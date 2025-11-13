Quartararo Khawatir dengan Jumlah Motor V4 untuk Tes Valencia

Fabio Quartararo khawatir tes hari Selasa di Valencia akan hancur jika hanya memiliki satu motor V4.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2025 Portuguese MotoGP
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2025 Portuguese MotoGP
© Gold and Goose

Fabio Quartararo tidak tahu berapa banyak motor V4 yang akan berada di garasinya pada tes Valencia, namun ia khawatir tes tersebut akan kacau jika hanya memiliki satu prototype.

Grand Prix Valencia akhir pekan ini tampaknya akan menjadi balapan terakhir untuk YZR-M1 dengan mesin Inline-4, yang sudah menjadi senjata pabrikan Jepang itu sejak awal era empat tak di tahun 2002.

Tahun lalu, Yamaha mengumumkan rencana pengembangan mesin V4 untuk pertama kalinya di era modern, dengan Augusto Fernandez telah balapan dengan prototype ini dua kali sebagai wildcard.

Fernandez akan melakoni penampilan ketiganya akhir pekan ini di Valencia, di mana ia akan mencoba beberapa komponen baru - meskipun bukan mesin V4 baru.

Pada tes pasca-balapan hari Selasa, keempat pembalap Yamaha akan mencoba mesin V4.  Namun saat ini, tampaknya mereka hanya akan memiliki masing-masing satu mesin.

Hal itu membuat Quartararo khawatir program tes Valencia-nya akan berantakan jika ia hanya memiliki satu mesin V4 di garasinya.

Ketika ditanya tentang hal ini, ia berkata: "Saya tidak tahu. Maksud saya, saya harap kita tidak hanya punya satu, karena kecelakaan parah pada Selasa pagi di Tikungan 4 bisa menghancurkan seluruh tes."

Pelajaran terbesar dari musim 2025

Musim 2025 menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun lalu bagi Yamaha, meski mereka akan finis di posisi juru kunci klasemen konstruktor.

Yamaha telah menikmati beberapa podium bersama Quartararo, serta lima pole position.

Namun, sang  pembalap tetap menunjukkan rasa frustrasinya saat Yamaha terus kesulitan menghadapi berbagai masalah berulang, sementara itu impresi pertamanya terhadap prototype V4 pada tes Misano kurang antusias.

Namun, merenungkan tahun 2025, ia yakin satu hal yang telah ia tingkatkan adalah komitmennya, terlepas dari posisi apa pun yang ia perjuangkan.

“Sisi pribadi saya adalah saya memberikan yang terbaik,” ujarnya. “Saya belajar tahun ini bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga jika itu untuk posisi pertama, posisi kelima, atau posisi ke-10.

“Dan saya pikir ini adalah sesuatu yang benar-benar telah saya tingkatkan selama musim 2025 ini.”

Quartararo Khawatir dengan Jumlah Motor V4 untuk Tes Valencia
Peter McLaren
MotoGP Editor

Peter has been in the paddock for 20 years and has seen Valentino Rossi come and go. He is at the forefront of the Suzuki exit story and Marc Marquez’s injury issues.

Read More

