RESMI: Fabio Quartararo Gabung Honda untuk Musim MotoGP 2027

Setelah menunggu lama, akhirnya rencana Fabio Quartararo untuk musim MotoGP 2027 telah diumumkan.

Pembalap Prancis itu akan memulai babak baru dalam kariernya di MotoGP dengan pindah ke Honda untuk musim 2027, menandatangani kontrak dua tahun.

Quartararo meninggalkan Yamaha, pabrikan yang telah dibelanya sejak memulai debut MotoGP bersama tim satelit Petronas SRT pada tahun 2019, dan memenangkan gelar juara di musim pertamanya sebagai pembalap pabrikan pada tahun 2021.

Tapi, performanya bersama Yamaha mulai turun sejak paruh kedua musim 2022, yang berlanjut sampai saat ini. Meski tetap menjadi pembalap andalan Yamaha, Quartararo hanya meraih empat podium Grand Prix dalam empat musim terakhir

Motor bermesin V4 melakukan debutnya akhir tahun lalu, tetapi Quartararo secara terbuka tidak terkesan dengan laju perkembangannya, dan berita tentang kesepakatan dengan Honda muncul bahkan sebelum musim 2026 dimulai.

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Meskipun Honda juga kesulitan melawan pabrikan Eropa dalam beberapa musim terakhir, dan kehilangan Marc Marquez sebagai akibatnya, Quartararo bertaruh bahwa HRC dapat menggunakan peralihan ke mesin 850cc/Pirelli untuk keuntungannya.

Fabio Quartararo (Yamaha), Diogo Moreira (Honda), 2026 Hungarian MotoGP. © Gold and Goose

Rekan setim Quartararo di tim Honda tahun 2027 masih belum dipastikan.

Kedua pembalap HRC saat ini, Joan Mir dan Luca Marini, akan hengkang, tetapi belum jelas apakah Quartararo akan bergabung dengan tim resmi bersama bintang Moto2 David Alonso atau Diogo Moreira dari LCR.

Honda mengkonfirmasi pada Selasa pagi bahwa mereka telah menandatangani kontrak multi-tahun dengan Alonso, tetapi belum menyebutkan di mana ia akan balapan.

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Fabio Quartararo, MotoGP 2026. © Gold and Goose

Pemenang MotoGP 10 kali dari 2020-2022, Quartararo meraih hasil terbaik Yamaha V4 dengan finis enam besar berturut-turut di Le Mans dan Catalunya.

Quartararo saat ini berada di peringkat ke-15 kejuaraan dunia, tetapi 37 poinnya lebih banyak daripada gabungan poin rekan-rekan Yamaha lainnya, Alex Rins (12), Jack Miller (11), dan Toprak Razgatlioglu (9).

Yamaha akan menggantikan Quartararo dengan mantan juara lainnya, Jorge Martin, sementara rekan setimnya saat ini, Rins, akan digantikan oleh Ai Ogura dari Trackhouse Aprilia.

Juara WorldSBK, Razgatlioglu, akan tetap di Pramac, tetapi Miller tampaknya akan digantikan oleh pembalap Moto2 tim tersebut, Izan Guevara.

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