Absen di Tes Valencia, Marc Marquez Yakin Ducati Baik-Baik Saja

Absennya Marc Marquez di tes MotoGP Valencia minggu depan (18 November) berarti ia akan menyerahkan pengembangan Ducati di awal tahun 2026 kepada "pembalap-pembalap handal" lainnya.

Marquez telah absen sejak MotoGP Indonesia bulan Oktober, ketika ia terlibat insiden dengan Marco Bezzecchi di lap pertama, yang juga terjatuh dan menerima penalti double long lap karena menyebabkan kecelakaan.

Cedera bahu yang dialami Marquez dari kecelakaan tersebut membutuhkan proses rehabilitasi yang panjang dan tidak akan memungkinkan baginya untuk mengendarai motor sebelum akhir tahun 2025, termasuk saat tes pasca-balapan di Vlaencia.

Tapi Marquez percaya line-up pembalap handal Ducati, khususnya Alex Marquez and Francesco Bagnaia, akan mencegah absennya berdampak buruk terhadap pengembangan Desmosedici GP26.

"Tentu saja, ini bukan cara terbaik untuk merayakan kejuaraan dan menyelesaikan musim: dengan cedera dan melewatkan empat balapan terakhir, ditambah tes Valencia," ujar Marquez kepada MotoGP.com di sebuah acara yang digelar oleh sponsor pribadi Marquez, Estrella Galicia.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Karena kami memiliki rencana yang sangat spesifik dengan Ducati untuk terus menguji berbagai hal untuk musim depan.

"Itu tidak mungkin, tetapi kami memiliki pembalap yang bagus di Ducati, seperti Pecco Bagnaia dan Alex [Marquez], yang merupakan pembalap dengan performa terbaik di Ducati.

"Mereka memiliki potensi yang cukup untuk mengembangkan motor, memilih cara yang tepat, dan kami akan memiliki kesempatan pertama untuk mencoba hal-hal baru di tes Malaysia."

“Saya perlu sedikit menghormati badan saya"

Mengenai pemulihannya, Marquez berada dalam suasana hati yang optimis. Pembalap Spanyol itu sudah melepas sling pada Selasa (11 November) untuk ajang Estrella Galicia, dan mengonfirmasi bahwa ia akan berada di Valencia untuk balapan akhir pekan ini (14-16 November).

“Saya semakin membaik; setiap hari merasa lebih baik,” ujarnya. “Seperti yang Anda lihat, [hari ini] adalah hari pertama dengan lengan bebas.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Ini sesuatu yang sangat penting, artinya kemarin kami melakukan pemeriksaan dokter dan tampaknya tulangnya sudah pulih dengan baik, ligamennya juga membaik.

“Jadi, saya hanya menunggu sebentar. Saya lebih sabar dari biasanya karena pengalaman saya sebelumnya – saya perlu sedikit menghargai tubuh saya dan mempersiapkan diri dengan baik di musim dingin ini [untuk] musim depan.

“Jadi, saya merasa sehat dan siap untuk kembali – bukan kembali membalap, tetapi hanya kembali untuk menikmati atmosfer MotoGP di GP Valencia.”

Marquez menambahkan bahwa sesi rehabilitasi terakhirnya akan berlangsung pada Jumat pagi sebelum ia berangkat ke Valencia.

“Saya rasa saya akan tiba [di Valencia] sekitar hari Jumat karena rehabilitasi saya juga penting,” ujarnya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Saya juga perlu menghormati waktu tersebut dan saya akan menjalani sesi rehabilitasi terakhir saya pada Jumat pagi, lalu datang ke GP Valencia untuk menikmati waktu bersama para penggemar, merayakannya bersama para penggemar, dan dengan gala spesial pada Minggu malam.”