Jawaban Honda Yakinkan Quartararo untuk Bergabung di Musim 2027

Fabio Quartararo will leave Yamaha to join their Japanese rival, Honda, for the new 850cc and Pirelli era next year.

Pembalap asal Prancis tersebut telah menjadi pembalap Yamaha sejak debutnya di kelas utama pada tahun 2019, dan meraih gelar juara MotoGP pada tahun 2021.

Namun sejak saat itu, daya saing motor M1 mengalami penurunan drastis. Setelah mencatatkan 12 kemenangan dan 32 podium dari empat musim pertamanya, ia hanya mampu meraih empat podium sejak saat itu.

Fabio Quartararo, 2026 Silverstone MotoGP. © Gold and Goose

Ditanya apa yang menurutnya bisa diberikan oleh Honda, Quartararo menjawab: “Saya berharap mendapatkan motor yang mampu memenangkan balapan. Namun tentu saja, ini menandai berakhirnya satu babak perjalanan bersama Yamaha.

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“Kami telah menghabiskan delapan tahun bersama. Tahun-tahun awal terasa lebih baik dibandingkan tahun-tahun terakhir, kami sudah menjalin komunikasi dengan berbagai tim sejak tahun lalu dan [kini hal itu akhirnya] diumumkan. Jadi, saya sangat senang bisa bergabung dengan Honda dan menatap masa depan. Namun, masih ada sebelas balapan tersisa, jadi kami harus tetap fokus pada hal itu.”

Rumor kepergian Quartararo dari Yamaha muncul menjelang tes pramusim di Sepang, dan pembalap berusia 27 tahun itu mengonfirmasi bahwa tidak ada negosiasi terkait kontrak baru dengan pabrikan saat ini.

"Saya menghabiskan seluruh karier MotoGP saya bersama Yamaha. Tentu saja, saya sangat senang dan berterima kasih kepada Yamaha. Namun, bagi saya, ini adalah saat yang tepat untuk pindah," ujar Quartararo.

"Saya membutuhkan suasana baru, orang-orang baru, serta proyek baru; saya rasa saya memang perlu perubahan dalam segala hal, baik dari segi mental maupun paket motor."

Awal baru ini juga berarti Quartararo akan berpisah dari kepala kru Diego Gubellini.

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"Saya akan memiliki satu mekanik yang mengikuti saya dari Yamaha. Tapi saya ingin datang, seperti saya katakan, orang-orang yang benar-benar segar, baru, dan orang-orang yang sudah mengetahui merek [Honda]," katanya.

Meski demikian, setelah menunjukkan kemajuan berarti tahun lalu, Honda hanya sedikit lebih kompetitif dibandingkan Yamaha selama musim terakhir era 1000cc/Michelin.

"Kami tahu bahwa mereka juga berada dalam situasi sulit. Namun, perkembangan yang telah mereka capai dalam beberapa tahun terakhir serta proyek masa depan mereka adalah hal-hal yang membuat saya ingin bergabung ke sana - ditambah lagi beberapa hal lain yang tidak bisa saya ungkapkan," ujarnya.

Fabio Quartararo, 2026 MotoGP German Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Diyakinkan oleh jawaban Honda

Quartararo sadar bahwa peralihan ke era 850cc yang baru serta ban Pirelli membuat keputusan apapun menjadi sebuah pertaruhan, namun ia diyakinkan oleh bagaimana Honda menjawab pertanyaanya.

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"Menurut saya, sangat sulit [untuk mengetahui pabrikan mana yang akan paling kompetitif musim depan]," ujarnya.

"Motor-motor yang bekerja dengan baik saat ini—dengan segala perubahan yang ada dan terutama faktor ban—mungkin tidak akan bekerja dengan baik tahun depan. Jadi, tentu saja, ini adalah sebuah pertaruhan.

“Namun, saya tidak akan menyebutnya sebagai pertaruhan total, karena menurut saya ada banyak hal di baliknya yang perlu dipertimbangkan.

“Kami mengadakan banyak pertemuan dengan berbagai tim, dan bersama Honda, pertanyaan-pertanyaan saya terjawab dengan sangat memuaskan; itulah yang membuat saya ingin bergabung dengan mereka.

“Tentu saja ini sebuah pertaruhan, tetapi ada aspek di mana saya memang menginginkan jawaban.”

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Fabio Quartararo, 2025 MotoGP British Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Kembali ke Silverstone juga membawa Quartararo kembali ke sirkuit di mana ia gagal untuk mengakhiri puasa kemenangan Yamaha musim lalu.

Pembalap asal Prancis itu sempat memimpin dengan nyaman ketika perangkat pengatur ketinggian motornya (*ride-height device*) mengalami kegagalan fungsi.

Namun, Quartararo meragukan apakah mesin V4 baru Yamaha akan memberinya peluang serupa pada akhir pekan ini.

"Sayangnya, kami tidak memiliki potensi yang sama seperti tahun lalu," ujarnya. "Kami tahu bagaimana karakteristik saat menikung tahun lalu; rasa percaya diri yang kami miliki terhadap bagian depan motor benar-benar berbeda.

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"Jadi, saya tidak mematok target yang sama seperti tahun lalu, melainkan hanya berusaha memberikan yang terbaik dan meraih posisi start yang bagus.

"Menurut saya, itulah hal terpenting bagi kami. Setelah itu, kami akan menjaga ritme balap dan berusaha finis di posisi setinggi mungkin."

Quartararo memulai paruh musim terakhirnya sebagai pembalap MotoGP Yamaha dengan menempati posisi ke-14 dalam Kejuaraan Dunia, namun ia mengoleksi poin lebih dari dua kali lipat dibandingkan rekan setimnya sekaligus pembalap M1 terbaik berikutnya, Alex Rins.