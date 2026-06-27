FOTO: Yamaha Perkenalkan Paket Aero Baru di MotoGP Belanda

Pembalap tes Augusto Fernandez menggunakan paket aero baru Yamaha pada penampilan wildcardnya di Assen.

Augusto Fernandez, new Yamaha aero, 2026 Assen MotoGP.
Augusto Fernandez, new Yamaha aero, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose
Add as a preferred source

Yamaha menurunkan pembalap tes mereka, Augusto Fernandez, di MotoGP Belanda akhir pekan ini untuk menguji paket aerodinamika terbaru dari pabrikan Jepang itu.

Jika hasilnya positif, aero tersebut akan digunakan oleh para pembalap Yamaha pada paruh kedua musim.

“Akhir pekan ini, saya akan mencoba paket aerodinamis,” jelas Augusto Fernandez pada hari Kamis.

Augusto Fernandez with new Yamaha aero, 2026 Assen MotoGP.
Augusto Fernandez with new Yamaha aero, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

“Saya akan mencoba balapan dengan paket baru ini, baik positif maupun negatif, dan mendapatkan angka-angka agar para [insinyur] dapat menganalisisnya dengan baik.

"Kemudian kita akan melihat apakah ada manfaat bagi [para pembalap untuk menggunakannya] untuk paruh kedua musim ini.”

Fernandez menambahkan: “Ini trek yang sulit, tetapi akan bagus untuk mencoba aerodinamika di tikungan cepat.”

Aero tersebut, yang merupakan evolusi dari desain tri-plane tahun lalu, bersamaan dengan sayap depan standar 2026 yang mengotak.

Augusto Fernandez began Friday practice on the standard aero. 2026 Assen MotoGP.
Augusto Fernandez began Friday practice on the standard aero. 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

Fabio Quartararo, Toprak Razgatlioglu, dan Jack Miller kembali menggunakan sayap depan tahun lalu sebagai pembaruan aerodinamika pertama mereka di tengah musim, sementara Alex Rins sejauh ini masih menggunakan versi asli 2026.

Quartararo memperingatkan bahwa jika sayap baru tersebut sama dengan yang sebelumnya ia uji, perbedaannya 'sangat kecil'.

Status konsesi D Yamaha memungkinkan mereka melakukan dua pembaruan aerodinamika per musim, bukan hanya satu pembaruan seperti yang diizinkan untuk Aprilia, Ducati, Honda, dan KTM.

Fernandez kemudian finis di posisi ke-22 dalam latihan Jumat, 1,987 detik di belakang Marco Bezzecchi dari Aprilia, 1,0 detik di belakang Quartararo, dan 0,5 detik di belakang Razgatlioglu.

In this article

FOTO: Yamaha Perkenalkan Paket Aero Baru di MotoGP Belanda
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

MotoGP News
Perubahan Pendekatan Quartararo Tidak Berbuah Hasil di MotoGP Ceko
24/06/26
Fabio Quartararo, 2026 MotoGP Czech Grand Prix, pre-race ceremony. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Jack Miller Tidak akan Mengubah Apapun dari Karier MotoGP-nya
24/06/26
Jack Miller, 2026 Brno MotoGP.
MotoGP News
Laptime Tes MotoGP Brno Beredar, Aprilia Unggul pada Debut 850cc?
24/06/26
Marco Bezzecchi and Pirelli's Giorgio Barbier, Brno test.
MotoGP News
Razgatlioglu Mengungkap Rencana Menarik Yamaha untuk Tes 850cc
22/06/26
Toprak Razgatlioglu, 2026 MotoGP Czech Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP Results
MotoGP Ceko 2026: Ai Ogura Tampil Mengejutkan dengan Pole
20/06/26
Ai Ogura, 2026 Brno MotoGP.
MotoGP News
Proposal Start Baru MotoGP Mendapat penolakan Para Pembalap
20/06/26
Pedro Acosta, 2026 MotoGP Czech Grand Prix, practice start. Credit: Gold and Goose.

Latest News

MotoGP News
Aldeguer Mundur dari MotoGP Belanda setelah Kecelakaan Practice
2h ago
Fermin Aldeguer, Friday practice crash, 2026 Assen MotoGP.
MotoGP News
Aprilia Dominan, Bezzecchi Ungkap Satu Kelemahan Inti RS-GP
3h ago
Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix, pit lane. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
FOTO: Yamaha Perkenalkan Paket Aero Baru di MotoGP Belanda
4h ago
Augusto Fernandez, new Yamaha aero, 2026 Assen MotoGP.
MotoGP News
Gresini Berikan Pembaruan Kondisi Alex Marquez dan Aldeguer usai Kecelakaan Practice
7h ago
Alex Marquez, Friday practice crash, 2026 Assen MotoGP.
MotoGP News
"Risikonya Sangat Tinggi" - Marc Marquez Tidak Menyukai Assen
18h ago
Marc Marquez, 2026 Assen MotoGP.

More News

MotoGP News
Morbidelli Dihukum Penalti Grid di MotoGP Belanda
18h ago
Franco Morbidelli, VR46 Ducati, 2026 Dutch MotoGP
MotoGP News
Marco Bezzecchi Menerima Hukuman Skorsing di MotoGP Ceko
20h ago
Marco Bezzecchi, Sunday, 2026 Brno MotoGP.
MotoGP News
Bagaimana Hilangnya Perangkat Holeshot MotoGP Mempengaruhi Start?
23h ago
MotoGP start.
MotoGP News
Razgatlioglu Temukan "Feeling Superbike" dari Tes 850cc/Pirelli
26/06/26
Toprak Razgatlioglu and Pirelli's Giorgio Barbier, Brno test.
MotoGP News
Vinales Salahkan KTM atas Ketidakpastian Masa Depannya di MotoGP
26/06/26
Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 Czech MotoGP