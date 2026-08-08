Bagnaia Masih Dihantui Masalah Utamanya di MotoGP Inggris

Francesco Bagnaia mengalami masalah yang sudah tak asing lagi saat sesi latihan di putaran MotoGP Silverstone.

Francesco Bagnaia, 2026 MotoGP British Grand Prix, pit box. Credit: Tony Goldsmith
Francesco Bagnaia, 2026 MotoGP British Grand Prix, pit box. Credit: Tony Goldsmith
© Tony Goldsmith

Setelah jeda musim panas yang diisi dengan operasi arm-pump, Francesco Bagnaia kembali menghadapi masalah yang sudah tak asing lagi saat sesi latihan MotoGP Silverstone.

Bagnaia hanya menempati posisi ke-13 dalam sesi latihan, sehingga gagal lolos langsung ke Q2; ia menjadi salah satu dari tiga pembalap Ducati - bersama Franco Morbidelli dan Iker Lecuona - yang menggantikan Fermin Aldeguer - yang gagal menembus posisi 10 besar pada Jumat sore.

Harapan pembalap Italia itu untuk lolos langsung ke Q2 dirusak oleh kecelakaan di tikungan enam saat melakukan time-attack keduanya, yang membuatnya tidak dapat memperbaiki catatan waktu 1 menit 57,691 detik miliknya.

Francesco Bagnaia, 2026 MotoGP British Grand Prix. Credit: Tony Goldsmith
Francesco Bagnaia, 2026 MotoGP British Grand Prix. Credit: Tony Goldsmith
© Tony Goldsmith

Ia menjelaskan bahwa kecelakaan itu adalah hal yang wajar dan kondisinya baik-baik saja setelahnya, yang terjadi karena kesulitan menghentikan laju Desmosedici GP - sesuatu yang tidak bisa dilakukannya selama satu setengah musim terakhir di MotoGP.

"Saya baik-baik saja," ujar Francesco Bagnaia usai sesi latihan. "Itu kejadian biasa di mana ban depan kehilangan cengkeraman, jadi bukan masalah besar; lagipula, saat itu saya sedang melakukan *time attack*.

"Saya sangat kesulitan menghentikan motor; saya mencoba mengerem lebih keras, lalu kehilangan kendali."

Francesco Bagnaia, 2026 MotoGP British Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Francesco Bagnaia, 2026 MotoGP British Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Dari tayangan televisi, terlihat jelas bahwa bagian depan motor Bagnaia bergetar saat ia terjatuh. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh ketidakstabilan pada ban belakang yang mendorongnya saat memasuki tikungan.

"Sangat terasa," ujar pembalap Ducati Lenovo itu mengenai getaran tersebut. "Motor tidak mau berhenti, atau bagian belakangnya terangkat, atau bagian belakangnya mendorong.

“Kami perlu mencari keseimbangan dan itu cukup sulit, tetapi memang begitulah kenyataannya.

“Pembalap lain yang menggunakan motor yang sama lebih cepat, jadi saya akan mencoba melihat data mereka dan mencari tahu apakah ada yang bisa kami lakukan untuk melakukan perbaikan.”

Situasinya tidak lebih membaik pada hari Sabtu, dengan Bagnaia gagal lolos ke Q2 kualifikasi dan hanya berada di posisi ke-16.

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Francesco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
Bagnaia Masih Dihantui Masalah Utamanya di MotoGP Inggris
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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