Pabrikan Tiongkok CF Moto Tertarik untuk Bergabung dengan MotoGP

Pabrikan Tiongkok CFMoto dikabarkan "sangat tertarik" dengan proyek MotoGP, tetapi belum ada jadwal pasti untuk keikutsertaannya.

David Alonso, 2026 Moto2 German Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
David Alonso, 2026 Moto2 German Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

CFMoto telah terlibat dalam balap Grand Prix sejak 2022, tetapi masuknya mereka ke MotoGP mungkin harus menunggu lebih lama lagi.

Merek asal Tiongkok ini memasuki kelas ringan empat tahun lalu untuk pertama kalinya dengan tim PruestelGP asal Jerman.

Pada saat itu, tim Aspar berlaga sebagai tim resmi GasGas dan karenanya didukung oleh Pierer Mobility Group yang memiliki KTM.

PMG juga memiliki hubungan industri dengan CFMoto, yang memproduksi mesin untuk beberapa model KTM yang lebih murah seperti 790 Duke yang telah dihidupkan kembali pada saat itu.

David Alonso
David Alonso

Hubungan yang terjalin antara kedua pabrikan akhirnya berujung pada CFMoto menggantikan GasGas sebagai sponsor utama Aspar pada tahun 2024, dan memperluas eksistensinya di paddock Grand Prix ke Moto2.

Hubungan CFMoto-Aspar telah berlanjut hingga saat ini dan akan tetap berlanjut setidaknya hingga tahun 2031 sebagai hasil dari perjanjian baru yang ditandatangani awal tahun ini.

Sejak akhir tahun 2025 juga diketahui bahwa CFMoto tertarik untuk bergabung dengan kelas utama balap grand prix, serta WorldSBK dengan motor sport V4 SR-RR yang belum dirilis.

Hubungan dengan Aspar dapat memberi CFMoto sarana untuk masuk ke MotoGP, terutama dengan keamanan hubungan tersebut, dan pemilik tim Aspar, Jorge Martinez “Aspar”, mengatakan bahwa pabrikan Tiongkok tersebut mengincar kesempatan untuk masuk ke seri tersebut.

CFMoto V4SR-RR. Credit: CFMoto.
CFMoto V4SR-RR. Credit: CFMoto.

“Prioritas sudah ditetapkan,” kata bos Aspar kepada publikasi Jerman Speedweek. “Mitra kami, CFMoto, sangat tertarik untuk mengembangkan tim menuju WorldSBK dan kemudian MotoGP.

“Ini adalah peristiwa unik dalam sejarah bahwa produsen besar dari Tiongkok melakukan investasi sebesar ini – investasi yang mencakup semua bidang penting: mempromosikan talenta, mendukung tim, infrastruktur, dan teknologi.”

Martinez menambahkan bahwa jadwal masuknya CFMoto ke MotoGP belum dikonfirmasi.

“Saya tidak bisa memberikan jadwal yang jelas di sini, mungkin tiga atau lima tahun, tetapi saya dapat memastikan bahwa visi bersama adalah MotoGP,” katanya.

“Anda juga harus memahami – ini bukan hanya kepentingan saya atau CFMoto – bahwa MotoGP juga sangat tertarik untuk menarik perusahaan besar dari Tiongkok.”

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Pabrikan Tiongkok CF Moto Tertarik untuk Bergabung dengan MotoGP
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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