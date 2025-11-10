Mundur di Portimao, Raul Fernandez Berencana Kembali di GP Valencia

Raul Fernandez telah menjelaskan rencana comebacknya setelah mundur dari MotoGP Portugal.

Raul Fernandez, 2025 MotoGP Portuguese Grand Prix, pit lane. Credit: Gold and Goose.
Raul Fernandez terpaksa keluar dari balapan MotoGP Portugal setelah mengalami kecelakaan saat sesi latihan pada Jumat sore.

Fernandez terjatuh di tikungan pertama dalam kecelakaan yang ia gambarkan setelahnya sebagai "salah satu kecelakaan terbesar yang pernah saya alami".

Pembalap Trackhouse Aprilia, yang belum lama memenangkan Grand Prix Australia, mengalami dislokasi bahu parsial dalam kecelakaan tersebut, dan memutuskan mundur dari akhir pekan setelah menjalani FP2 sebelum kualifikasi.

Ia mengatakan pada hari Minggu di Portugal bahwa ia bertujuan untuk kembali ke trek di MotoGP Valencia akhir pekan depan (14-16 November), dengan fokus khusus pada tes pasca-balapan Valencia pada 18 November.

"Sekarang saya merasa jauh lebih baik," kata Raul Fernandez kepada siaran langsung MotoGP dunia di grid Portimao menjelang Grand Prix Portugal.

"Tetapi memang benar bahwa pada hari Jumat saya mengalami kecelakaan yang sangat parah dan saya merasa sangat tidak nyaman dengan bahu saya karena saya mengalami [disklokasi] di bahu.

"Itu berarti pemulihannya minimal tiga atau empat hari.

"Mungkin berpikir untuk balapan di sini mungkin, dengan rasa sakit yang luar biasa, tetapi kami lebih memikirkan Valencia untuk mencoba berada di sana untuk mengikuti tes pada hari Selasa yang akan sangat penting.

"Pada akhirnya, kami memikirkan Valencia dan tes Valencia."

Rekan setim Fernandez, Ai Ogura, mencetak finis 10 besar di Portugal, finis ketujuh setelah melewati Johann Zarco di akhir pertandingan.

Mundur di Portimao, Raul Fernandez Berencana Kembali di GP Valencia
