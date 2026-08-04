Di Giannantonio Menjalani Paruh Pertama 2026 yang "Luar Biasa"

DNF pertama Fabio di Giannantonio di hari Minggu musim ini di Sachsenring membuatnya tergeser dari posisi ketiga ke posisi kelima di Kejuaraan Dunia MotoGP.

Momen itu juga membuatnya kehilangan posisi sebagai pembalap teratas Ducati di klasemen pembalap, yang kini ditempati Marc Marquez.

The mistake also cost di Giannantonio his position as the highest-ranked Ducati rider, with reigning champion Marc Marquez moving ahead at the halfway summer break.

Namun, di Giannantonio, yang akan membalap untuk KTM di 2027, masih berada dalam jalurnya menuju musim terbaik di MotoGP.

Fabio di Giannantonio. © Gold and Goose

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Diggia telah mencetak 42 poin lebih banyak daripada di tahap yang sama tahun lalu, ketika ia finis di posisi keenam secara keseluruhan.

Ia juga telah merayakan delapan finis di tiga besar, termasuk kemenangan Grand Prix di Catalunya.

“Kami menjalani musim yang luar biasa, banyak podium, termasuk balapan Sprint, dan banyak hasil bagus,” kata di Giannantonio.

“Kecepatan selalu ada; itu yang terpenting. Ini bukan hanya ‘percikan’, tetapi di setiap trek yang kami kunjungi, kami tampil dengan baik.

“Jadi jika Anda melihat gambaran besarnya, saya pikir kami menjalani musim yang luar biasa.”

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Fabio di Giannantonio, 2026 German MotoGP. © Gold and Goose

“Lalu, kami hanya terpaut 24 poin dari pemimpin klasemen.

“Saya sangat menikmati setiap momen dan di balapan terakhir saya juga berkata, ‘Wow, musim yang luar biasa!’”

Paruh kedua musim MotoGP dimulai di Silverstone akhir pekan ini.