Kenapa Marc Marquez Memilih Tinggal di Spanyol Ketimbang Andorra?

Marc Marquez menjelaskan kenapa ia memilih tempat tinggal yang berbeda dari kebanyakan rivalnya di MotoGP.

Marc Marquez, 2026 MotoGP German Grand Prix, pre-race ceremony. Credit: Gold and Goose.
Marc Marquez, 2026 MotoGP German Grand Prix, pre-race ceremony. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Berbeda dari sebagian besar kompatriotnya yang tinggal di Andorra, juara MotoGP Marc Marquez memilih untuk tinggal di Spanyol di hampir sepanjang karier balapnya.

Ada beberapa alasan mengapa banyak pembalap MotoGP Spanyol memilih untuk pergi ke Andorra. Pertama, medan pegunungannya sangat cocok untuk latihan di ketinggian, sekaligus memungkinkan untuk menjalani gaya hidup yang relatif terpencil.

Selain itu, Andora juga merupakan negara dengan pajak yang relatif rendah. Alasan yang sama juga kenapa Monaco menjadi tempat tinggal mayoritas pembalap F1.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Germany MotoGP
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Germany MotoGP
© Gold and Goose

Alasan pajak adalah sesuatu yang menurut Marquez tidak mempengaruhinya, karena ia sudah menghasilkan cukup uang tanpa perlu memikirkan sebagian penghasilannya yang dipajaki negara.

Tapi, yang lebih penting, Marquez tetap tinggal di Spanyol karena ketersediaan fasilitas medis yang mumpuni di Madrid, sesuatu yang penting di fase kariernya saat ini.

“Saya mengerti orang-orang yang ingin pindah, mereka bebas untuk pindah,” kata Marc Marquez ketika ditanya tentang keputusannya untuk tetap tinggal di Spanyol daripada pindah ke Andorra pada hari Sabtu di MotoGP Jerman.

“Tetapi menurut pendapat pribadi saya, saya merasa bebas jika saya tinggal di tempat yang saya inginkan.

“Jadi, tentu saja, fakta bahwa saya mendapatkan banyak [uang], dan jika saya membayar pajak, saya masih memiliki banyak. 

"Memang benar, ini membantu, tetapi, saya merasa nyaman di Spanyol, dan saya ingin tinggal di tempat yang saya rasa dapat memberi saya yang terbaik untuk tampil maksimal di sirkuit.

“Awalnya saya tinggal di Cervera karena saya merasa rileks, saya tidak membutuhkan fisioterapis, saya tidak membutuhkan alat-alat khusus.

“Sekarang, sejak cedera, saya membutuhkan alat-alat khusus, saya membutuhkan fisioterapis, saya membutuhkan jenis latihan yang berbeda, dan kemudian saya pindah ke Madrid karena saya menemukan tim yang bagus dan pusat pelatihan yang bagus di sana.

“Namun saya selalu tinggal di tempat yang saya rasa paling tepat untuk tampil lebih baik di trek.”

Marc Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

Topik ini juga diangkat kepada Marquez dalam sebuah wawancara dengan La Sexta pada bulan Januari, di mana ia mengatakan bahwa ia telah mencoba pindah ke Andorra ketika berusia 22 tahun, pada tahun 2015, tetapi tidak berhasil.

“Saya telah membayar pajak sepanjang karier olahraga saya di Spanyol dan saya memiliki rumah di Andorra,” katanya. “Saya tidak akan berbohong kepada Anda, saya mencoba [pergi ke Andorra].

“Saya mencobanya karena sejak usia 15 tahun saya telah pergi ke Andorra. Cervera [kota kelahiran Marquez] berjarak satu jam dari perbatasan dan kami pergi ke sana untuk berbelanja dengan orang tua saya, untuk menghabiskan akhir pekan, kami memiliki balapan di sana.

“Ketika saya masuk kejuaraan dunia, ketika saya memiliki mobil, saya masuk, menginap semalaman, dan berlatih di lintasan.”

Marquez melanjutkan: “Ketika saya berusia 22 tahun, saya membeli rumah di sana sebagai rumah kedua untuk dikunjungi, menyimpan ski dan barang-barang saya.

“Saya memutuskan untuk tinggal lebih lama setelah mencoba satu musim dingin, karena saat itulah banyak (pembalap) mulai naik peringkat dan pajak yang dibayarkan jauh lebih rendah.

“Saya bertahan dua bulan berturut-turut dan saya berkata 'Saya, Spanyol, dan rumah'.

“Saya tidak melakukan ini untuk menyampaikan pesan apa pun. Saya melakukan hal-hal di atas motor untuk menyampaikan pesan, yang ini saya lakukan sesuai perasaan saya. Saya juga memberi tahu Anda, saya menyadari ke mana pajak pergi dan ke mana tidak.”

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Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
Kenapa Marc Marquez Memilih Tinggal di Spanyol Ketimbang Andorra?
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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