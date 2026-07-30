Duet KTM MotoGP Berpotensi Reuni di WorldSBK dengan BMW

Brad Binder dan Miguel Oliveira berpotensi reuni tahun 2027, setelah sebelumnya menjadi rekan satu tim di KTM MotoGP.

Miguel Oliveira leads Brad Binder, 2022 MotoGP Japanese Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Miguel Oliveira leads Brad Binder, 2022 MotoGP Japanese Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

WorldSBK berpotensi menghidupkan kembali line-up KTM MotoGP di grid 2027 dengan BMW berencana menduetkan Miguel Oliveira dengan Brad Binder.

Oliveira pindah ke WorldSBK tahun ini setelah kehilangan kursinya di MotoGP menyusul perekrutan Toprak Razgatlioglu oleh Yamaha ke tim Pramac, dan keputusan selanjutnya untuk mempertahankan Jack Miller, meski ia saat itu memegang kontrak dua tahun yang seharusnya berakhir di 2026.

Pembalap Portugal itu kemudian bergabung dengan BMW, dan menjalani musim debut World Superbike yang naik turun, dengan sorotan utamanya hattrick podium di Portimao, dan podium lainnya pada Race 1 Balaton Park.

Miguel Oliveira, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.
Miguel Oliveira, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.

Oliveira bisa dibilang menjadi pembalap non-Ducati terbaik pada paruh pertama musim, namun momentumnya terhenti di Superpole Race Hungaria ketika ia terlibat insiden dengan Andrea Locatelli dan mengalami cedera yang memaksanya absen dari Race 2, dan juga keseluruhan putaran Republik Ceko dan Aragon.

Ia memutuskan comeback di Misano, tetapi mundur pada Race 2, sebelum akhirnya menyelesaikan seluruh akhir pekan Donington, tetapi BMW kesulitan untuk menembus 10 besar.

Meski dikabarkan sedang bernegosiasi dengan Ducati untuk kursi pabrikan yang akan ditinggalkan Nicolo Bulega tahun depan, Oliveira juga sudah mendapat opsi perpanjangan dari BMW untuk dua musim lagi.

Selain kontrak baru untuk Oliveira, media Italia Motosprint juga melaporkan bahwa BMW juga mempertimbangkan Brad Binder sebagai pengganti Danilo Petrucci, yang waktunya bersama pabrikan Bavaria akan berakhir.

Binder, yang sudah membalap untuk KTM di MotoGP sejak 2020, belum menang sejak 2021 dan telah dikalahkan dalam dua musim terakhir oleh rekan setimnya yang lebih muda, Pedro Acosta, akan bergabung dengan Ducati pada tahun 2027.

Masa depan Binder di MotoGP tampaknya semakin jauh setelah KTM mengumumkan Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez untuk 2027, dan bos Red Bull Tech3, Guenther Steiner, telah menegaskan bahwa ia tidak tertarik untuk membawa pembalap Afrika Selatan itu ke timnya musim depan.

Brad Binder, 2026 Sachsenring MotoGP.
Brad Binder, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

Dengan pilihan MotoGP di luar KTM yang terbatas bagi Binder, pindah ke WorldSBK tampaknya logis, terutama ketika kursi tim pabrikan BMW tersedia.

Menurut Motosprint, kesepakatan untuk membawa Binder ke WorldSBK bersama BMW telah tercapai, meskipun belum ada yang resmi. Jika itu tercapai, ia akan reuni dengan Oliveira setelah kedua pembalap sebelumnya berbagi garasi pabrikan KTM antara 2021 dan 2022.

Pembalap Afrika Selatan itu mungkin bukan satu-satunya pembalap MotoGP 2026 yang akan pindah ke paddock motor produksi pada tahun 2027, karena Franco Morbidelli dan Jack Miller juga akan kehilangan kursi untuk balapan musim depan.

Tags:

Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
Miguel Oliveira
Duet KTM MotoGP Berpotensi Reuni di WorldSBK dengan BMW
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP News
Tech3 Menutup Pintunya untuk Brad Binder di Musim 2027
Brad Binder, MotoGP 2026.
MotoGP News
KTM Ungkap Penyebab Masalah Reliabilitas Mesin MotoGP-nya
KTM RC16, MotoGP 2026.
MotoGP News
Acosta Memberi Nilai Tujuh untuk Paruh Pertama Musim yang Rumit
Pedro Acosta, 2026 MotoGP German Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Binder Mengira Bahan Bakarnya Habis di Akhir MotoGP Jerman
Brad Binder, 2026 Sachsenring MotoGP.
MotoGP News
KTM Akui Ada yang Salah dengan Mesin MotoGP-nya
Pedro Acosta, engine issue, 2026 Dutch MotoGP.
MotoGP News
Acosta Sarankan Penetapan Lap Maksimal untuk Sprint Race MotoGP
Marc Marquez leads Sachsenring MotoGP Sprint.

Latest News

MotoGP News
Zarco Akui Tidak Seberani Marc Marquez dalam Upaya Pemulihannya
1m ago
Johann Zarco, 2026 Catalan MotoGP.
MotoGP News
Duet KTM MotoGP Berpotensi Reuni di WorldSBK dengan BMW
18m ago
Miguel Oliveira leads Brad Binder, 2022 MotoGP Japanese Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Pabrikan Tiongkok CF Moto Tertarik untuk Bergabung dengan MotoGP
2h ago
David Alonso, 2026 Moto2 German Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Marc Marquez Anggap Bagnaia "Rekan Satu Tim yang Bahkan Lebih Baik"
3h ago
Pecco Bagnaia, Marc Marquez, 2026 Germany MotoGP
MotoGP News
Razgatlioglu Terkadang Lupa Dirinya Seorang Rookie MotoGP
8h ago
Toprak Razgatlioglu, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix, pre-race. Credit: Gold and Goose.

More News

MotoGP News
Line-Up Pembalap Baru Memberi Yamaha "Angin Segar" untuk 2027
9h ago
Massimo Meregalli. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
KTM Mencari Stabilitas untuk Paruh Kedua Musim MotoGP 2026
22h ago
Pedro Acosta, 2026 Sachsenring MotoGP.
MotoGP News
Aleix Espargaro akan Melelang Motor MotoGP Aprilia Miliknya
23h ago
Aleix Espargaro, 2020 MotoGP Styrian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Yamaha Berharap 2026 yang Sulit akan Membantu di Era Baru MotoGP
28/07/26
Fabio Quartararo, 2026 Sachsenring MotoGP.
Le Mans News
Dampak Perang Iran, WEC akan Tutup Musim 2026 di Catalunya dan Monza
28/07/26
2025 WEC in Bahrain