MotoGP Perpanjang Kontrak GP Thailand Sampai Musim 2031

Itu dikonfirmasi setelah perpanjangan multi-tahun dicapai untuk putaran MotoGP Thailand.

Kontrak baru antara promotor MotoGP Dorna dan pemerintah Thailand akan mempertahankan Chang International Circuit di kalender Grand Prix setidaknya sampai 2031.

Kontrak saat ini antara pemerintah dan Dorna akan berakhir setelah balapan 2026, yang dijadwalkan pada 27 Februari - 1 Maret.

Pengumuman ini muncul setelah spekulasi Thailand tidak lanjut menggelar MotoGP - yang pertama kali dihelat di sana tahun 2018 - karena pemerintah setempat mengalihkan fokusnya ke F1.

"Sejak kami pertama kali pergi ke Buriram pada tahun 2018, GP Thailand hanya tumbuh menjadi acara yang semakin penting - dan mengesankan," kata Carmelo Ezpeleta, CEO MotoGP.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Grandstand selalu penuh dengan penggemar, balapan selalu menjadi pertunjukan yang fantastis, dan hiburan penggemar tambahan di lokasi menciptakan akhir pekan yang sangat lengkap untuk kerumunan yang sering mencatat yang kami nikmati di tempat tersebut.

“Thailand dan Asia Tenggara adalah kunci untuk MotoGP. Olahraga kami sudah populer dengan penonton yang cukup besar dan masih ada begitu banyak potensi bagi kami untuk tumbuh lebih banyak lagi.

"Kami sangat senang untuk terus mengerjakan misi itu dengan Otoritas Olahraga Thailand dan semua personel fantastis yang membuat acara ini sukses."

Dr. Gongsak Yodmani, Gubernur Otoritas Olahraga Thailand, menambahkan: “GP Thailand lebih dari sekadar balapan; ini adalah alat strategis yang mendorong ekonomi melalui pariwisata olahraga, menghasilkan nilai ekonomi langsung dan tidak langsung di seluruh pariwisata, hotel, transportasi, dan rantai pasokan.

"Manfaat nyata ini menunjukkan dampak yang telah dicapai Thailand sebagai tuan rumah MotoGP."

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Yodmani menambahkan: “Setelah pertemuan Kabinet baru-baru ini, pemerintah Thailand menyetujui perpanjangan lima tahun bagi Thailand untuk menjadi tuan rumah acara dari tahun 2027 hingga 2031, mencerminkan komitmen yang jelas pemerintah untuk melanjutkan.

“GP Thailand adalah aset strategis yang meningkatkan citra global negara, menarik pengunjung internasional, dan mendorong sirkulasi ekonomi yang berkelanjutan.

"Otoritas Olahraga Thailand telah ditugaskan untuk memposisikan negara sebagai pusat motorsport regional dengan mendukung kompetisi, mengembangkan pengendara muda, dan memanfaatkan kekuatan lunak untuk memamerkan identitas dan nilai-nilai Thailand kepada dunia."