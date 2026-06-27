FOTO: Yamaha Perkenalkan Paket Aero Baru di MotoGP Belanda

Yamaha menurunkan pembalap tes mereka, Augusto Fernandez, di MotoGP Belanda akhir pekan ini untuk menguji paket aerodinamika terbaru dari pabrikan Jepang itu.

Jika hasilnya positif, aero tersebut akan digunakan oleh para pembalap Yamaha pada paruh kedua musim.

“Akhir pekan ini, saya akan mencoba paket aerodinamis,” jelas Augusto Fernandez pada hari Kamis.

Augusto Fernandez with new Yamaha aero, 2026 Assen MotoGP. © Gold and Goose

“Saya akan mencoba balapan dengan paket baru ini, baik positif maupun negatif, dan mendapatkan angka-angka agar para [insinyur] dapat menganalisisnya dengan baik.

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"Kemudian kita akan melihat apakah ada manfaat bagi [para pembalap untuk menggunakannya] untuk paruh kedua musim ini.”

Fernandez menambahkan: “Ini trek yang sulit, tetapi akan bagus untuk mencoba aerodinamika di tikungan cepat.”

Aero tersebut, yang merupakan evolusi dari desain tri-plane tahun lalu, bersamaan dengan sayap depan standar 2026 yang mengotak.

Augusto Fernandez began Friday practice on the standard aero. 2026 Assen MotoGP. © Gold and Goose

Fabio Quartararo, Toprak Razgatlioglu, dan Jack Miller kembali menggunakan sayap depan tahun lalu sebagai pembaruan aerodinamika pertama mereka di tengah musim, sementara Alex Rins sejauh ini masih menggunakan versi asli 2026.

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Quartararo memperingatkan bahwa jika sayap baru tersebut sama dengan yang sebelumnya ia uji, perbedaannya 'sangat kecil'.

Status konsesi D Yamaha memungkinkan mereka melakukan dua pembaruan aerodinamika per musim, bukan hanya satu pembaruan seperti yang diizinkan untuk Aprilia, Ducati, Honda, dan KTM.

Fernandez kemudian finis di posisi ke-22 dalam latihan Jumat, 1,987 detik di belakang Marco Bezzecchi dari Aprilia, 1,0 detik di belakang Quartararo, dan 0,5 detik di belakang Razgatlioglu.