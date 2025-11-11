Marc Marquez Sedih Melihat Kesulitan Bagnaia di Musim 2025

Saat Marc Marquez diumumkan naik ke skuat pabrikan Ducati, perebutan gelar juara tahun 2025 diperkirakan akan menjadi pertarungan ketat melawan Francesco Bagnaia.

Akan tetapi, sejak awal tahun 2025, Bagnaia tidak pernah benar-benar mengancam dominasi Marquez.

Bahkan pada paruh kedua, Pecco sama sekali tidak terlihat seperti seorang juara dunia ganda MotoGP dengan penampilan yang membuat semua orang kebingungan.

Setelah non-skor di Misano, Pecco mendominasi Grand Prix Jepang, tapi dilanjutkan dengan dua akhir pekan menyedihkan di Indonesia dan Australia di mana ia tidak memiliki kecepatan.

Kemudian Pecco bangkit dari Q1 untuk meraih pole position di Sepang dan mendominasi Sprint Race, sebelum ban bocor membuatnya kehilangan podium di Grand Prix.

Dan pada Grand Prix Portugal akhir pekan lalu, ia kesulitan untuk mencapai posisi kedelapan dalam sprint dan mengalami kecelakaan saat berada di posisi keempat dalam balapan utama.

Dengan satu putaran tersisa, Bagnaia berisiko terdepak ke posisi kelima klasemen pembalap.

Bagnaia dan Ducati telah beberapa kali mengubah GP25 miliknya sepanjang musim 2025 untuk mencoba menemukan kembali kepercayaan diri yang telah lama hilang.

Team Manager Ducati, Davide Tardozzi, mengatakan di Portugal bahwa mereka telah "melakukan segala yang bisa dilakukan" untuk membantunya, tetapi belum ada solusi permanen yang ditemukan.

Berbicara dalam konferensi pers Estrella Galicia pada hari Selasa, Marquez mengatakan “akan menjadi hal terbaik bagi proyek Ducati” jika Bagnaia menemukan kembali performanya.

“Melihatnya seperti ini, saya merasa sakit hati,” katanya. "Pecco mengalami perjalanan rollercoaster total tahun ini, yang saya rasa bahkan dia sendiri tidak bisa menjelaskan perbedaan perasaannya.

"Hal terbaik yang bisa terjadi padanya adalah musim dingin tiba, dan dia bisa mengatur ulang dirinya."

"Dia belum lupa cara mengendarai motor. Kita lihat itu di Motegi. Itu akan jadi hal terbaik untuk proyek Ducati."

Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Indonesian MotoGP © Gold and Goose

Marquez lepaskan sling saat pemulihan berlanjut

Marquez telah absen sejak mengalami cedera bahu rumit akibat bersenggolan dengan Marco Bezzecchi di Grand Prix Indonesia, dan akan absen di balapan terakhir di Valencia.

Juara MotoGP tujuh kali itu kini telah melepas sling dari lengan kanannya, setelah pemeriksaan pada hari Senin dengan dokternya, dan mengatakan rehabilitasinya "berjalan dengan baik".

“Saya tidak pernah bosan, saya tidak punya waktu untuk merasa bosan,” katanya. "Akhir-akhir ini kami fokus untuk memperlambat laju pemulihan dan kemudian memulai rehabilitasi. Semuanya berjalan lancar.

Kemarin saya sudah periksa ke dokter, dan saya sudah bisa lepas dari gendongan. Kami melakukan gerakan lengan sehari-hari yang biasa.”