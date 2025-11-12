Satu Sektor Penting di Mana Aprilia Jadi Referensi Ditunjuk

Bos Aprilia Massimo Rivola menyoroti karakteristik RS-GP yang unggul dari rival di grid MotoGP.

Marco Bezzecchi, Alex Marquez, 2025 Portuguese MotoGP
Marco Bezzecchi, Alex Marquez, 2025 Portuguese MotoGP
CEO Aprilia Racing Massimo Rivola percaya RS-GP sudah menjadi "referensi" untuk sektor aerodinamika di MotoGP setelah kemenangannya di Portugal.

Merek Noale mendekati akhir musim terbaiknya di MotoGP, setelah mencetak tiga kemenangan Grand Prix, mengambil posisi runner-up di klasemen produsen, dan berpeluang besar berada di posisi tiga klasemen pembalap dengan Marco Bezzecchi.

Itu terjadi dengan RS-GP terus berkembang dari waktu ke waktu, dan saat ini dianggap sebagai penantang sah untuk hegemoni Ducati memasuki tahun 2026.

Bezzecchi mendominasi Grand Prix Portugal akhir pekan lalu atas Alex Marquez dari Gresini Ducati, sementara itu motor Desmosedici pabrikan teratas ada di posisi kedelapan.

Berbicara kepada TNT Sport, Massimo Rivola percaya Aprilia memimpin grid dalam aerodinamis setelah dominasinya di Portugal.

Dan meskipun dia menganggap Ducati masih memiliki "motor terbaik" secara keseluruhan, dia mengatakan kesenjangan antara merek "sangat kecil".

"Saya pikir kita menjadi lebih baik dan lebih baik," katanya.

“Saya pikir tikungan cepat masih menjadi kekuatan kami, mungkin karena dari sudut pandang aero kami adalah referensi.

“Jadi, semakin cepat Anda melaju, semakin banyak downforce yang Anda buat.

“Jadi, mungkin itu adalah sebuah faktor. Saya tidak berpikir kita adalah referensi sekarang.

“Saya pikir Ducati masih merupakan motor terbaik.

“Saya melihat Pedro [Acosta] selalu ada bersama KTM.

“Jadi, jika saya melihat, kelima pabrikan, sejujurnya, semuanya melakukan pekerjaan dengan baik karena jarak di antara satu sama lain sangat kecil.

“Jadi, faktor manusia - dan itu adalah bagian yang menarik bagi kami - telah menjadi semakin penting.

"Jadi, chemistry antara tim dan Marco sekarang berada pada tingkat yang sangat tinggi."

Meskipun persaingan semakin dekat dengan Ducati, tetap dominan pada tahun 2025.

Dari 21 putaran sejauh ini, Ducati telah mencetak kurang dari 30 poin hanya dalam dua di antaranya, sementara itu hanya gagal memenangkan sprint atau Grand Prix pada satu putaran musim ini.

Satu Sektor Penting di Mana Aprilia Jadi Referensi Ditunjuk
