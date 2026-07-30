Duet KTM MotoGP Berpotensi Reuni di WorldSBK dengan BMW

WorldSBK berpotensi menghidupkan kembali line-up KTM MotoGP di grid 2027 dengan BMW berencana menduetkan Miguel Oliveira dengan Brad Binder.

Oliveira pindah ke WorldSBK tahun ini setelah kehilangan kursinya di MotoGP menyusul perekrutan Toprak Razgatlioglu oleh Yamaha ke tim Pramac, dan keputusan selanjutnya untuk mempertahankan Jack Miller, meski ia saat itu memegang kontrak dua tahun yang seharusnya berakhir di 2026.

Pembalap Portugal itu kemudian bergabung dengan BMW, dan menjalani musim debut World Superbike yang naik turun, dengan sorotan utamanya hattrick podium di Portimao, dan podium lainnya pada Race 1 Balaton Park.

Miguel Oliveira, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.

Oliveira bisa dibilang menjadi pembalap non-Ducati terbaik pada paruh pertama musim, namun momentumnya terhenti di Superpole Race Hungaria ketika ia terlibat insiden dengan Andrea Locatelli dan mengalami cedera yang memaksanya absen dari Race 2, dan juga keseluruhan putaran Republik Ceko dan Aragon.

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Ia memutuskan comeback di Misano, tetapi mundur pada Race 2, sebelum akhirnya menyelesaikan seluruh akhir pekan Donington, tetapi BMW kesulitan untuk menembus 10 besar.

Meski dikabarkan sedang bernegosiasi dengan Ducati untuk kursi pabrikan yang akan ditinggalkan Nicolo Bulega tahun depan, Oliveira juga sudah mendapat opsi perpanjangan dari BMW untuk dua musim lagi.

Selain kontrak baru untuk Oliveira, media Italia Motosprint juga melaporkan bahwa BMW juga mempertimbangkan Brad Binder sebagai pengganti Danilo Petrucci, yang waktunya bersama pabrikan Bavaria akan berakhir.

Binder, yang sudah membalap untuk KTM di MotoGP sejak 2020, belum menang sejak 2021 dan telah dikalahkan dalam dua musim terakhir oleh rekan setimnya yang lebih muda, Pedro Acosta, akan bergabung dengan Ducati pada tahun 2027.

Masa depan Binder di MotoGP tampaknya semakin jauh setelah KTM mengumumkan Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez untuk 2027, dan bos Red Bull Tech3, Guenther Steiner, telah menegaskan bahwa ia tidak tertarik untuk membawa pembalap Afrika Selatan itu ke timnya musim depan.

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Brad Binder, 2026 Sachsenring MotoGP. © Gold and Goose

Dengan pilihan MotoGP di luar KTM yang terbatas bagi Binder, pindah ke WorldSBK tampaknya logis, terutama ketika kursi tim pabrikan BMW tersedia.

Menurut Motosprint, kesepakatan untuk membawa Binder ke WorldSBK bersama BMW telah tercapai, meskipun belum ada yang resmi. Jika itu tercapai, ia akan reuni dengan Oliveira setelah kedua pembalap sebelumnya berbagi garasi pabrikan KTM antara 2021 dan 2022.

Pembalap Afrika Selatan itu mungkin bukan satu-satunya pembalap MotoGP 2026 yang akan pindah ke paddock motor produksi pada tahun 2027, karena Franco Morbidelli dan Jack Miller juga akan kehilangan kursi untuk balapan musim depan.