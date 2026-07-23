Balap untuk VR46 Ducati Tahun Depan, Aldeguer Sedikit Terintimidasi

Pemenang balapan MotoGP Ducati, Fermin Aldeguer, mengaku sedikit terintimidasi karena memiliki Valentino Rossi sebagai bos tim barunya saat ia pindah ke VR46 untuk musim 2027.

Pembalap Spanyol itu tampil memukau di musim perdananya bersama tim Gresini Ducati, di mana ia meraih kemenangan pertamanya di Grand Prix Indonesia Oktober lalu.

Ducati kemudian memilih untuk menempatkan Fermin Aldeguer yang terikat kontrak dengan pabrikan di VR46 untuk musim 2027, sebuah langkah yang hampir merusak hubungan mereka dengan Gresini.

VR46 akan tetap menjadi tim satelit utama Ducati pada tahun 2027, dengan Aldeguer diperkirakan akan berpasangan dengan pemimpin klasemen WorldSBK saat ini, Nicolo Bulega.

Fermin Aldeguer wins 2025 Indonesian MotoGP. © Gold and Goose

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“Aku akan bisa menghubunginya…”

Dalam sebuah wawancara dengan Onda Regional de Murcia, Aldeguer mengatakan “hanya sedikit orang yang lebih baik untuk dijadikan panutan” selain Rossi, meskipun saat ini agak “mengintimidasi” baginya.

“Awalnya, agak mengintimidasi,” katanya tentang prospek Rossi menjadi bosnya tahun depan.

“Dia tidak akan hadir di setiap balapan, tetapi saya telah diberi tahu bahwa saya dapat menghubunginya dan mengandalkannya untuk segala hal yang berkaitan dengan balapan.

“Hanya sedikit orang yang lebih baik darinya untuk dijadikan panutan, dan saya harus memanfaatkannya.

“Sarannya akan membantu saya meningkatkan kemampuan dan menjadi pembalap yang lebih baik.”

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Aldeguer saat ini sedang cedera setelah mengalami kecelakaan di Grand Prix Belanda, dan mengakui bahwa dirinya kemungkinan akan terus absen di Grand Prix Inggris.

Marc Marquez, Pedro Acosta, Fermin Aldeguer, qualifying, 2026 Hungarian MotoGP. © Gold and Goose

“Saya mengerti kenapa mereka memilih Pedro…”

Aldeguer memang diprediksi akan menjadi bagian penting dalam bursa pembalap 2027, meski ia sadar bahwa kecil kemungkinannya untuk dipromosikan ke tim pabrikan Ducati.

Oleh karena itu, ia tidak merasa telah diabaikan dan memahami kenapa Ducati memilih Pedro Acosta untuk bergabung dengan Marc Marquez tahun depan.

“Saya masih punya banyak waktu untuk masuk ke tim resmi Ducati,” tambahnya.

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“Saya mengerti mengapa mereka memilih Pedro: mereka menginginkan pembalap terbaik. Mereka sudah memiliki saya, serta Marc Marquez, yang masih sangat kuat tetapi tidak ada yang tahu berapa lama dia akan terus berkarier.

“Dengan Acosta di satu sisi dan Marc, yang mungkin suatu hari nanti akan pensiun, mereka juga memiliki Fermin Aldeguer yang bisa mencapai level itu.

“Dengan motor pabrikan, saya merasakan dukungan mereka, dan saya merasa jauh lebih tenang.

“Saya percaya itu akan terjadi suatu hari nanti. Tujuan saya adalah masuk ke tim pabrikan Ducati, dan Pedro masih memiliki banyak tahun di depannya.”