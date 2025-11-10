Jorge Martin Berangkat ke Valencia, Menunggu Keputusan Medis

Aprilia telah mengumumkan Jorge Martin akan berangkat ke Valencia untuk mencoba balapan di putaran terakhir MotoGP 2025, namun dia masih membutuhkan izin medis untuk balapan.

Martin baru saja pulih dari cedera serius keempatnya tahun ini, yang terbaru patah tulang di lengan kanan setelah insiden dengan rekan setimnya di Aprilia, Marco Bezzecchi, pada Sprint Race Jepang.

Jorge Martin absen sejak saat itu, dan pebalap Aprilia tersebut sejauh ini baru berkompetisi dalam enam ajang grand prix musim ini.

Martin menjalani pemeriksaan medis di Spanyol pada hari Senin untuk memastikan apakah ia cukup fit untuk mencoba tampil di Grand Prix Valencia.

Aprilia mengatakan ia akan berangkat ke Valencia, tetapi masih membutuhkan izin dari tim medis MotoGP di sirkuit tersebut sebelum keikutsertaannya dikonfirmasi.

"Jorge Martin akan berangkat ke Valencia untuk Grand Prix Komunitas Valencia," demikian pernyataan singkat dari tim tersebut.

"Pembalap Spanyol tersebut, yang telah absen sejak GP Jepang karena patah tulang selangka kanan yang dialaminya saat Sprint Race, masih perlu menjalani evaluasi oleh Tim Medis Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM agar dapat diizinkan untuk balapan."

Jika Martin dinyatakan fit untuk balapan, ia kemungkinan besar harus menjalani penalti untuk insiden dengan Bezzecchi di Motegi.

Steward FIM menunda sidangnya saat itu karena cedera yang dialaminya. Namun, jika ia absen di putaran final, kemungkinan ia masih harus menjalani hukuman tahun depan.

Posisi Martin di skuad pabrikan Aprilia hingga saat ini telah digantikan oleh pembalap penguji Lorenzo Savadori.

Hasil terbaik pembalap Spanyol itu dalam musim yang singkat adalah finis keempat di Grand Prix Hungaria.

Martin mengalami dua cedera pramusim yang membuatnya absen di tiga putaran pertama tahun 2025, sebelum insiden serius di Qatar membuatnya kembali menepi hingga Grand Prix Ceko di bulan Juli.

Selama masa absennya, ia mencoba mengaktifkan klausul pelepasan dari kontraknya dengan Aprilia, meskipun telah berkomitmen untuk tahun kedua kontraknya dengan merek Noale.

Bukan hanya Martin, Maverick Vinales juga dikonfirmasi akan kembali di Valencia setelah menderita cedera bahu parah di sepanjang paruh kedua musim.