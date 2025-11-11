Jorge Martin Tidak Mau Menaruh Ekspektasi untuk GP Valencia

Jorge Martin telah menjelaskan harapannya untuk kembali ke MotoGP di Valencia.

Jorge Martin dari Aprilia mengatakan “tidak masuk akal” untuk memiliki ekspektasi hasil apa pun untuk comeback di final Grand Prix Valencia akhir pekan ini.

Juara dunia 2024 itu absen karena cedera bahu sejak bertabrakan dengan rekan setimnya Marco Bezzecchi di sprint Grand Prix Jepang.

Itu adalah cedera besar keempat yang dialaminya di tahun yang mengerikan ini, dengan Jorge Martin sejauh ini hanya berkompetisi dalam enam grand prix dari 21 seri.

Ia akan mencoba kembali beraksi di balapan akhir pekan ini di Grand Prix Valencia, namun harus menjalani pemeriksaan oleh staf medis MotoGP di Sirkuit Ricardo Tormo pada hari Kamis.

Jika diizinkan untuk balapan, Martin mengatakan ia bermaksud memulai musim 2026 akhir pekan ini dan tidak menargetkan hasil apa pun.

“Saya tidak sabar untuk kembali bersama tim,” katanya. Saya sangat senang dengan cara kerja tim, dan saya ingin mengucapkan selamat kepada Aprilia dan Marco atas hasil yang telah mereka raih.

Tujuan saya sekarang adalah mulai mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk musim depan; sekarang, tidak masuk akal untuk berbicara tentang hasil — yang penting adalah berusaha dan mengumpulkan informasi.

“Saya ingin berkembang bersama tim agar kami siap untuk tahun 2026.”

Martin kembali ke Aprilia yang telah memenangi dua Grand Prix saat ia absen, dengan Raul Fernandez di Australia dan Bezzecchi mendominasi Grand Prix Portugal akhir pekan lalu.

Meskipun Martin mengalami banyak cedera musim ini, Aprilia akan mengakhiri tahun 2025 sebagai runner-up di klasemen pabrikan setelah Ducati.

Bezzecchi juga berpeluang untuk finis di posisi ketiga dalam kejuaraan pembalap, menandai pertama kalinya seorang pembalap Aprilia berhasil melakukannya di MotoGP.

Martin harus menghadapi pengurus FIM menjelang kembalinya dia ke dunia balap, karena insidennya dengan Bezzecchi di Jepang masih dalam penyelidikan.

Karena cederanya dan kebutuhannya untuk segera pergi ke rumah sakit setelah itu, sidangnya dengan pengurus ditunda hingga ia tersedia lagi.

Rekan setimnya, Bezzecchi, mengatakan Valencia akan menjadi "penting" untuk tampil baik, agar Aprilia dapat memasuki jeda musim dingin dengan fondasi yang kuat untuk membangun tim pada tahun 2026.

"Saya sangat senang bisa pergi ke Valencia," ujarnya. "Penting untuk mencoba menjalani akhir pekan yang baik dan menyelesaikan musim dengan sebaik mungkin.

"Selain itu, sudah lebih dari setahun sejak terakhir kali kami balapan di Valencia, jadi akan menyenangkan untuk kembali ke sana. Kami akan mencoba melakukan pekerjaan dengan baik dan terus maju ke arah ini.”

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

