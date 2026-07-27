Honda "Berharap Lebih" dari Paruh Pertama Musim 2026

Alberto Puig mengakui bahwa Honda "berharap lebih" dari paruh pertama musim MotoGP 2026.

Ekspektasi terhadap Honda tahun ini sangat tinggi setelah menikmati kebangkitan tahun 2025, di mana mereka meraih kemenangan di Grand Prix Prancis dan tiga podium lainnya dalam kondisi kering.

Namun, merek Jepang ini sejauh ini gagal memenuhi standar tersebut, dengan Honda mengumpulkan 109 poin setelah 11 putaran pertama dibandingkan dengan 141 poin pada titik yang sama tahun lalu.

Joan Mir memang naik podium pada Grand Prix Catalunya, namun batal karena pelanggaran tekanan ban.

Alberto Puig, HRC. © Gold and Goose

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“Kami berharap lebih”

Merenungkan musim sejauh ini, bos tim HRC, Alberto Puig, mengaku bahwa ekspektasi terhadapnya lebih tinggi, meski ia percaya bahwa timnya telah lebih konsisten.

“Yah, saya pikir kami kurang lebih mempertahankan, atau menjaga, level yang kami tunjukkan di bagian akhir musim lalu,” katanya kepada situs web resmi MotoGP. “Maksud saya, di atas motor kami telah membuat beberapa kemajuan, beberapa peningkatan.

“Soal hasil, tidak begitu memuaskan. Kami meraih podium di Barcelona, ​​​​tapi mungkin kami mengharapkan sesuatu yang lebih.

“Tapi, maksud saya, saya rasa kami sedikit lebih konsisten daripada tahun lalu secara rata-rata.

“Jelas, memikirkan motor tahun depan, kami telah sedikit meningkatkan motor, tetapi mungkin tidak cukup untuk meraih podium kedua.”

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Luca Marini, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

"Tapi ya sudahlah. Saya rasa, dari pemahaman kami, terkait masa depan, apa yang telah kami terapkan pada motor ini akan membantu kami tahun depan.

“Oke, kami di sini dan masih ada cukup banyak balapan yang harus dilalui dan berharap dapat meningkatkan hasil kami.”

Puig menambahkan bahwa membuat kemajuan signifikan di paruh kedua tahun ini akan sulit karena fokus pengembangan diarahkan ke tahun 2027.

“Saya rasa itu tidak mudah, dalam artian kita tidak punya… maksud saya, orang-orang sedang memikirkan motor baru.

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“Jadi, pada dasarnya kita perlu mencoba untuk menjalani akhir pekan yang baik, untuk menemukan beberapa pengaturan yang bagus.

“Meskipun begitu, masih ada beberapa hal kecil yang dapat kita sesuaikan, tetapi pada dasarnya cobalah untuk fokus pada apa yang kita miliki dan balapan dengan level terbaik kita dan lihat apakah kita bisa mendapatkan akhir pekan yang baik.”