MotoGP Umumkan Rio De Janiero untuk Peluncuran Musim 2027

MotoGP telah mengumumkan lokasi baru untuk acara season launch yang kini menjadi agenda tahunan.

The 2027 MotoGP season launch will be held in Brazil
The 2027 MotoGP season launch will be held in Brazil
© Gold and Goose

MotoGP mengumumkan bahwa acara Season Launch 2027 kembali berpindah ke lokasi baru, kali ini akan diselenggarakan di Rio pada bulan Februari mendatang.

Kejuaraan ini mulai menerapkan konsep acara peluncuran musim pada tahun 2025 dengan menggelarnya di Bangkok, ibu kota Thailand.

Acara tersebut terbukti sangat sukses, dan MotoGP akan menindaklanjutinya pada tahun 2026 dengan acara peluncuran serupa di Kuala Lumpur, yang digelar setelah tes pramusim pertama tahun itu.

Marco Bezzecchi leads Jorge Martin, 2026 MotoGP Brazilian Grand Prix, Sprint. Credit: Gold and Goose.
Marco Bezzecchi leads Jorge Martin, 2026 MotoGP Brazilian Grand Prix, Sprint. Credit: Gold and…
© Gold & Goose

Sempat beredar kabar bahwa MotoGP mempertimbangkan kemungkinan menggelar acara tersebut di Miami pada tahun 2027.

Namun, kini telah dipastikan bahwa peluncuran akan dilakukan di Amerika Selatan - tepatnya di Rio de Janeiro, Brasil - pada tanggal 21 Februari.

Biasanya, MotoGP memilih lokasi peluncuran yang memudahkan tim dari segi logistik, dengan mempertimbangkan jadwal uji coba MotoGP.

Namun, kalender dan jadwal uji coba tahun 2027 belum diumumkan; sejauh ini, baru Grand Prix Thailand sebagai pembuka musim pada 5–7 Maret yang telah dipastikan.

Acara peluncuran tahun 2027 di Rio akan berlangsung di Pantai Botafogo, di bawah Gunung Sugarloaf.

Acara peluncuran ini digelar setelah MotoGP kembali ke Brasil tahun ini di Goiania, ajang yang disambut hangat oleh fans meski terdapat sejumlah masalah pada permukaan trek sepanjang akhir pekan.

"Acara peluncuran musim MotoGP telah menjadi salah satu momen paling penting tahun ini bagi kejuaraan kami, yang mempertemukan seluruh tim, pembalap, dan pabrikan saat kami memulai musim baru," ujar Carmelo Ezpeleta, CEO Grup MotoGP.

"Antusiasme yang ditunjukkan oleh para penggemar Brasil saat kami kembali ke Goiania pada tahun 2026—dengan tiket yang terjual habis—menegaskan ikatan luar biasa antara MotoGP dan Brasil.

“Menyusul kesuksesan acara peluncuran musim kami baru-baru ini di Bangkok dan Kuala Lumpur, Rio de Janeiro menjadi panggung yang sempurna untuk terus meningkatkan standar, dengan memadukan lokasi ikonik, penggemar yang penuh semangat, dan hiburan kelas dunia.

“Kami sangat antusias untuk menghadirkan acara peluncuran musim MotoGP yang terbesar dan paling spektakuler sejauh ini.”

Diogo Moreira, 2026 MotoGP Catalan Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Diogo Moreira, 2026 MotoGP Catalan Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Tony Goldsmith

Wali Kota Rio, Eduardo Cavaliere, menambahkan: “Rio de Janeiro merasa terhormat dapat menjadi tuan rumah bagi acara peluncuran musim MotoGP 2027 dan menyambut salah satu ajang tahunan terpenting dalam dunia balap motor internasional di kota kami.

“Menyusul kesuksesan luar biasa kembalinya MotoGP ke Brasil di Goiania, kami bangga dapat turut serta merayakan dimulainya musim yang baru.

“Hanya sedikit kota yang mampu menandingi perpaduan antara keindahan alam, semangat olahraga, dan berbagai landmark yang diakui dunia yang dimiliki Rio.

“Mulai dari Pantai Botafogo hingga patung Christ the Redeemer, ajang ini akan menampilkan sisi terbaik Rio de Janeiro kepada jutaan penggemar di seluruh dunia, sekaligus menciptakan pengalaman tak terlupakan bagi para pembalap, tim, mitra, dan pengunjung. 

"Kami sangat menantikan kehadiran keluarga besar MotoGP serta para penggemar dari berbagai penjuru dunia di kota kami.”

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Brazil
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MotoGP Umumkan Rio De Janiero untuk Peluncuran Musim 2027
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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