tetap memperhatikan agar ban tidak cepat habis," ujarnya. "Tapi saya juga tidak benar-benar mengendalikan ban.

"Itu sulit, tetapi saya pikir kami melakukan pekerjaan yang hebat. Ini adalah hasil maksimal yang bisa kami lakukan dengan apa yang kami miliki.

"Kami bekerja keras untuk meningkatkan performa. Saya pikir senang bisa mengubah hasil hari Jumat yang kami dapatkan menjadi hasil yang dapat diterima pada hari Sabtu dan Minggu.

"Kami kehilangan kecepatan tertinggi, stabilitas, cengkeraman, dan tentu saja, elektronik. Sedikit dari segalanya yang seharusnya bisa membuatnya sedikit lebih baik."

Dengan absennya Raul Fernandez di Grand Prix Portugal akibat kecelakaan di FP1, Quartararo kini tertahan di posisi sembilan besar klasemen dengan satu putaran tersisa.

Ia tertinggal lima poin dari rookie terbaik tahun ini, Fermin Aldeguer, dan peluangnya untuk naik ke posisi ketujuh klasemen tipis dengan selisih 29 poin dari Franco Morbidelli.

Ini menandai posisi terbaik Quartararo di klasemen sejak ia menjadi runner-up klasemen pada tahun 2022 di bawah Pecco Bagnaia.