RESMI: Fabio Quartararo Gabung Honda untuk Musim MotoGP 2027

Kontrak Fabio Quartararo dengan Honda MotoGP untuk tahun 2027 telah resmi diumumkan.

Cal Crutchlow with Fabio Quartararo at 2026 MotoGP Dutch Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Cal Crutchlow with Fabio Quartararo at 2026 MotoGP Dutch Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Setelah menunggu lama, akhirnya rencana Fabio Quartararo untuk musim MotoGP 2027 telah diumumkan.

Pembalap Prancis itu akan memulai babak baru dalam kariernya di MotoGP dengan pindah ke Honda untuk musim 2027, menandatangani kontrak dua tahun.

Quartararo meninggalkan Yamaha, pabrikan yang telah dibelanya sejak memulai debut MotoGP bersama tim satelit Petronas SRT pada tahun 2019, dan memenangkan gelar juara di musim pertamanya sebagai pembalap pabrikan pada tahun 2021.

Tapi, performanya bersama Yamaha mulai turun sejak paruh kedua musim 2022, yang berlanjut sampai saat ini. Meski tetap menjadi pembalap andalan Yamaha, Quartararo hanya meraih empat podium Grand Prix dalam empat musim terakhir

Motor bermesin V4 melakukan debutnya akhir tahun lalu, tetapi Quartararo secara terbuka tidak terkesan dengan laju perkembangannya, dan berita tentang kesepakatan dengan Honda muncul bahkan sebelum musim 2026 dimulai.

Meskipun Honda juga kesulitan melawan pabrikan Eropa dalam beberapa musim terakhir, dan kehilangan Marc Marquez sebagai akibatnya, Quartararo bertaruh bahwa HRC dapat menggunakan peralihan ke mesin 850cc/Pirelli untuk keuntungannya.

Fabio Quartararo (Yamaha), Diogo Moreira (Honda), 2026 Hungarian MotoGP.
Fabio Quartararo (Yamaha), Diogo Moreira (Honda), 2026 Hungarian MotoGP.
© Gold and Goose

Rekan setim Quartararo di tim Honda tahun 2027 masih belum dipastikan.

Kedua pembalap HRC saat ini, Joan Mir dan Luca Marini, akan hengkang, tetapi belum jelas apakah Quartararo akan bergabung dengan tim resmi bersama bintang Moto2 David Alonso atau Diogo Moreira dari LCR.

Honda mengkonfirmasi pada Selasa pagi bahwa mereka telah menandatangani kontrak multi-tahun dengan Alonso, tetapi belum menyebutkan di mana ia akan balapan.

Fabio Quartararo, MotoGP 2026.
Fabio Quartararo, MotoGP 2026.
© Gold and Goose

Pemenang MotoGP 10 kali dari 2020-2022, Quartararo meraih hasil terbaik Yamaha V4 dengan finis enam besar berturut-turut di Le Mans dan Catalunya.

Quartararo saat ini berada di peringkat ke-15 kejuaraan dunia, tetapi 37 poinnya lebih banyak daripada gabungan poin rekan-rekan Yamaha lainnya, Alex Rins (12), Jack Miller (11), dan Toprak Razgatlioglu (9).

Yamaha akan menggantikan Quartararo dengan mantan juara lainnya, Jorge Martin, sementara rekan setimnya saat ini, Rins, akan digantikan oleh Ai Ogura dari Trackhouse Aprilia.

Juara WorldSBK, Razgatlioglu, akan tetap di Pramac, tetapi Miller tampaknya akan digantikan oleh pembalap Moto2 tim tersebut, Izan Guevara.

Tags:

Fabio Quartararo
RESMI: Fabio Quartararo Gabung Honda untuk Musim MotoGP 2027
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP News
Quartararo Jadikan Balapan Terakhir Yamaha Persiapan untuk Bab Berikutnya
Fabio Quartararo.
MotoGP News
Quartararo Jadikan Hasil Sachsenring Motivasi Jelang Kepergian dari Yamaha
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2026 German MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Jerman 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Sachsenring
Marc Marquez, Alex Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP.
MotoGP Results
MotoGP Jerman 2026: Marc Marquez Pole, Bezzecchi Terjatuh Lagi
Marc Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP.
MotoGP Results
MotoGP Jerman 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Sachsenring
Marc Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP.
MotoGP News
"Tidak akan Terlalu Lama" - Quartararo Segera Umumkan Masa Depannya
Fabio Quartararo, 2026 Sachsenring MotoGP.

Latest News

MotoGP News
Rossi Mengunkap Kepuasan Terbesar dari Kariernya di MotoGP
56m ago
Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, 2020 Andalucian MotoGP
MotoGP News
Konflik Vinales-KTM: "Orang akan Melupakan Anda dalam Sehari"
1h ago
Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 German MotoGP
MotoGP News
Quartararo akan Memiliki Crew Chief Baru saat Pindah ke Honda
3h ago
Fabio Quartararo, Diego Gubellini, Yamaha Factory Racing
MotoGP News
Marc Marquez "Tidak 100% Senang" dengan Dominasi MotoGP Jerman
5h ago
Marc Marquez leads Alex Marquez, 2026 MotoGP German Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Honda Umumkan Promosi David Alonso ke MotoGP, Tim Belum Ditentukan
8h ago
David Alonso

More News

MotoGP News
RESMI: Fabio Quartararo Gabung Honda untuk Musim MotoGP 2027
9h ago
Cal Crutchlow with Fabio Quartararo at 2026 MotoGP Dutch Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
"Kita Lihat di Silverstone" - Moreira Menanti Keputusan Promosi Honda
20/07/26
Diogo Moreira.
MotoGP News
Tech3 Menutup Pintunya untuk Brad Binder di Musim 2027
20/07/26
Brad Binder, MotoGP 2026.
MotoGP News
Lorenzo Ungkap 'Kartu Truf' yang Dimiliki Marc Marquez untuk Sisa 2026
20/07/26
Jorge Lorenzo, trackside at 2026 MotoGP Buriram Test. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Bezzecchi Menjalani "Prosedur Rutin" setelah Kecelakaan MotoGP Jerman
20/07/26
Marco Bezzecchi, 2026 Sachsenring MotoGP.