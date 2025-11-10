Fabio Quartararo Jelaskan Apa yang Kurang di MotoGP Portugal

Fabio Quartararo meraih posisi keenam yang penuh perjuangan di MotoGP Portugal.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2025 Portuguese MotoGP
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2025 Portuguese MotoGP
© Gold and Goose

Fabio Quartararo mengatakan ia "kehilangan segalanya" saat berjuang keras untuk mempertahankan posisi enam besar di Grand Prix MotoGP Portugal.

Juara dunia 2021 itu berhasil melewati Q1 dalam kualifikasi pada hari Sabtu untuk menempatkan Yamaha-nya di barisan terdepan.

Ia berhasil mengonversi posisi ini menjadi posisi keempat yang nyaman di Sprint Race, tetapi menghadapi tantangan yang lebih besar di Grand Prix saat menghadapi Fermin Aldeguer, Brad Binder, dan Johann Zarco.

Quartararo tak berdaya menghentikan Aldeguer dan Binder, tetapi berhasil mempertahankan posisi keenam saat bendera finis.

Pembalap Prancis itu mengaku "tidak benar-benar mengendalikan" ban saat melaju selama 25 lap, tetapi "kehilangan sedikit" di beberapa area dengan Yamaha-nya.

"Saya terus memacu dari putaran pertama hingga akhir, tentu saja, dengan tetap memperhatikan agar ban tidak cepat habis," ujarnya. "Tapi saya juga tidak benar-benar mengendalikan ban.

"Itu sulit, tetapi saya pikir kami melakukan pekerjaan yang hebat. Ini adalah hasil maksimal yang bisa kami lakukan dengan apa yang kami miliki.

"Kami bekerja keras untuk meningkatkan performa. Saya pikir senang bisa mengubah hasil hari Jumat yang kami dapatkan menjadi hasil yang dapat diterima pada hari Sabtu dan Minggu.

"Kami kehilangan kecepatan tertinggi, stabilitas, cengkeraman, dan tentu saja, elektronik. Sedikit dari segalanya yang seharusnya bisa membuatnya sedikit lebih baik."

Dengan absennya Raul Fernandez di Grand Prix Portugal akibat kecelakaan di FP1, Quartararo kini tertahan di posisi sembilan besar klasemen dengan satu putaran tersisa.

Ia tertinggal lima poin dari rookie terbaik tahun ini, Fermin Aldeguer, dan peluangnya untuk naik ke posisi ketujuh klasemen tipis dengan selisih 29 poin dari Franco Morbidelli.

Ini menandai posisi terbaik Quartararo di klasemen sejak ia menjadi runner-up klasemen pada tahun 2022 di bawah Pecco Bagnaia.

In this article

Fabio Quartararo Jelaskan Apa yang Kurang di MotoGP Portugal
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Oliveira Ceritakan Luapan Emosi setelah Pre-Race GP Portugal
1h ago
Miguel Oliveira, Pramac Yamaha, 2025 Portuguese MotoGP
F1 News
Red Bull Ambil Risiko untuk Verstappen Naik Podium GP Sao Paulo
2h ago
Verstappen charged from the pitlane to the podium
MotoGP News
Jorge Martin Berangkat ke Valencia, Menunggu Keputusan Medis
2h ago
Jorge Martin, Aprilia Factory Racing, 2025 Japanese MotoGP
F1 News
Chairman Ferrari Desak Kedua Pembalapnya "Fokus Balapan"
2h ago
Lewis Hamilton and Charles Leclerc
MotoGP News
Fabio Quartararo Jelaskan Apa yang Kurang di MotoGP Portugal
2h ago
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2025 Portuguese MotoGP

More News

MotoGP News
Ducati Sudah Melakukan Segalanya agar Bagnaia Nyaman dengan GP25
2h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Portuguese MotoGP
MotoGP News
Acosta Tegaskan Tiga Besar Klasemen Bukan Targetnya di 2025
2h ago
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2025 Portuguese MotoGP
F1 News
Ferrari Ungkap Seberapa Parah Kerusakan Mobil Lewis Hamilton
3h ago
Hamilton had a nightmare race in Brazil
F1 News
Verstappen Memuji Sikap Pantang Menyerah Red Bull di GP Sao Paulo
3h ago
Max Verstappen
WSS News
Aldi Satya Mahendra Pindah ke AS Yamaha untuk Musim WorldSSP 2026
3h ago
Aldi Satya Mahendra AS Yamaha WorldSSP 2026