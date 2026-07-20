"Kita Lihat di Silverstone" - Moreira Menanti Keputusan Promosi Honda

Diogo Moreira mengharapkan kejelasan tentang masa depannya di Silverstone saat rumor promosi Honda semakin gencar.

Diogo Moreira.
Diogo Moreira.
© Gold and Goose

Rookie MotoGP, Diogo Moreira, berharap akan mengetahui pada Grand Prix Inggris di Silverstone apakah ia akan dipromosikan dari LCR Honda ke tim pabrikan HRC untuk tahun 2027.

Moreira menyelesaikan paruh pertama musim debutnya di kelas utama dengan naik dari posisi ke-18 di grid, setelah mendapatkan penalti, untuk finis ke-11 pada Grand Prix Jerman.

Honda menjadi satu-satunya pabrikan yang belum mengumumkan susunan tim pabrikannya untuk tahun 2027. Fabio Quartararo ditakdirkan untuk mengisi salah satu kursi HRC, tetapi identitas rekan setimnya di masa depan masih belum jelas.

Diogo Moreira, 2026 Sachsenring MotoGP.
Diogo Moreira, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

Pembalap Moto2 David Alonso awalnya diprediksi untuk kursi tersebut, namun performa impresif Moreira sebagai rookie MotoGP telah memperkuat peluangnya untuk naik ke tim pabrikan.

Pembalap Brasil itu sudah terikat kontrak MotoGP multi-tahun dengan Honda.

Kepindahan Moreira akan membuat Alonso tetap bersama Johann Zarco di LCR untuk musim pembuka era 850cc/Pirelli yang baru.

“Saya tidak tahu!” kata Moreira ketika ditanya tentang tim masa depannya sebelum meninggalkan Sachsenring.

“Yang pasti, kita akan berbicara selama liburan musim panas ini, jadi pada akhirnya mari kita lihat di Silverstone. Saya pikir akan ada sesuatu yang pasti.”

Diogo Moreira, 2026 Sachsenring MotoGP.
Diogo Moreira, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

Moreira telah mencetak poin di sembilan dari 11 Grand Prix pertama musim ini, dengan hasil terbaik finis keenam di Hungaria.

“Saya rasa kami terkejut, seluruh tim,” kata Moreira. “Karena ini baru balapan kesebelas, jadi kami sudah berada di posisi yang bagus.

“Saya rasa kami berada di jalur yang baik. Kami perlu terus bekerja hingga akhir.”

Moreira juga membahas soal kemajuannya di Sachsenring, yang kini semakin sulit dengan format grid baru MotoGP, yang memiliki jarak lebih besar antara pembalap dan baris.

“Di masa lalu saya mampu melakukan start yang bagus dan keajaiban di lap-lap awal, tetapi hari ini kita melihat dengan susunan grid baru ini, sangat sulit untuk melakukan start seperti itu,” katanya. “Saya mencoba untuk tetap tenang di lap-lap awal dan saya mampu mengejar kelompok di akhir.

“Ketika saya melihat papan pit dan masih ada 22 lap lagi, saya berkata, ‘Wah, ini akan menjadi balapan yang sangat panjang.’

“Saya berusaha fokus di setiap lap, tidak membuat kesalahan, dan saya rasa kami berhasil mengendalikan balapan dengan baik.

“Mulai dari belakang sangat sulit untuk menyalip di sini dan ban saya terlalu panas, jadi pada akhirnya kami berhasil bertahan.

“Saya menyalip Miller di lap-lap terakhir, tetapi akhir pekan ini sulit bagi Honda secara umum. Kami berhasil bertahan, dan Marini juga tampil bagus hari ini.”

Marini, pembalap andalan Honda di kejuaraan dunia, yang finis di urutan kesepuluh, diperkirakan akan bergabung dengan Tech3 KTM musim depan.

Rekan setimnya, Joan Mir, yang telah menandatangani kontrak dengan Gresini Ducati, mengalami kecelakaan di Sachsenring.
 

Tags:

Diogo Moreira
Honda HRC (MotoGP)
LCR Honda
2027
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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