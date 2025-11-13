Marc Marquez Sudah Tak Peduli akan Hubungannya dengan Rossi

Marc Marquez telah berbicara tentang perseteruan dengan Valentino Rossi setelah gelar MotoGP 2025.

Valentino Rossi, Marc Marquez, 2025 Qatar MotoGP
Valentino Rossi, Marc Marquez, 2025 Qatar MotoGP
© Gold and Goose

Juara dunia MotoGP tujuh kali Marc Marquez mengatakan Valentino Rossi tidak akan terganggu jika pembalap Spanyol itu memenangkan gelar dunia ke-10, tetapi ia memilih "berfokus pada mereka yang memberi saya nilai".

Pembalap 32 tahun itu memenangkan gelar MotoGP ketujuh - atau kesembilan di keseluruhan kelas Grand Prix - tahun ini dengan Ducati, membuatnya sejajar dengan. Valentino Rossi.

Ironisnya, pencapaian ini datang 10 tahun setelah insiden kontroversi yang terjadi di Sepang 2015, membuat hubungan kedua pembalap sudah tidak bisa diperbaiki. 

Marquez juga memiliki peluang besar untuk memenangkan gelar juara dunia Grand Prix ke-10, yang tidak dapat dilakukan Rossi setelah mahkota kesembilan dan terakhirnya pada tahun 2009.

Hubungan mereka telah menjadi sorotan sepanjang musim, dengan sebuah insiden penting di Grand Prix Catalan yang memicu badai media sosial ketika pasangan itu berjalan melewati satu sama lain di pitlane dan tidak bertukar pandang.

Marquez mengatakan pada saat itu bahwa dia sangat fokus pada balapan di depan sehingga dia tidak melihat Rossi.

Dalam sebuah wawancara dengan El Larguero, Marquez ditanya tentang Rossi dan tentang prospek untuk mengalahkan rekor MotoGP-nya.

“Terobsesi dengan Rossi? Setiap orang melihat hal-hal secara berbeda," mulainya.

"Saya tidak ada di sana melihat ke belakang. Jika saya memenangkan kejuaraan dunia ke-10 saya, saya rasa dia tidak akan peduli.

“Dan, sejujurnya, aku tidak peduli. Saya fokus pada mereka yang memberi saya nilai.

“Bagaimana jika kita bertemu? Tidak, kami tidak akan menyapa. Dia tidak membutuhkanku, dan aku tidak membutuhkan dia. Tapi dunia balap motor, ya, membutuhkan kita berdua.”

Marquez absen karena cedera bahu sejak Grand Prix Indonesia, ketika terlibat insiden dengan Marco Bezzecchi dari Aprilia.

Ia membutuhkan operasi untuk cedera, yang telah membuatnya absen dari sisa musim 2025.

Namun, pemulihannya berjalan dengan baik, dengan Marquez muncul di depan media di Spanyol awal pekan ini tanpa sling di lengannya untuk pertama kalinya.

Manajernya juga baru-baru ini mengatakan bahwa dia yakin Marquez akan dapat kembali ke sepeda motor untuk segera memulai pelatihan lagi.

Marquez diharapkan cukup bugar untuk mengambil bagian dalam pengujian pra-musim di Malaysia pada awal Februari tahun depan.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

