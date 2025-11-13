Nicolo Bulega Berharap Peran Tes Membantunya ke MotoGP di 2027

Nicolo Bulega menjalani debut MotoGP akhir pekan lalu di Portugal bersama skuad pabrikan Ducati, menggantikan Marc Marquez yang cedera.

Runner-up WorldSBK dua kali itu akan memimpin pengembangan motor MotoGP 2027 Ducati tahun depan, di mana pengalaman dengan ban Pirelli akan menjadi kunci bagi pabrikan Italia tersebut.

Bulega, yang sebelumnya membalap di Moto3 dan Moto2 sebelum beralih ke paddock World Superbike, berharap peran sebagai pembalap tes dapat membantu impiannya jadi pembalap MotoGP secara full-time di 2027.

Berbicara menjelang Grand Prix Valencia, ia berkata: “Target pertama saya tentu saja memenangkan Superbike [pada tahun 2026].

“Saya akan memiliki peran baru ini, yaitu menjadi pembalap penguji Ducati tahun depan untuk motor 850cc, sesuai regulasi 2027 dengan Pirelli.

“Saya pikir Ducati memilih saya karena saya memiliki feeling yang baik dengan Pirelli, pengalaman yang hebat, dan saya dapat menggunakan ban 100%.

“Jadi, saya pikir ini penting bagi mereka, dan bagi saya penting karena dengan semua regulasi baru ini, debut di tahun 2027 akan menjadi impian saya.

“Saya memiliki peluang besar tahun depan dalam tes untuk mempersiapkan debut saya di tahun 2027.”

Bulega “tahu apa yang diharapkan” untuk Valencia

Bulega tampil mengesankan selama akhir pekan debutnya di MotoGP di Portugal, di mana ia finis di posisi ke-15 pada balapan utama dari posisi ke-18 di grid.

Salah satu masalah utama yang ia hadapi adalah memahami cara kerja ban Michelin, yang membuatnya terjatuh pada Sprint Race karena menerapakan kebiasaan dalam pengereman dengan ban Pirelli.

“Yang pasti, sekarang, saya tahu apa yang diharapkan,” ujarnya. “Saya tahu ban depan, saya tahu ban belakang, tetapi di sini [di Valencia] sudah empat tahun sejak terakhir kali saya membalap di sirkuit ini, sejak 2021.

“Saya belum pernah membalap MotoGP di sini. Trek ini agak kecil, dan untuk MotoGP, Anda tidak punya waktu untuk bernapas.

“Saya pikir ini akan menjadi akhir pekan yang sulit. Tetapi seperti di Portimao, saya tidak mengubah mentalitas saya.

“Saya di sini hanya untuk belajar dan mencoba memahami semua hal baru ini, yang selama tiga hari akhir pekan lalu tidak cukup untuk dipahami, terutama di akhir pekan balapan.

"Kalau tesnya tiga hari, Anda bisa lebih paham, dengan tekanan yang lebih sedikit.

"Anda bisa tinggal di garasi selama mungkin satu jam untuk melihat data, lalu kembali ke trek.

"Tapi, di akhir pekan balapan, tidak seperti ini. Anda harus tetap fokus, Anda harus meningkatkan performa dalam waktu yang sangat singkat dan itu tidak mudah. ​​Tapi bagaimanapun, saya akan mencoba di sini."

Bulega memanfaatkan data dari tim Ducati untuk membantunya beradaptasi di Portimao, meski ia tahu bahwa tidak mudah untuk menerapkannya.

“Biasanya di Superbike, saya tidak terlalu banyak melihat data, karena tahun ini, bersama Ducati, saya selalu sangat kuat,” jelasnya.

“Tapi di sini, di MotoGP, berbeda karena saya berada di akhir pekan pertama dan beruntung bisa melihat banyak data dari Pecco [Bagnaia], Alex Marquez, [Fermin] Aldeguer, dan banyak pembalap lainnya.

“Melihat data dan mempelajarinya memang penting, tetapi ketika Anda harus melakukannya pada kecepatan 350 km/jam, itu sedikit berbeda. Itu membantu saya, tetapi itu tidak cukup.”