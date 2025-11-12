Wildcard Valencia Penting untuk Arah Pengembangan Yamaha V4

Motor Yamaha V4 akan kembali ke trek akhir pekan ini untuk putaran terakhir MotoGP 2025, Grand Prix Valencia, dengan pembalap tes Augusto Fernandez berada di baliik kemudi.

Yamaha masih belum mengonfirmasi peralihannya ke mesin V4 - yang tidak dijalankan dalam kekuatan penuh saat penampilan wildcard di Misano dan Sepang - untuk musim 2026, namun mereka akan memberi penampilan ketiga untuk motor tersebut di Sirkuit Ricardo Tormo akhir pekan ini, yang dilanjutkan dengan tes Valencia hari Selasa pekan depan.

Pabrikan Iwata akan terus mengembangkan motor baru yang diharapkan, pada tes Sepang bulan Februari, akan cukup untuk meyakinkan Fabio Quartararo agar tetap berseragam biru saat kontraknya habis akhir musim depan.

Quartararo, tentu saja, akan berada di trek dengan mesin V4 untuk kedua kalinya pada tes resmi di Valencia Selasa depan (18 November), tetapi pertama-tama akan ada Grand Prix Valencia, yang menurut Augusto Fernandez akan menjadi "penting".

"Saya senang bisa kembali balapan," kata pebalap penguji resmi Yamaha MotoGP tersebut, "dan terutama bisa kembali balapan di Valencia.

"Saya menantikan untuk terus menyempurnakan prototipe bertenaga V4 dan mengumpulkan data lebih lanjut.

"Ini akan menjadi akhir pekan yang penting untuk menentukan arah kerja selama musim dingin ini dan tahun depan. Saya tidak sabar untuk memulai!"

Quartararo: Portugal “tidak buruk”, berharap lebih di Valencia

Dengan Yamaha tampaknya akan beralih ke mesin V4, Grand Prix Valencia akhir pekan ini bisa jadi balapan terakhir untuk konfigurasi mesin Inline-4 yang sudah mentenagai YZR-M1 sejak dimulainya era empat tak pada tahun 2002.

Jauh dari sentimental tentang YZR-M1 yang dikendarainya untuk meraih gelar MotoGP pada tahun 2021, Quartararo menatap Valencia dengan harapan untuk "lebih dekat dengan grup terdepan" setelah putaran Portugal yang menempatkannya di baris depan dan enam besar di kedua balapan.

"Performa saya secara keseluruhan di Portugal tidak buruk: Saya menikmati pertarungan di Sprint dan Race – dan kualifikasinya juga lumayan – tetapi saya berharap saya akan sedikit lebih dekat dengan grup terdepan di Valencia," kata Quartararo.

"Senang bisa kembali ke Ricardo Tormo. Treknya memang tidak mudah, tapi kami akan memberikan 100 persen kemampuan kami, seperti biasa, untuk mengakhiri musim ini sebaik mungkin sebelum kami mulai mempersiapkan diri untuk tahun 2026."

Rekan Quartararo di Monster Energy Yamaha, Alex Rins, menekankan pentingnya kembali balapan di Valencia setelah tahun lalu gagal karena musibah banjir yang menelan 237 korban jiwa, menghancurkan infrastruktur, dan memindahkan putaran final tahun lalu ke Barcelona.

"Senang rasanya kembali ke trek ini setelah semua yang dialami komunitas akibat banjir tahun lalu," kata Rins. "Kembalinya MotoGP membuat akhir pekan ini terasa lebih istimewa.

"Kami semua ingin memberikan pertunjukan terbaik untuk para penggemar di sini dan semua orang yang menonton di seluruh dunia.

"Secara pribadi, saya berharap dapat menyelesaikan musim dengan baik sebelum kami memulai uji coba 2026 pada hari Selasa."

