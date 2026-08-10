PENJELASAN: Masalah Teknis di Balik Penalti Tekanan Ban Quartararo

Fabio Quartararo dijatuhi penalti waktu 16 detik setelah balapan MotoGP Inggris di Silverstone .

Pembalap asal Prancis itu kehilangan posisi finis ke-12 - yang menjadikannya pembalap Yamaha teratas - akibat pelanggaran teknis terkait data tekanan ban.

Panel Steward FIM MotoGP menjelaskan bahwa data tekanan ban Quartararo "tidak terkirim dengan benar."

Fabio Quartararo, 2026 Silverstone MotoGP. © Gold and Goose

“Setelah balapan selesai, sepeda motor dibawa ke Kontrol Teknis untuk diperiksa.

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“Selama pemeriksaan, ditemukan bahwa penerima data di dalam motor tidak dikonfigurasi dengan benar untuk menerima data tekanan ban dari sensor ban depan.

“ID sensor belum tercatat dalam basis data penerima sehingga tidak ada data tekanan ban depan yang sebenarnya terekam selama balapan.”

Fabio Quartararo, 2026 Silverstone MotoGP. © Gold and Goose

Akibatnya, Quartararo menerima penalti pasca-balapan yang sama dengan pembalap yang gagal memenuhi batas minimum tekanan ban yang telah ditetapkan.

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"Penggunaan Sensor Tekanan Udara Ban (TAPS) pada kedua roda, baik depan maupun belakang, bersifat wajib di kelas MotoGP, termasuk pencatatan data TAPS setiap saat," jelas pihak Steward.

"Berdasarkan Protokol Penalti - Tekanan Ban MotoGP yang telah diterbitkan untuk tim-tim, penalti yang tepat dalam kasus ini adalah penalti waktu 16 detik yang akan ditambahkan ke hasil balapan Anda."

Penalti tersebut membuat posisi Quartararo—yang tahun lalu gagal finis saat memimpin balapan MotoGP Inggris—merosot ke urutan ke-16 alias posisi terakhir, yang berarti ia meninggalkan Silverstone tanpa meraih satu pun poin.