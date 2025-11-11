Progres Honda dengan Motor 2025 Bagaikan "Siang dan Malam"

Luca Marini merenungkan kemajuan yang telah dicapai Honda pada tahun 2025 menjelang akhir musim

Luca Marini, Honda Factory Racing, 2025 Portuguese MotoGP
Luca Marini, Honda Factory Racing, 2025 Portuguese MotoGP
© Gold and Goose

Luca Marini mengatakan kemajuan yang telah dicapai Honda dengan RC213V bagaikan "siang dan malam" dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, saat bersiap untuk Grand Prix Valencia.

Musim 2024 merupakan musim terburuk Honda di era modern, gagal meraih kemenangan atau podium dan hanya mengumpulkan 75 poin di kejuaraan pabrikan.

Saat musim 2025 mencapai babak terakhir, Honda meraih kemenangan Grand Prix tahun ini, serta tiga podium.

Honda akan finis posisi keempat klasemen konstruktor dan saat ini memiliki 276 poin, dan hanya berjarak sembilan poin dari kehilangan sejumlah konsesi teknis untuk tahun 2026.

Menjelang putaran terakhir kampanye akhir pekan ini di Valencia, Marini mengatakan Honda kini datang ke setiap balapan dengan "harapan untuk bertarung di Q2", dengan peluang lebih besar untuk bersaing dengan para pembalap terdepan.

“Balapan terakhir dari tahun yang sangat panjang, tetapi secara keseluruhan sangat positif,” kata Marini. "Jika kita bandingkan apa yang telah kita capai tahun ini dengan 2024, hasilnya sungguh berbeda.

"Sekarang kami datang ke setiap balapan dengan harapan untuk memperebutkan Q2 dan dengan kemungkinan untuk bersaing di posisi terdepan.

“Masih ada pekerjaan yang harus dilakukan sebagai tim, sebagai pabrikan, untuk meningkatkan diri, tetapi saya ingin berterima kasih kepada semua orang atas kerja keras mereka di tahun 2025.

“Valencia adalah sirkuit yang seharusnya lebih cocok untuk kami, berdasarkan apa yang kami lihat tahun ini, sirkuitnya ketat dan teknis.

"Kami perlu bekerja keras akhir pekan ini untuk meraih hasil terbaik dan menutup tahun dengan cara yang tepat.

Lalu 2026 dimulai pada hari Selasa, saya sangat menantikannya."

