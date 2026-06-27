Gresini Berikan Pembaruan Kondisi Alex Marquez dan Aldeguer usai Kecelakaan Practice

Fermin Aldeguer dilarikan ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut pada dada dan punggungnya setelah mengalami kecelakaan hebat saat sesi latihan MotoGP hari Jumat di Assen.

Sementara itu, pembalap Gresini lainnya Alex Marquez mengalami "memar di bahu kanannya dan lecet di lengan kirinya" setelah kecelakaan terpisah yang menyebabkan bendera merah dikibarkan tiga menit sebelum balapan berakhir.

"Hasil rontgen bahunya negatif," tambah Gresini dalam sebuah pernyataan, mengkonfirmasi tidak ada patah tulang baru.

Alex Marquez, Friday practice crash, 2026 Assen MotoGP. © Gold and Goose

Marquez, yang melakukan percobaan keduanya untuk comeback setelah cedera tulang selangka dan tulang belakang yang diderita dalam kecelakaan besar di Catalunya bulan lalu, akhirnya bisa berjalan pergi dengan bantuan tim medis sirkuit.

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Tak lama sebelumnya, Fermin Aldeguer, yang masih dalam masa pemulihan dari patah tulang paha yang diderita pada bulan Januari, mengalami kecelakaan low-side yang cepat di Tikungan 11 yang sama.

Pembalap Spanyol itu terbalik dengan keras saat meluncur ke kerikil. Aldeguer sadar setelah kejadian itu, duduk tegak saat dibawa pergi dengan tandu.

Fermin Aldeguer, Friday practice crash, 2026 Assen MotoGP. © Gold and Goose

Marquez mengamankan posisi sepuluh besar untuk mendapatkan tiket langsung ke Kualifikasi 2, jika ia dinyatakan fit untuk melanjutkan balapan pada hari Sabtu.

Juara kedua musim lalu, yang mengalami cedera tangan di Assen tahun lalu, mengundurkan diri setelah kualifikasi di Brno seminggu yang lalu. Ia perlu menjalani pemeriksaan medis lagi sebelum mengikuti FP2 pada hari Sabtu.

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Aldeguer berada di posisi ke-13 pada hari Jumat.