Oliveira Anggap Akhir Pekan MotoGP Valencia akan Lebih Tenang

Miguel Oliveira menuju akhir pekan terakhirnya sebagai pembalap full-time MotoGP akhir pekan ini di Valencia, tetapi dia mengaku cukup tenang dengan situasi tersebut.

Oliveira akan beralih ke proyek BMW WorldSBK musim depan sebagai rekan setim Danilo Petrucci, dan tes pertamanya akan diigelar pada 26-27 November.

Setelah menghadapi akhir pekan yang penuh emosi dan tekanan pada balapan kandang MotoGP terakhirnya di Portimao, Oliveira merasa putaran Valencia akan lebih tenang.

"Setelah semua emosi yang saya alami selama akhir pekan Portimão, balapan di Valencia akan terasa seperti berjalan-jalan di taman," kata Miguel Oliveira.

“Ini pasti akan menjadi minggu yang lebih mudah dalam hal tekanan dan emosi, meskipun ini secara resmi akan menjadi balapan MotoGP terakhir saya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Saya merasa baik tentang hal itu, dan saya berharap saya dapat memberikan kinerja yang kuat dan berjuang untuk beberapa poin yang solid."

Miller: “Kami belajar banyak”

Saat Oliveira menuju pintu keluar, Jack Miller akan menghadapi tantangan baru dengan Toprak Razgatlioglu datang ke garasi Pramac Yamaha tahun depan.

Dan pada saat bersamaan, tampaknya mesin V4 yang telah diuji oleh Augusto Fernandez sepanjang 2025 akan menggantikan versi Inline4 sebagai dapur pacu YZR-M1 tahun depan.

Merefleksikan musim pertamanya dengan Yamaha, Miller mengatakan itu adalah tahun 2025 yang "menarik".

"Saya menantikan untuk balapan di Valencia dan mengakhiri apa yang telah menjadi musim pertama yang sangat menarik dengan Yamaha," katanya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Kami memiliki beberapa pasang surut, tetapi saya pikir kami telah belajar banyak."

Valencia adalah sirkuit yang memiliki arti tersendiri dalam karier Miller. Di sana, ia kehilangan gelar Moto3 dari Alex Marquez pada 2014, tetapi juga pernah finis kedua dari Franco Morbidelli pada tahun 2020, dan finis ketiga di belakang Francesco Bagnaia dan Jorge Martin pada tahun 2021.

"Valencia adalah trek di mana saya selalu melakukannya dengan cukup baik," kata Miller.

“Saya sangat menikmati balapan di sini, dan saya penasaran untuk melihat apa yang bisa kami capai.

"Semoga, kita dapat memulai dari dasar yang baik sejak awal dan terus berkembang sepanjang akhir pekan."

Article continues below ADVERTISEMENT