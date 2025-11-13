Vinales Ungkap Dampak Fisik dari Absen Lamanya Karena Cedera

Maverick Vinales mengungkapkan bahwa ia kehilangan massa otot sebanyak lima kilogram akibat cedera bahu jangka panjang, menjelang kembalinya ia di Grand Prix Valencia.

Pemenang 10 Grand Prix tersebut mengalami cedera bahu dalam kecelakaan saat kualifikasi di Grand Prix Jerman pada bulan Juli lalu.

Cedera yang rumit ini telah membuatnya absen di beberapa putaran sejak saat itu, dan dia terakhir berada di sirkuit pada Grand Prix Indonesia, saat ia kembali memutuskan mundur dari akhir pekan.

Vinales awalnya berencana untuk kembali akhir pekan lalu di Portugal, tetapi memutuskan untuk membatalkannya demi memprioritaskan kebugarannya untuk putaran final dan tes pasca-balapan.

Berbicara menjelang kembalinya di Valencia, Vinales mengatakan kepada media, termasuk Crash.net: “Ya, tentu saja [berat badan saya turun], karena saya tidak bisa banyak berlatih dengan beban berat.

“Saya harus pelan-pelan saja sekarang. Sepanjang musim berat saya 67 kg, kurang lebih, lalu ketika saya kembali dari cedera untuk Montmelo, Indonesia, berat saya 63 kg, 62 kg.

“Jadi, saya turun cukup banyak. Tapi, bagaimanapun, berat saya naik lagi sekarang, berat saya 63 kg, 64 kg, jadi itu bukan kerugian besar saat ini.

“Masalah terbesar bagi saya adalah rasa sakit, terutama di Mandalika.

“Setiap kali saya mengubah arah, saya merasakan sakit, dan rasa sakit itu menghambat otot-otot.

“Jadi, saya berpikir 'jalan', dan tidak ada yang terjadi. Itulah perbedaan terbesarnya.”

Ia menambahkan: “Tentu saja, saya belum 100% fit, tapi saya tidak jauh dari itu. Saya punya beberapa referensi di luar motor MotoGP, dengan motor 600cc, 1000cc, dan saya sangat kompetitif dalam hal waktu putaran.

“Jadi, saya merasa cukup siap untuk balapan ini. Saya perlu melihat level saya di MotoGP, karena jelas menuntut cara yang berbeda dalam penyaluran tenaga.

“Tapi, itu sebuah peningkatan. Hanya saja tendon saya butuh sedikit lebih banyak waktu untuk merasa nyaman di posisi-posisi aneh yang kami lakukan di MotoGP.

“Dalam kehidupan normal, saya merasa benar-benar pulih. Tapi di posisi-posisi tertentu di motor, tendon saya bilang 'sedikit lebih banyak waktu'.”

Vinales “cukup terkejut” dengan performa Espargaro

Selama absennya Vinales, KTM menurunkan Pol Espargaro beberapa kali sebagai cedera, yang terakhir di Portimao, di mana ia finis ke-10

“Dia melakukannya dengan sangat baik,” ujarnya. “Dia juga menjaga kru saya, yang sangat penting.

“Sejujurnya, dia melakukannya dengan baik. Saya pikir Portimao tidak mudah baginya, karena dia memiliki kenangan buruk di Portugal [dari kecelakaan pada tahun 2023].

“Tapi saya pikir itu baik baginya untuk membalap dan melupakan kenangan itu. Jadi, mungkin sekarang dia jauh lebih baik. Tapi dia membalap dengan sangat baik. Di beberapa trek, kami cukup terkejut, terutama pada hari Jumat.”