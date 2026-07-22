Marc Marquez Merasa Penyederhanaan Aero MotoGP 2027 Belum Cukup

Marc Marquez telah berbicara tentang uji coba pertamanya dengan motor MotoGP 850cc.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Germany MotoGP
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Germany MotoGP
© Gold and Goose

Juara dunia MotoGP bertahan, Marc Marquez, berharap tingkat aerodinamika pada motor tahun 2027 diturunkan lebih jauh lagi.

MotoGP akan mengalami perubahan radikal pada regulasi teknisnya tahun depan, saat mesin 1000cc saat ini akan digantikan dengan mesin 850cc.

Bersamaan dengan perubahan mesin, terdapat pula pelarangan total perangkat ride-height motor, serta pengurangan tingkat aerodinamika pada motor.

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Pirelli juga akan masuk sebagai pemasok ban resmi, menggantikan Michelin.

Ide di balik peraturan ini adalah untuk meningkatkan keselamatan, sekaligus membuat aksi di trek menjadi lebih baik.

Namun, Marc Marquez merasa regulasi aero yang direncanakan untuk tahun 2027 belum cukup memadai.

Sebelumnya, Marquez telah menguji prototype Ducati 850cc di Brno setelah Grand Prix Ceko bulan lalu.

Berbicara di saluran YouTube Soy Blak, Marquez mengatakan bahwa ia lebih menyukai motor yang memiliki aerodinamika lebih rendah.

“Saya mengujinya di Brno,” katanya tentang motor 2027. “Motor ini tidak secepat sebelumnya, tetapi saya rasa para penggemar tidak akan menyadarinya.

“Saya pikir perubahan terbesar ada pada bannya.

“Saya berharap mereka mengurangi aerodinamika lebih jauh lagi. Saya ingin mereka menguranginya lebih banyak lagi.

“Jelas, tanpa aerodinamika, kita bisa memiliki lebih banyak balapan grup, seperti di Moto3.

“Lebih sulit di MotoGP karena Anda kehilangan downforce dan performa motor menjadi lebih buruk.

“Anda harus terbiasa dengan itu. Setiap era memiliki pro dan kontranya masing-masing.”

Marc Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

Marquez telah menandatangani kontrak baru untuk siklus regulasi baru, dengan kontrak dua tahun untuk tetap bersama Ducati hingga akhir tahun 2028. Ia akan bergabung dengan pembalap KTM saat ini, Pedro Acosta.

Pembalap Spanyol itu juga masih berada dalam pertarungan gelar setelah memangkas defisit 102 poin menjadi hanya 18 poin setelah menang di Hungaria, Ceko dan Jerman.

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Marc Marquez
Marc Marquez Merasa Penyederhanaan Aero MotoGP 2027 Belum Cukup
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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