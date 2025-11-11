Bagnaia Memuji Bulega setelah Debut MotoGP di Portimao

Debut MotoGP Nicolo Bulega di Portugal mendapat pujian dari Francesco Bagnaia

Nicolo Bulega, Ducati Corse, 2025 Portuguese MotoGP
Nicolo Bulega, Ducati Corse, 2025 Portuguese MotoGP
Juara dunia MotoGP dua kali Francesco Bagnaia mengatakan Nicolo Bulega "tidak membutuhkan banyak nasihat" selama debutnya di Grand Prix Portugal bersama Ducati.

Bulega, yang menutup WorldSBK 2025 sebagai runner-up dari Toprak Razgatlioglu, direkrut Ducati untuk dua putaran terakhir MotoGP 2025 untuk menggantikan Marc Marquez yang cedera.

Pembalap Italia itu sebelumnya adalah anggota Akademi VR46 bersama Francesco Bagnaia dan merupakan veteran dari 99 start Grand Prix di Moto3 dan Moto2 menjelang debutnya di Grand Prix MotoGP Portugal.

Pebalap Italia itu lolos kualifikasi di posisi ke-18, kehilangan satu posisi di Q2 dengan selisih satu detik, sebelum tersingkir di sprint.

Bulega mengakui kurangnya pemahamannya tentang ban depan Michelin, yang membutuhkan pendekatan pengereman yang jauh berbeda dibandingkan dengan ban Pirelli yang biasa ia gunakan di World Superbike.

Di Grand Prix, Bulega berhasil mencetak poin MotoGP pertamanya di posisi ke-15.

Bagnaia memuji usaha Bulega, dan yakin ia dia akan mengambil langkah selanjutnya akhir pekan ini di Valencia.

“Dia tidak membutuhkan terlalu banyak nasihat,” katanya. "Dia sangat kuat sejak awal, dan dia hanya kurang beruntung [pada Spritn Race] hingga terjatuh. Mungkin dia sedikit kehilangan kepercayaan diri.

"Tapi menyelesaikan balapan pertama dengan poin adalah hasil yang bagus, jadi dia bisa sangat senang. Di Valencia, dia bisa melangkah lebih jauh ke depan.”

Kecepatan Bulega selama Grand Prix sangat mengesankan, hanya sekitar 0,8 detik per putaran lebih lambat dari rekan setimnya Bagnaia sampai akhirnya Pecco terjatuh di Lap ke-11 dari 25. 

LapPB63 (H/M)NB11 (H/M)
21m38.915s1m40.352s
31m38.804s1m39.762s
41m38.872s1m39.845s
51m39.119s1m39.979s
61m39.155s1m39.88s
71m39.029s1m39.872s
81m39.35s1m39.846s
91m39.23s1m40.066s
101m39.042s1m39.865s
Rata-rata laptime1m39.057s1m39.941s
Selisih-0.884s

Momen Bulega menggantikan Marquez juga menjadi pemanasan sebelum terlibat dalam pengembangan motor MotoGP 2027 Ducati tahun depan.

Team Manager Ducati Davide Tardozzi mencatat selama Grand Prix Portugal bahwa dua balapan terakhir, ditambah tes Valencia, adalah kesempatan bagus bagi Bulega untuk memperoleh sejumlah data mengenai motor terkini guna menjadi perbandingan lebih baik saat mengembangkan motor 2027.

