LCR Kembali Turunkan Cal Crutchlow untuk MotoGP Jerman

Cal Crutchlow akan kembali menggantikan Johan Zarco yang cedera untuk MotoGP Jerman akhir pekan depan di Sachenring.

Cal Crutchlow, 2026 Assen MotoGP.
Cal Crutchlow, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose
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Cal Crutchlow telah dipastikan bergabung dengan LCR Honda untuk MotoGP Jerman akhir pekan depan.

Crutchlow, yang kini berusia 40 tahun, kembali dari pensiun untuk bergabung kembali dengan tim lamanya setelah Johann Zarco mengalami cedera ligamen lutut yang serius di Catalunya.

Karena risiko infeksi, pembalap Prancis itu masih menunggu operasi.

Cal Crutchlow, 2026 Assen MotoGP.
Cal Crutchlow, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

Crutchlow belum mencetak poin dalam empat penampilan, tetapi lolos kualifikasi di depan Toprak Razgatlioglu di Assen akhir pekan lalu sebelum finis tepat di belakang pembalap wildcard Yamaha, Augusto Fernandez, di Sprint.

Putaran Sachsenring berlangsung dari 10-12 Juli sebelum jeda musim panas MotoGP, yang berakhir dengan balapan kandang Crutchlow di Silverstone, jika Zarco masih belum fit.

Cal Crutchlow, 2026 Assen MotoGP.
Cal Crutchlow, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

"Sudah sebulan!" Zarco baru-baru ini mengunggah di media sosial. "Saya senang bisa berlatih lagi, saya tidak bisa menyangkal bahwa saya mulai merindukan tim saya, merindukan sepeda saya, dan merindukan dunia saya!

"Selama masih ada risiko infeksi, saya tidak bisa mengambil risiko menjalani operasi.

"Tetapi waktu belum hilang karena pekerjaan yang dilakukan pada lutut saya sebelum operasi akan membantu saya bahkan setelahnya! Jadi saya masih perlu menunggu sedikit. 

"Sementara itu, kemampuan bermain gitar saya semakin meningkat, dan sungguh menyenangkan bisa menghabiskan waktu tenang bersama keluarga."

LCR Kembali Turunkan Cal Crutchlow untuk MotoGP Jerman
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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